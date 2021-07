Spomienková omša na počesť V. Uhlára

Uverejnené: sobota, 03. júl 2021, 05:56

„Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov,“ týmito slovami začal akt posvätenia pamätnej tabule kanonika Vojtecha/Bela Uhlára dôstojný pán zo Slovenska Stanislav Brtoš poslednú júnovú sobotu v Kostole svätého Ladislava v XIII. obvode Budapešti.

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti na čele s predsedníčkou Zuzanou Hollósyovou po tom, ako minulý rok nemohla usporiadať tradičnú spomienkovú svätú omšu s koncertom, sa tento rok pustila do organizovania s ešte s väčším nadšením. Spomienková svätá omša na počesť staviteľa kostola Vojtecha Uhlára je vždy príležitosť na to, aby Slováci v tejto mestskej časti privítali veriacich z Budapešti a jej okolia. Tento rok to boli vo väčšom počte Šárania a, samozrejme, tiež už tradične veriaci z Rákoškerestúru. Žiaľ, Pilíšania, ktorí boli doteraz skoro na všetkých omšiach, sa nemohli zúčastniť. Svätá omša sa začala v predsieni kostola hymnickou piesňou Daj Boh šťastia v podaní členov Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena pod dirigentskou taktovkou Adama Baláža Galambosa.

...

(ef)

Foto: autorka, Zoltán Havas

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Samosprávy XIII. obvodu Budapešti a Fondu podpôr Gábora Bethlena.

