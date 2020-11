Obnovený symbol maďarsko-slovenského zmierenia

Uverejnené: nedeľa, 22. november 2020, 05:40

Aj v našom týždenníku ste sa mohli dočítať, že v obci Alkár sa 12. marca stretli s novinármi predstavitelia Úradu predsedu vlády a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), a informovali o ďalších podporách pre slovenskú národnosť v Maďarsku na rok 2020. Okrem mnohých inštitúcií, ktoré prevádzkuje náš najvyšší volený zbor, 20 miliónov forintov dostal aj Kostol sv. Imricha v Alkári.

Boží chrám dozrel na rekonštrukciu

Rekonštrukcia tejto stavby sa začala v septembri, keďže pre pandémiu koronavírusu sa na jar zastavila. Kostol má 40 rokov. Odovzdali ho v roku 1980, keď tam bol farárom Árpád Kacsik. Architektkou kostola bola Mária Némethová. Oltárny obraz namaľoval Asztrik Kákonyi. Pôvodne sa staval z miestneho kameňa, z andezitu. Vnútorné zariadenie, oltár, kazateľnica, svätostánok boli zo železa. Vykurovanie stavby bolo plynové a pre vysoký strop aj drahé. Kostol bol teda po každej stránke zrelý na úplnú obnovu. Terajšie rekonštrukčné práce koordinoval miestny farár Gábor Dobák a architekt Tamás Németh, ktorý vypracoval plány. Vnútorné architektonické práce koordinovala Judita Eckerová, zhotoviteľom bol Ottó Parászka. Vďaka podpore ministerstva sa miestnemu katolíckemu zboru podarilo vymeniť okná a dvere, znížiť strop, nainštalovať nové bodové svetlá, obnoviť vnútornú izoláciu a vymeniť pôvodné kúrenie za elektrické. Obnova neminula ani zariadenie kostola. Drevené stoličky nahradili lavice a parkety znovu nalakovali. „Žiaľ, oltárny obraz je trocha na spodku poškodený, ale na to sme už nemali peniaze. To musíme dať zreštaurovať neskôr. Naša farnosť má štyri kostoly a preto má veľa výdavkov. V minulých rokoch sa farárovi podarilo obnoviť Kodályovu kaplnku na Galyatető, Kostol troch dedín pri Fiškalitášhute, dokončiť pútnický kostol a k tomu dom pre pútnikov na Fallóskúte. Už len náš kostol ostal a teraz sa aj to podarilo. Tešíme sa z toho,” povedala nám prevádzkovateľka hornomatranskej Základnej školy a materskej školy Lászlóa Zakupszkého a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári Judita Kaszalová Sabadová.

...

AR

Foto: Péter Komka – MTI

