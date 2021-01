Adventný ekumenický online koncert v Kerestúre

Uverejnené: nedeľa, 10. január 2021, 05:28

V prvej vlne epidémie koronavírusu Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti rozmýšľala nad tým, že adventné obdobie by bolo vhodné osláviť väčším podujatím, keďže veľká akcia samosprávy, pondelňajšia slovenská turíčna omša musela byť vysielaná cez internet, online.

Prvotná predstava bola taká, že v decembri usporiada slovenský adventný koncert v Kostole Povýšenia Svätého Kríža v Kerestúre s názvom Svätá rodina hľadá nocľah. Prišla druhá vlna pandémie, ktorá bola oveľa závažnejšia, a preto sme našu akciu opäť museli preložiť do virtuálneho sveta. Nadšenie však vytrvalo až do samého konca. Samospráva v úzkej spolupráci s Kultúrnym spolkom pre Mlynky začala pozývať účastníkov koncertu, chystať miesto konania a štáb, ktorý mal zabezpečiť plynulý priebeh podujatia. Výsledkom našej tvrdej práce bol program, ktorý sa vysielal 20. decembra od 18:00 hod. na webovej stránke Slovenského inštitútu v Budapešti a na facebookovej stránke našej slovenskej samosprávy. Na koncerte vystúpila najuznávanejšia cimbalistka Európy Viktória Herencsárová, Kultúrny spolok pre Mlynky pod vedením umeleckého vedúceho Leventeho Galdu, ľudová hudba Kóborzengő na čele s Klárou Erdélyiovou Molnárovou, spevák Gergő Szekér a členky domáceho Ženského spevokolu Kerestúr. Pred koncertom účastníkov i divákov pozdravila parlamentná poslankyňa za XVII. obvod Mónika Dunaiová a náš vicestarosta Péter Füzesi. Veľká vďaka patrí L. Galdovi za umelecké zostavenie programu, ako aj účinkujúcim a Spolku ľudového kultúrneho dedičstva Rákošská dolina. Bez nich by sa tento úžasný vianočný adventný koncert neuskutočnil. Kto si ho nestihol pozrieť a má o to záujem, môže ho nájsť na Youtube kanáli Ženského spevokolu a tanečnej skupiny Kerestúr a na stránke www.rakosmentiszlovakok.hu.

Zuzana Szilágyiová Bretková/AR

Foto: autorka