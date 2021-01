Sviatok Panny Márie Bohorodičky

Uverejnené: piatok, 01. január 2021, 05:30

Ťažko by sa našiel medzi nami človek, ktorý by okrem prianí a želaní do nového roka iným neprial a neželal aj niečo sebe samému. Aj my stojíme na začiatku nového roka. Je pred nami ďalších 365 dní. Skúsme tieto naše želania spojiť so slávnosťou Panny Márie Bohorodičky. S tou, o ktorej nám evanjelista Lukáš v evanjeliu napísal, keď odišli z betlehemskej maštaľky pastieri: „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2,19).

Sviatok, ktorý slávime 1. januára, nám hovorí o materstve Panny Márie. Jej materstvo je ľudské a zároveň božské – tak ako bol a je Pán Ježiš zároveň Boh a človek.

S Pannou Máriou sa stretávame v Novom zákone pomerne málo. Tak je to aj správne. Pretože v popredí má stáť vždy Ježiš Kristus. Boh, ktorý sa skláňa k človekovi na jeho ceste spásy. Ale na druhej strane Panna Mária vystupuje vždy v tých dôležitých okamihoch našej spásy. Pri vtelení, zmŕtvychvstaní i nanebovstúpení Pána Ježiša. Mária stojí pri jasličkách i pri kríži svojho Syna.

Uvažujme, akú úlohu zohráva Mária v našom osobnom, ale i spoločenskom živote. Panna Mária ako Bohorodička – Theotokos – Matka Božia, je nielen Matkou Ježiša, ale každého z nás. To sú Ježišove slová na kríži adresované Jánovi: „Hľa, tvoja Matka“. Druhý vatikánsky koncil jej pripísal prekrásny titul – Matka Cirkvi.

Mária počala z Ducha Svätého a bola znova prítomná pri jeho zoslaní na Turíce. Ak je Cirkev, ktorú vedie Boží Duch, Kristovým telom, potom má Mária cez Ducha Svätého nezastupiteľné miesto aj v Cirkvi. Počas celého cirkevného roka nachádzame v kalendári sviatky Panny Márie. Aj preto, aby sme vo všedných chvíľach života mali nablízku práve posilu Panny Márie.

Aj prvý deň občianskeho roka začíname s našou Matkou, Bohorodičkou Pannou Máriou. Pretože jediným Máriiným poslaním bolo vždy dať svetu Krista. Keď oslavujeme Máriu, vždy stojí na prvom mieste On, jej Syn a náš Pán Ježiš Kristus.

Na sviatok Zjavenia Pána Mária stojí vedľa tých, ktorí hľadajú zmysel života, ktorí hľadajú Boha v tomto svete. Nielen cez troch mudrcov, ale my všetci ho hľadáme. Mária je tá, ktorá nám dáva odpoveď – zmysel života je vo viere v Boha a v Ježiša Krista.

V nedeľu Krstu Pána Pán Ježiš urobil prvý zázrak v Káne Galilejskej, a to na príhovor Panny Márie. Svadobčania sa ocitli v núdzi a Mária sa za nich prihovára. Keď sa my ocitneme v akejkoľvek núdzi, nezabúdajme pritom prosiť o príhovor Panny Márie.

Na Hromnice – sviatok Obetovania Pána – Mária obetuje svoje dieťa v chráme. Nikdy neobišla Boží zákon. Mária nám je vzorom vernosti Bohu i jeho zákonom.

Sviatok sv. Jozefa – aj tu vystupuje Mária. Prinajmenšom v tom, že aj muž by mal prosiť znovu Pannu Máriu o vyprosenie takých čností, aké mal jej ženích, sv. Jozef.

Zvestovanie Pána nám nepripomína len stretnutie Márie s Božím poslom, archanjelom, ktorý jej oznamuje Boží plán. Ale predovšetkým Máriine „fiat“ – áno – je aj pre nás vzorom, aby sme dokázali povedať Bohu svoje áno pri plnení svojich každodenných povinností, i pri plnení plánu, ktorý má s každým z nás Boh.

Obdobie pôstu a Veľká noc – tu vidíme Máriu na krížovej ceste, pod krížom i medzi učeníkmi vo večeradle. Vždy verná Bohu a jeho plánom.

Máj – tradičné mariánske pobožnosti. Loretánske litánie so svojimi zvolaniami sa stávajú inšpiráciou každému, kto sa cíti byť ctiteľom Panny Márie. Mária je tou najsprávnejšou cestou k Ježišovi Kristovi.

Ani jún, i keď je mesiacom Ježišovho Srdca, nie je bez Márie. Veď Máriino Srdce je najužšie spojené so srdcom toho, ktorého nosila vo svojom lone, v blízkosti svojho srdca.

Júl – Navštívenie Panny Márie – prekrásna návšteva u príbuznej Alžbety. Obidve prežívajú vo svojom živote neuveriteľné Božie tajomstvá. Spája ich nielen pokrvné, ale i duchovné príbuzenstvo. Aj každé naše ľudské priateľstvo je potrebné zveriť pod ochranu Panny Márie.

Nanebovzatie Panny Márie – to je odmena pre Máriu, jej vzatie s telom i dušou do neba. Za jej vernosť. To je aj cieľ nášho života. Musím kráčať po tej správnej ceste, tak ako kráčala ona celým svojím životom.

September trikrát pripomína Máriu. Dvakrát v radosti – narodenie a meniny. A tretíkrát – ako Sedembolestnú a zároveň patrónku nášho národa. Mária všetko berie ako Božiu vôľu. V tej najťažšej bolesti by sme mali ešte viac prosiť Pannu Máriu o posilu a o orodovanie za nás.

Ružencová Panna Mária + ružencové pobožnosti v mesiaci októbri nám znova pripomínajú, aké má miesto Mária v modlitbe veriaceho človeka. Mariánska modlitba nás vždy vedie k tajomstvám Ježišovho života a jeho Vykupiteľského diela.

Ak hľadáme Máriin sviatok v mesiaci novembri, musíme hľadať pozornejšie. Mária – kráľovná všetkých svätých. Nikdy nebol nikto opustený, kto sa utiekal pod jej ochranu a ju o pomoc alebo o príhovor žiadal.

A napokon december – Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Dodnes sa modlíme v základnej mariánskej modlitbe to, čím oslovil anjel Máriu – Zdravas Mária, milosti plná. Mária uchránená od každého hriechu je nám vzorom čistoty ľudskej duše.

Mária nás teda sprevádza celým liturgickým rokom.

Stanislav Brtoš