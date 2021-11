Békeščabiansky kantor Csaba Alföldi

Uverejnené: nedeľa, 28. november 2021, 05:36

Milí čitatelia, prepáčte mi, že pri písaní úvodných slov k nasledujúcemu rozhovoru budem subjektívny. Chcel by som vám predstaviť môjho kamaráta, kantora Evanjelickej cirkvi a. v. v Békešskej Čabe Csabu Alföldiho, ktorý už vyše 16 rokov oddane slúži slovenským veriacim.

Doteraz bol v úzadí, v tichosti pracoval na tom, aby nevymrela naša najcennejšia tradícia. Jemu môžeme ďakovať za to, že v čabianskych kostoloch znejú spevy z Evanjelického spevníka – Tranoscia. Narodil sa na druhom konci krajiny, neďaleko Päťkostolia, v maďarskej rodine. Ako sa dostal do Békešskej Čaby, do slovenského evanjelického prostredia, sa dozviete z nášho rozhovoru.

– Pochádzaš z obce Zók. Z Wikipédie sa môžeme dozvedieť, že obec má chorvátske meno Zuka. Za tvojho detstva tam ešte žila chorvátska komunita?

– Podľa mňa sa tam chorvátska menšina úplne asimilovala. Inak materinský jazyk mojej babky bola chorvátčina, ale postupom času ho zabudla. Jej priezvisko bolo Irmič, čo by mohlo svedčiť o chorvátskom pôvode.

– Ako sa dostal organ do tvojho života?

– ...

Bence Püski-Liker

Foto: autor

