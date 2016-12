Krajania medzi sebou

Uverejnené: streda, 02. november 2016, 15:50

Pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28.-29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016.

V Kongresovej sále hotela Sorea Regia v Bratislave vystúpilo v rámci dvojdňového snemovania so svojimi referátmi a podnetnými diskusnými príspevkami bezmála 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Konferenciu otvoril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, ktorý po uvítacom prejave, prívetoch hostí a slávnostnej udalosti, v rámci ktorej ocenili 10 osobností krajanského života zo zahraničia i Slovenska za ich vklad do zveľaďovania slovenskosti v ich domovských štátoch a rozvoja vzťahov s materskou krajinou, bilancoval činnosť desaťročného Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od ostatnej Stálej konferencie v roku 2014 a načrtol kľúčové aspekty smerovania štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom v nadväznosti na vládou schválenú novú koncepciu plnenia jej základných postulátov na roky 2016-2020 aj v kontexte novo vytvorenej Rady vlády SR pre krajanské otázky.

V úvodnej časti snemovania krajanov vystúpili s pozdravnými prejavmi hostia Stálej konferencie. Vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál odovzdal pozdrav prezidenta Andreja Kisku, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek zasa pozdravil krajanov - účastníkov konferencie v mene šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka. Delegátov z radov krajanských organizácií, spolkov a inštitúcií obzvlášť v tejto súvislosti zaujala tá časť prejavu štátneho tajomníka, v ktorej sa zmienil aj o sľubnejšej finančnej perspektíve podpory krajanov v roku 2017. Podľa jeho slov by sa celkový objem finančných dotácií na projekty krajanov v rámci rozvíjania krajanského života, podpory národného povedomia, slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí mohol v porovnaní s rokom 2016 zvýšiť až o 200 tisíc eur (navýšenie o túto sumu je v návrhu rozpočtu ministerstva na rok 2017). Prirodzene, Slovenská republika má aj v budúcnosti, ako vyplynulo zo slov L. Parízka, úprimný záujem o novú kvalitu vzťahov s krajanmi, ktorá by posúvala dialóg slovenskej diaspóry vo svete.

Účastníkov Stálej konferencie v ďalšej časti programu pozdravili aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Za Konferenciu biskupov Slovenska pozdravil krajanov ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek, pozdravný list Miloša Klátika, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku predniesla Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu ECAV.

Obohatením programu prvého dňa Stálej konferencie bol akt ocenenia významných osobností z radov Slovákov žijúcich v zahraničí i Slovenska, ktorí vniesli svoj celoživotný vklad do spolkového, spoločenského, vzdelanostného a kultúrneho zveľaďovania slovenských národnostných menšín a krajanských komunít v kontexte celého slovenského sveta v zahraničí. Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si z rúk predsedu ÚSŽZ Jána Varša postupne prevzalo šesť z desiatich ocenených osobností: Mojmír Benža (Slovensko), Dušan Daučík (Švédsko), Peter Lipták (Česká republika), Katarína Melegová-Melichová (Srbsko), Pavol Polák (Slovensko) a Anna Tomanová-Makanová (Srbsko). Neprítomným oceneným laureátom Jánovi Fuzikovi (Maďarsko), Jánovi Kišgecimu (Srbsko), Andrejovi Kuricovi (Chorvátsko) a Mariánovi Markovi Stolárikovi (Kanada) bude Medaila ÚSŽZ osobne odovzdaná pri najbližšej možnej príležitosti.

Dvojdňový program Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 pokračoval následne pracovnou časťou, v rámci ktorej vystúpili predstavitelia kľúčových organizácií, spolkov a inštitúcií krajanov.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková vo svojom príspevku hovorila o vzťahu inštitúcií Slovákov v Maďarsku s orgánmi a inštitúciami na Slovensku. Ako pripomenula, až na Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM) ani jedna z inštitúcií nemá regulárne vzťahy a kontakty s inštitúciami na Slovensku, pričom by bolo žiaduce, aby aspoň v celoštátnych inštitúciách boli vyhradené odbory zaoberajúce sa stykom s krajanmi. Riaditeľka VÚSM Anna Kovácsová sa zamerala predovšetkým na predstavenie pôsobenia a aktivít VÚSM, a podrobnejšie hovorila o organizovaní a prínose terénnych výskumov pre poznanie etnokultúrneho vývinu Slovákov v Maďarsku, a na usporiadanie posledného výskumu ústav nedostal grant. Sociológ a dlhoročný priateľ Slovákov v Maďarsku Jozef Schwarz upozornil vo svojej prednáške na duálnosť v systéme starostlivosti o krajanov. Riaditeľka čabianskej slovenskej školy Edita Pečeňová vo svojej prednáške poukázala na niekoľko dôležitých súvislostí medzi jazykom a kultúrou, konkrétnejšie medzi vyučovaním slovenského jazyka a regionálnou kultúrou, ktoré nadobudla na základe skúseností a poznatkov z praxe. „Individuálne sa materinský jazyk predkov dá naučiť, ale na to, aby sa naše slovenské spoločenstvo zachovalo, je potrebný iný, kvalitatívne vyšší stupeň spoločenskej vôle a vedomia,“ povedala a vyzdvihla dôležitosť motivácie tak učiteľov, ako aj žiakov. Riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Júlia Szabová Marloková po pútavom predstavení ustanovizne sa zmienila o medzinárodných vzťahoch slovenskej školy, ktorá v posledných rokoch získava stále vyšší počet žiakov. „Podporou činnosti jednotlivých slovenských národnostných organizácií v Maďarsku sa nepriamo podporuje aj naša inštitúcia, veď je už viacročnou tradíciou, že financie získané napr. na tábory na Slovensku sa použijú ako odmena pre žiakov slovenských národnostných škôl,“ poznamenala J. Szabová Marloková.

„V školách niekedy kladú väčší dôraz na to, aby sa naučili pesničky a básničky, ako na to, aby sa deti naučili rozprávať po slovensky,“ povedala vo svojej prednáške predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová a dodala, že by sa mal klásť väčší dôraz na osvojenie jazyka, aby sa z nás nestala spievajúca národnosť v pekných krojoch. Kultúrnej identite ako záruke slovenskej identity v Maďarsku sa venovala riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király.

V diskusii sa prihovorila aj predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, ktorá hovorila o skúsenostiach zo Školy v prírode a s grantom odovzdaným verejnej nadácii. Konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl odporúčal najprv prerokovať a analyzovať doterajšie závery a odporúčania doterajších Stálych konferencií predtým, než by účastníci prijali nové. Tiež poznamenal, že by bolo potrebné sa zhodnúť na menšom počte priorít. Vyzdvihol aj dôležitosť komunikácie s mladými na kanáloch, ktoré sú im blízke, teda prispôsobiť prácu dobe a technike, a treba virtuálne prepojiť krajanský svet.

Po diskusii – v ktorej viacerí prízvukovali, že počas doterajších snemovaniach prijal účastníkov aj prezident materskej krajiny - k odzneným referátom, príspevkom a podnetom, ktoré knižne vyjdú v zborníku, prijali delegáti Závery Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. Dokument v plnom znení nájdete pod fotogalériou.

Súčasťou konferencie bol aj krst Slovenského svetového kalendára zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Novú, obsahovo i graficky pútavú publikáciu vypravili do života Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová. Rokovaciu atmosféru duchovne zjemnil aj podnetný projekt Kostoly Slovenska v prezentácii Pavla Demeša a Zdenka Dzurjanina.

ÚSŽZ zorganizoval počas Stálej konferencie aj vernisáž fotografickej výstavy Krajanské foto-dotyky 2006-2015. Súbor 60 fotografií prezentovaných na výstave (tematicky rôznorodú dramaturgiu expozície vytvorilo 19 fotografov z 12 štátov) dokumentuje aktivity krajanov v súčinnosti s ÚSŽZ a sentencie života Slovákov žijúcich v zahraničí pri príležitosti 10. výročia činnosti ÚSŽZ, vďaka autorovi a kurátorovi výstavy Ľudovi Pomichalovi. Túto výstavu budú mať možnosť vidieť pri vhodnej príležitosti aj Slováci v Maďarsku, keďže ÚSŽZ ju ponúklo ako putovnú výstavu.

*

Centrum slovenského zahraničia

Generálna rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí rozhodla na svojom výročnom zasadnutí počas Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí o zriadení Centra slovenského zahraničia v Bratislave. Centrum by malo trvalo predstavovať kultúru vyše 1,5 milióna krajanov, a to v celej jej šírke: má zahŕňať muzeálnu expozíciu, predstavujúcu históriu krajanov, priestory pre prezentáciu živej kultúry, teda sálu, kde sa bude prezentovať folklór, divadlo, hudba, či literatúra Slovákov zo zahraničia, i galériu, kde sa budú konať výstavy krajanských umelcov. Nemala by chýbať ani krajanská reštaurácia so špecialitami Slovákov z jednotlivých krajín, ktorá je dôležitá aj pre finančnú samostatnosť projektu.

(ef)

Foto: autorka

Závery Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 pozitívne hodnotí doterajšie aktivity a obetavosť organizátorov a podporovateľov krajanského života vo svete, ich úsilie rozvíjať slovenskú spolupatričnosť, hodnoty kultúrneho dedičstva a ďakuje predchádzajúcim aj súčasným aktivistom, členom spolkov a organizácií za ich obetavosť a nenahraditeľný vklad pri presadzovaní slovenského povedomia v zahraničí.

Konferencia oceňuje priebežné aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý sa snažil zabezpečovať optimálne organizačné, ekonomické a spoločensko-politické podmienky pre uchovávanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, a to s dôrazom na mladú generáciu. ÚSŽZ pri tom pracoval v tesnej spolupráci s organizáciami krajanských komunít v Európe a zámorí. Účastníci oceňujú, že ÚSŽZ zvýšil dôraz na účasť detí a mládeže v organizovaných aktivitách a na vzájomnú komunikáciu medzi krajanmi.

Konferencia oceňuje informácie delegátov z jednotlivých krajín, ktoré dokumentujú situáciu krajanských komunít v jednotlivých krajinách a dopad uskutočňovania štátnej politiky Slovenskej republiky na spoločenské, politické a ekonomické zabezpečenie ich podpory v domovských krajinách. Konferencia zdôrazňuje potrebu citlivej akceptácie aktuálnych a historických podmienok existencie krajanských komunít a rešpektovanie princípu rôznorodosti, špecifických potrieb a hodnôt pre rozvoj kultúrnej, jazykovej a národnej identity.

Delegáti vzali na vedomie, že vláda Slovenskej republiky schválila novú koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do r. 2020, ktorá odráža historický rámec a aktuálny medzinárodný kontext s víziou kľúčových priorít v súlade so zákonom určenými oblasťami pôsobnosti štátnej politiky a privítajú, ak prípadná novelizácia zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude reagovať aj na novú situáciu v slovenských menšinách a komunitách. Konferencia odporúča vedeniu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhodnotiť námety k novelizácii zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a predložiť ich príslušným legislatívnym orgánom.

Konferencia považuje za strategickú prioritu zabezpečenie priestorov pre Centrum slovenského zahraničia, aktuálne zriadené Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Považuje sa za kľúčové, aby toto centrum trvalo prezentovalo históriu a kultúru krajanov v hlavnom meste Slovenskej republiky.

Konferencia odporúča, aby sa na začiatku zasadania budúcej Stálej konferencie konkrétne zhodnotil stav plnenia záverov tejto konferencie.

Konferencia odporúča zjednodušiť účasť občanov Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí vo voľbách.

Konferencia odporúča zjednodušiť možnosť udelenia či znovuzískania občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kultúra

Účastníci konferencie oceňujú podporu Slovenskej republiky, ktorá podstatne prispieva k zachovávaniu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj k tvorbe nových produktov vo všetkých oblastiach umenia – hudby, tanca, divadla, literatúry, vydavateľskej činnosti, výtvarnej činnosti, filmu a kultúry vo všeobecnosti.

Na dosiahnutie plnej účelnosti a efektivity grantového systému Slovenskej republiky na podporu a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí navrhujú účastníci konferencie formovať Komisiu pre kultúru, vedu a výskum zahraničných Slovákov pri ÚSŽZ.

Účastníci konferencie oceňujú možnosť prezentovať všetky formy kultúry zahraničných Slovákov v Slovenskej republike a tým vzájomne upevňovať slovensko-slovenské vzťahy pri uskutočňovaní takých projektov, ako sú: Palárikova Raková v Čadci, Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, Južno-slovenské detské a folklórne slávnosti v Dulovciach, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch, Bienále fantázie v Martine, Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave, Bibliotéka v Bratislave a podobne. Konferencia vyzýva účastníkov, aby prostredníctvom svojich predstaviteľov propagovali tieto možnosti kultúrnej prezentácie vo svojich komunitách.

S cieľom vytvoriť jednotný kalendár kultúrnych podujatí sa vyzývajú všetci krajania – organizátori kultúrnych podujatí, festivalov a rôznych tematických programov, aby najneskôr do 31.12.2016 zaslali na adresu ÚSŽZ zoznam tých najdôležitejších kultúrnych podujatí, ktoré v roku 2017 plánujú usporiadať. Následne ÚSŽZ vypracuje jednotný kalendár kultúrnych podujatí, ktorý bude dostupný na portáli ÚSŽZ.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie vytvoriť Múzeum kultúry zahraničných Slovákov ako ústredného metodického, odborného, poradenského, koordinačného, štatistického a vzdelávacieho pracoviska sústavy múzeí pre oblasť základných odborných činností v Slovenskej republike. Jednou z jeho hlavných úloh by malo byť vybudovanie centrálnej databázy informácií o histórii, kultúre a spôsobe života Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konferencia odporúča venovať pozornosť dobudovaniu pamätníka slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí.

Účastníci konferencie navrhujú prijatie kultúrno-osvetovej stratégie vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Školstvo a vzdelávanie

Účastníci Stálej konferencie oceňujú aktivity Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu a Sekcie pre západnú Európu a zámorie, Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, činnosť ktorých prispela k riešeniu aktuálnych potrieb slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania. Súčasne žiadajú vedenie ÚSŽZ zachovať tieto dve sekcie.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 apeluje na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby aj naďalej vyvíjali maximálne úsilie zamerané na udržiavanie úrovne slovenského školstva a skvalitňovanie výučby slovenského jazyka v krajinách strednej, južnej a východnej Európy, ako aj na podporu výučby slovenčiny vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria.

Stála konferencia vysoko hodnotí podporu ÚSŽZ vo forme schválených projektov.

Stála konferencia oceňuje všetky programy, semináre, štipendiá a vzdelávacie aktivity, ktoré na prospech slovenských pedagógov a slovenskej mládeže v zahraničí každý rok organizuje a financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stála konferencia odporúča MŠVVaŠ SR, aby aktualizovalo, resp. iniciovalo podpis nových bilaterálnych medzirezortných zmlúv vychádzajúc pri tom z aktuálnych a naliehavých potrieb slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v jednotlivých krajinách so zameraním na podporu slovenského národného povedomia a rozvoj slovenského školstva a výučby slovenského jazyka v týchto krajinách.

Stála konferencia odporúča MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ venovať sa aj naďalej otázkam novodobých slovenských migrantov v krajinách západnej Európy a zámoria a hľadať riešenia, ktoré Slovákom bez statusu národnostných menšín pomôžu odovzdávať slovenský jazyk ďalším generáciám Slovákov v týchto krajinách.

Stála konferencia odporúča ÚSŽZ podporovať projekty zamerané na motiváciu rodičov so slovenským pôvodom v jednotlivých krajinách pri ich rozhodovaní o zapisovaní detí do prvých ročníkov slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka.

Stála konferencia oceňuje, že ÚSŽZ rozbehol spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom za účelom vytvorenia buď osobitnej podkapitoly v rámci predmetu dejín, alebo kompletných didaktických materiálov a obsahových štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí a odporúča sa aj naďalej tejto téme intenzívne venovať. Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie na zriadenie Katedry dejín zahraničných Slovákov na jednej z kvalitných univerzít v SR.

Stála konferencia zdôrazňuje potrebu na všetkých úrovniach aj naďalej prehlbovať spoluprácu medzi školskými ustanovizňami, slovenskými pedagógmi a žiakmi na Slovensku a v krajinách so slovenským školstvom, resp. s výučbou slovenského jazyka v zahraničí.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie, aby sa zastupiteľské úrady viac zaoberali problematikou školstva a vzdelávania.

Konferencia odporúča MŠVVaŠ SR, aby do štátnej objednávky zaradili aj vybrané tituly učebníc, ktoré budú prostredníctvom Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí distribuované tým národnostným školám a vzdelávacím centrám v zahraničí, ktoré o ne prejavia záujem.

Financie

Konferencia oceňuje starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí aj vo forme finančnej podpory ich projektov, programov a aktivít. Víta prísľub mierneho navýšenia finančných prostriedkov na rok 2017. Avšak objem vyčlenených finančných prostriedkov stále nedosahuje úroveň zodpovedajúcu príslušnému uzneseniu vlády z roku 2008. Konferencia preto i naďalej odporúča ÚSŽZ podniknúť kroky ku konsolidácii finančných prostriedkov na úroveň, korešpondujúcu s príslušným uznesením vlády. Očakáva i postupnú valorizáciu objemu prostriedkov.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ ďalej pracovať na zjednodušení systému podávania žiadostí o poskytnutie dotácií a ich vyúčtovaní.

Účastníci konferencie sú sklamaní neúčasťou ústavných činiteľov na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016.

Účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Bratislava 29. októbra 2016