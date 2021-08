Keď sa sen stane skutočnosťou

Uverejnené: nedeľa, 29. august 2021, 06:10

Kde bolo, tam bolo, v jednej slovenskej dedinke na Zemplíne žil raz jeden chlapček. S rodičmi a so starými rodičmi pravidelne chodieval do kostola, kde so zbožnosťou sledoval, čo sa deje na obrade. Rozhodol sa, že aj on bude farárom.

Dnes je tomu už 25 rokov a 25. júla práve v tejto malej dedinke, Baňačke, v gréckokatolíckom kostole, kde sa zrodilo aj toto rozhodnutie, slúžil svoju prvú omšu pán farár Tomáš Gergely.

Teraz jeho zbožne počúvali príbuzní, kolegovia, susedia, priatelia, ako aj ľudia so susedných dedín, ktorí ho videli vyrastať, pozorne sledovali jeho napredovanie a veľké nadšenie pre cirkevný život. S nimi spoločne orodoval, spieval slovenské cirkevné piesne a koľkokrát prišiel domov z níreďházskej Teologickej univerzity, jeho prvá cesta viedla do kostola, aby spolu s nimi spieval na sobotňajšej svätej omši.

Zuzana Lőrinczová Ungváriová, Katarína Krafcsenková

Foto: internet

