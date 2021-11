Uverejnené: nedeľa, 28. november 2021, 05:33

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť. (Jer 33,14-16)

Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.

Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. (1 Sol 3,12-4,2)

– Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán ‒, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu – začína sa liturgia Cirkvi prvej adventnej nedele, ktorou sa zároveň začína nový cirkevný rok.

Veľakrát v živote prežívame, ako sa niečo blíži. Koniec školy, školského roka, maturita, promócia, sobáš, nejaké výročie, či významná udalosť. Niečo, čo nie je len také bežné, obyčajné. Ale naopak, niečo dôležité.

Aj v cirkevnom živote ako veriaci ľudia prežívame čosi, čo sa blíži. Doslova „Hľa, blížia sa dni“... „V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi.“ My už vieme zmysel tohto Jeremiášovho proroctva. Zrodí sa Božie slovo na túto zem. Narodí sa Ježiš Kristus medzi nami. Spasiteľ sveta. Ako vtelené Božie slovo.

Aké sú to teda dni? Sú to dni tie naše ľudské, ale i Božie. Tie naše ľudské v tom, že sa máme stávať viac znova a znova ľuďmi. Možno zvláštne, stať sa znova a znova viac ľuďmi – ale pravdivé. Pretože v prvom rade sme ľudia. A vôbec nie hocijakí. Stvorení na Boží obraz a Božiu podobu. To sú slová z prvých stránok Svätého Písma. „Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu“ (Gen 1,27). A sú to predovšetkým dni, keď sa máme aj my akosi viac priblížiť tomu, ktorého obraz nosíme v sebe. Len ten obraz v nás je možno veľakrát trochu zašpinený, zaprášený všeličím tým našim ľudským, čo je slabé, nedokonalé, hriešne v našom každodennom prežívaní počas celého roka.

Teda advent, ktorý začíname blížiacou sa prvou adventnou nedeľou, to je výzva pre človeka oprášiť ten krásny Boží obraz v nás. Zviditeľniť tak znova tie krásne Božie kontúry, ktorými Boh obdaroval každého z nás. Aby bolo v nás a na nás opäť vidieť to Božie v človekovi.

Ak advent je príprava na niečo, tak je to práve táto príprava – byť tak pripravený – aby sa znova aj vo mne, v mojom vnútri, v mojom srdci mohol narodiť Kristus.

To sú slová z 2.čítania prvej adventnej nedele „aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu“(1 Sol 4,1). Žiť čoraz viac evanjelium Ježiša Krista – jeho radostnú zvesť. Aby sme mohli doslova aj my povedať spolu s apoštolom Pavlom – nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.

Božie dni sú v tom, že mi Boh dáva znova možnosť, doslova milosť, aby som si jednak uvedomil, že som znova pozvaný k niečomu dôležitému, ale tiež to, že mi Boh tou prípravou znova pripomína, ako ma miluje. Že On sa stal človekom, jedným z nás, že prišiel a vstúpil do tohto sveta. Že sa narodil kvôli mne. Že prišiel kvôli mne, aby ma nenechal samého. Aby som doslova pocítil, že ma Boh miluje. Čo všetko dokázal urobiť kvôli mne. Koľko Lásky vlial svojím príchodom do tohto sveta, koľko nádeje.

Ak dnes svet odmieta Boha, tak pre nás, veriacich kresťanov, je to práve čas znova sa pripraviť na jeho príchod. Pripomenúť si a nebáť sa uvedomiť si, že Boh je tu s nami, pre nás a kvôli nám práve skrze Ježiša Krista.

Nech teda slová, ktoré som použil v úvode zamyslenia „Hľa, blížia sa dni...“ sú dňami naozaj hlboko ľudskými i Božími, dni milostivé a požehnané. Aby sme si počas nich dokázali uvedomiť a pripomenúť ten dôležitý moment, že zrodenie Krista do tohto sveta tak ovplyvnilo celý svet, že odvtedy sa počíta po celom svete letopočet pred a po Kristovi.

