Uverejnené: nedeľa, 25. apríl 2021, 06:00

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ (Jn 10,11-18)

Veľkonočné nedele majú jednu zvláštnosť, prívlastky, ktoré sa k nim dávajú. Tá prvá je nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, druhá nesie názov Božieho milosrdenstva, minulý týždeň bola nedeľa Božieho Slova terajšia štvrtá má veľmi pekný prívlastok – Nedeľa Dobrého Pastiera.

Existujú azda dva najznámejšie obrazy Ježiša Krista. Tým prvým je obraz Ježišovho Božského Srdca a tým druhým je práve obraz Ježiša Krista ako Dobrého Pastiera, ktorý je známy už z čias prvotnej Cirkvi.

Kristus sa nám sám predstavuje slovami - Ja som Dobrý Pastier. Akoby nadväzoval na to Starozákonné, keď sa prvýkrát Boh zjavil Mojžišovi v horiacom kre, ktorý nezháral – Ja som, ktorý som. Kristus toto božie, starozákonné, spresňuje konkrétnymi vyjadreniami o sebe samom. Dáva všeobecnému menu, ktoré Boh vyslovuje vo všeobecnosti, konkrétnu podobu v rôznym obmenách, čo všetko sa za tým Ja som... skrýva. Keby sme listovali v Novom zákone, našli by sme takéto vyjadrenia o Kristovi, ktorými sa stotožňuje s tým Otcovým Ja som – Ja som chlieb života. Celý tento týždeň sme uvažovali v evanjeliu v svätých omšiach o tomto obraze – o Kristovi ako o chlebe života. Na Vianoce sa nám predstavuje Kristus tým známym Jánovým vyjadrením o Kristovi ako o svetle, ktoré prišlo na svet – Ja som svetlo sveta. Veľkonočné predstavenie Krista dopĺňajú jeho slová Ja som vzkriesenie a život. Ak Kristus pozýva človeka, aby kráčal spolu s ním k pravde a k večnému životu, tak sa predstavuje slovami Ja som cesta, pravda a život. Veľmi pekný obraz Božieho kráľovstva, do ktorého sme všetci povolaní pracovať, predstavuje obrazom Ja som vinič, vy ste ratolesti... Na konci akoby na zavŕšenie jedny z posledných slov Nového zákona – znova od Jána v Apokalypse – sú slová Krista Ja som Alfa a Omega. Prvý a Posledný. A celkom na záver Nového zákona tiež z Apokalypsy: Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. Akoby napojenie a potvrdenie súvisu Starého a Nového zákona.

Nájdeme aj obraz Ja som brána k ovciam. Akoby súvis s dnešným aktuálnym predstavením sa Krista Ja som Dobrý Pastier.

O akého pastiera ide? Azda za všetko hovoria tie známe slová žalmu – Pán je môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Lebo i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou... Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Tu sú vyjadrené tie krásne vlastnosti Dobrého Pastiera, Ježiša Krista. A nielen vlastnosti, ale i všetko to, čo od neho môžem očakávať a čo sa mi dostáva, ak sa nechám takým pastierom viesť. Ak bude on pastierom môjho života, ktorý ma bude sprevádzať na mojej životnej ceste. Môže nám niečo chýbať, bratia a sestry, ak žijem v spoločenstve a priateľstve takého vodcu, pastiera svojho života, Ježiša Krista? Toho, ktorý najlepšie vie, čo potrebujem?

Iste si možno položiť otázku – chýba mi niečo? A iste nájdeme toho dosť, čo nám chýba, tých peňazí je akosi vždy málo, času v uponáhľanom svete, to alebo to, čo vidím u druhým a ja nemám... možno práca, zamestnanie, aj toto trápi človeka. Ale či popri tom mám všetko vysporiadané vo svojom vnútri, či tam mám pokoj, radosť, viem prečo žijem, či mám naplnený zmysel svojho života? A to v radosti i v ťažkosti? Vo chvíľach pevnej viery, ale i vo chvíľach pochybností. V nádeji a možno i v beznádeji. Ak áno, tak potom klobúk dolu, pretože na mňa platia tie slová žalmu o dobrom pastierovi – Pán je skutočne môj Pastier a naozaj mi nič nechýba.

O láske Božej sme už nahovorili toho veľmi veľa. Ale aj Kristus – ako Dobrý Pastier – je tiež prejavom a darom Božej lásky. To je pokračovanie lásky Kristovho kríža. Nielenže sa obetoval za nás, za naše hriechy, ale sa aj stará o nás – živí nás svojím telom a krvou, v ktorých je večný život. Zostáva s nami ako pastier svojho stáda, stáda Božieho ľudu, Božích detí – ako to prisľúbil: ja som s vami po všetky dni... až do skončenia sveta.

Dobrý pastier pozná svoje ovce. Ale aj ovca by mala poznať hlas svojho pastiera. Dobrá ovca. Preto ide za ním. Poznať dôverne hlas Krista ako pastiera, to znamená dôverne poznať jeho slovo, ktoré je Božím slovom – evanjelium Ježiša Krista. A nielen poznať, ale ho aj prežívať vo svojom vlastnom živote, na sebe samom. Poznať – to znamená neustále poznávať, objavovať jeho hĺbku, tajomstvá Božieho slova.

