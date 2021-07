Vzor apoštolátu sv. Cyrila a Metoda

Uverejnené: nedeľa, 11. júl 2021, 05:59

V Kostole svätého Jozefa na Námestí M. Horvátha v VIII. obvode Budapešti sa v prvú júlovú nedeľu, deň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda, na pozvanie Slovenskej samosprávy VIII. obvodu na čele s predsedníčkou Monikou Szelényiovou zišli veriaci z hlavného mesta a okolia, aby sa zúčastnili na slovenskej svätej omši, ktorú slúžil farár farského Kostola sv. Terézie z Lisieux v XVII. obvode Budapešti Béla Balik. Čítala predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ildika Klauszová Fúziková a miništrovala podpredsedníčka Slovenskej samosprávy IX. obvodu Helena Bikszádiová.

Dôstojný pán zameral svoju kázeň na vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Uviedol ju slovami: – Cirkev predkladá pred náš duchovný zrak vynikajúci vzor ich apoštolátu. Oni verne splnili Kristov „misijný rozkaz”. Potom, čo spoznali Ježišovu pravdu, privinuli sa k nej celým srdcom a nezradili ju ani pri rôznych ťažkostiach svojej doby. Veď si len pripomeňme, čo všetko pre svoje presvedčenie podstúpili. Najťažšie bolo pre nich nepochopenie zo strany svetských a cirkevných predstaviteľov. To ich však neodradilo, lebo si boli vedomí, že Boh a mnohí ľudia ich potrebujú. Naši predkovia boli akoby v tme, lebo im ešte nebolo zjavené v prístupnej forme Slovo evanjelia. Sv. Cyril a Metod im ho zvestovali a zároveň celým svojím životom dosvedčovali pravdivosť týchto slov.

Tak ako oni vo svojom čase a na svojom mieste v spoločnosti hlásali a potvrdzovali Kristovu blahozvesť, tak to máme robiť aj my. Každý tam, kde je, – konštatoval vdp. B. Balik. – Apoštolát nie je len slovné ohlasovanie evanjelia, ale celý opravdivo žitý kresťanský spôsob života. Zároveň toto ohlasovanie sa nezameriava len na neveriacich, ale aj na posilňovanie spolubratov vo viere. Aby sme splnili Ježišov „misijný rozkaz”, ešte nemusíme ísť všetci do misií. Nielen tam možno svedčiť o Kristovi. Všade okolo nás je dosť možností, kde môžeme účinne splniť Ježišov „misijný rozkaz” a opravdivo svedčiť o Kristovi.

I my sa najprv pripútajme pevne ku Kristovi. Od neho a s ním sa podujímajme na dielo svedectva a apoštolátu v našom okolí. Nechajme sa motivovať vzormi, ktoré vidíme v Cirkvi a ktoré nám dodávajú silu pre apoštolát. Ak sa pevne postavíme za pravé ľudské a kresťanské hodnoty, vtedy vydáme svedectvo o Kristovi, – uviedol vo svojej kázni vdp. Béla Balik.

Po sv. omši v slovenskom jazyku sa veriaci zišli na farskom úrade na agapé, kde ich privítala Monika Szelényiová. Vyjadrila nesmiernu radosť, že sa po šiestich mesiacoch konečne môžu stretnúť v tomto zvyčajnom kruhu a informovala, že 17. júla ich zbor usporiada tradičné kladenie vencov na počesť Jozefa Viktorina vo Vyšehrade. Ildika Klauszová Fúziková pripomenula prítomným, že v dňoch 5. až 12. septembra sa v Budapešti uskutoční Medzinárodný eucharistický kongres. Pri tejto príležitosti bude 8. septembra o 17. hod. v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha celebrovať slávnostnú svätú omšu, na ktorú očakávajú aj slovenských veriacich zo vzdialenejšieho okolia, arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy mons. Bernard Bober.

(vzs)

Foto: Monika Szelényiová