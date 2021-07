Blatnohrad bol opäť dejiskom osláv sv. Cyrila a Metoda

Uverejnené: nedeľa, 04. júl 2021, 05:29

Ktovie, aké bolo počasie v týchto končinách v 9. storočí takto začiatkom leta – napadlo mi, keď som sa v nedeľu 27. júna blížila k autobusu pristavenému za budovou budapeštianskej slovenskej školy.

Posledných 14 rokov v tento deň panujú priam neznesiteľné horúčavy. Odkiaľ to tak dobre viem? Nuž v tomto období sa skupina Slovákov z hlavného mesta na pozvanie Slovenskej samosprávy Budapešti (SSB) a Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena vydáva na dvestokilometrovú cestu do Blatnohradu – dnes Zalaváru, aby si v tamojšom Historickom parku uctila slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Dnes sa ta vyberáme v klimatizovaných autobusoch a cesta trvá približne tri hodiny, napriek tomu je pre pútnikov náročná. Tohto roku nám ju sťažila porucha na klimatickom zariadení, takže sme šesť hodín strávili v saune. To ma donútilo zamyslieť sa nad tým, čo všetko znesie dnešný človek a za akých podmienok žili ľudia pred viac ako tisícročím. Predpokladám, že aj vtedy boli v lete horúčavy a v zime treskúce mrazy, keď sa dvaja solúnski bratia Konštantín (neskôr Cyril) a Metod na pozvanie kniežaťa Rastislava vydali na cestu zo Solúna na Veľkú Moravu, aby tam v jazyku blízkom tamojšiemu ľudu vysvetľovali pravú kresťanskú vieru. Šli pešo a putovali pravdepodobne celý rok. Ani po príchode nezostali na jednom mieste, ale roku 867 sa vydali k pápežovi do Ríma, keď sa cestou zastavili v Blatnohrade, u kniežaťa Pribinu. Už aj za tento výkon by si zaslúžili našu úctu, nehovoriac o ich zásluhách, za ktoré ich vyhlásila Cirkev za svätých a pápež Ján Pavol II. za spolupatrónov Európy a za ktoré ich oslavujú v Blatnohrade budapeštianski Slováci.

Po úvodných štátnych hymnách v prednese zboru Ozvena pod taktovkou nového dirigenta Ádáma Balázsa Galambosa prítomných privítala predsedníčka SSB Edita Hortiová. Ako uviedla, tešíme sa pohľadu na najkrajšiu sochu v tomto parku, dielo Ľudmily Cvengrošovej, ktoré zdobí tento park od roku 2013 vďaka Slovenskej samospráve Budapešti a pomoci Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matice slovenskej a vedenia obce Zalavár, ako aj na informačnú tabuľu a na prototyp sochy v aule budapeštianskej slovenskej školy, ktorý slúži ako vzor pre našich študentov.

Vlasta Zsákaiová Držíková

Foto: Ľubomíra Fallerová

