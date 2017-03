Csaba Tv prítomná už aj na Slovensku

Uverejnené: piatok, 10. február 2017, 09:52

V prvý februárový pondelok na pôde radnice v Békešskej Čabe v rámci slávnostného aktu podpísali dohodu o dvojstrannej spolupráci predstavitelia Csaba Tv a Antik Telecom.

V jej zmysle televízny kanál Csaba Tv bude prvou takou lokálnou televíznou stanicou, ktorej programy v plnom spektre budú môcť prijímať aj v susednom štáte. Výkonný riaditeľ, producent Csaba Tv László Szudár zdôraznil, že hodnotiacou mierou televíznych vysielaní sú diváci a odteraz už nielen v Békešskej Čabe a v Békešskej župe, ale aj na Slovensku bude mať Csaba Tv svojich divákov. Vyzdvihol, že ich televízny kanál – ktorý vysiela od roku 1991 – z viacerých hľadísk zohral priekopnícku rolu.

Zo strany Antik Telecom jeho produktový manažér Vlastimil Lakatoš uviedol: Csaba Tv sa dostane nielen k Maďarom na Slovensku, ale aj k Slovákom, ktorí budú mať prístup k správam o slovenskej národnosti predovšetkým z Békešskej Čaby a z Békešskej župy, ale aj z celého Maďarska, resp. o tradíciách tejto komunity.

Na podujatí sa prihovorili aj významní činitelia verejného a politického života. Predseda maďarského parlamentného Výboru pre národnosti, slovenský parlamentný hovorca Ján Fuzik pripomenul, že ešte ako redaktor slovenskej relácie Maďarskej televízie (MTV) úzko spolupracoval s kolegami v miestnych a regionálnych televíziách. Segedínske štúdio MTV pravidelne organizovalo doškoľovania pre spolupracovníkov (redaktorov, kameramanov...) týchto médií, napríklad aj z Csaba Tv. – Dohodu medzi dvoma televíziami, ktorá je prvou takéhoto rázu, pokladám za pozitívnu a progresívnu. Na Slovensku bude vysielať programy Csaba Tv štvrtý najväčší distribútor televíznych vysielaní, ktorý má pokryté Východné Slovensko a sľubne sa rozrastá, v každom roku pribudne 4-5 miest, kde bude možný ich príjem. Pritom som na slávnostnom akte zdôraznil, že v programoch Csaba Tv – ktorá vysiela denne 10 hodín a to aj v dvadsiatich obciach v okolí Békešskej Čaby, z ktorých sú aj početné slovenské –, by sa mohla objaviť slovenčina vo väčšom pomere, než momentálne v podobe 5-minútového spravodajského bloku týždenne. Navrhol som, aby sa obrátili na Neziskovú uzavretú akciovú spoločnosť mediálnych služieb Duna, ktorá bezplatne vypožičiava miestnym a regionálnym televíziám už odvysielané 26-minútové programy národnostných redakcií MTVA. O tomto riešení sme viackrát rokovali aj v našom parlamentnom Výbore pre národností – uviedol pre Ľudové noviny Ján Fuzik. Zároveň zdôraznil, že táto iniciatíva zlepšuje aj pozície Slovákov v Maďarsku, pretože sa na Slovensku dozvedia aj o nás viac prostredníctvom programov Csaba Tv.

Novovymenovaná riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tušková podala účastníkom slávnostného aktu detailný prehľad slovenských médií v Maďarsku, počnúc od tlačených periodík vydaných v Békešskej Čabe už od začiatku 20. storočia až po súčasné masmédiá miestneho, regionálneho, resp. celoštátneho rázu. Zároveň pozitívne hodnotila aj to, že Maďari na Slovensku sledovaním programov Csaba Tv budú mať možnosť byť v každodennom kontakte so živým maďarským jazykom. Pritom – ako uviedla – aj dolnozemskí Slováci by radi uvítali podobnú možnosť zdokonaľovať sa v živej slovenčine prostredníctvom sledovania slovenských televíznych kanálov, resp. príjmom slovenských rozhlasových staníc. Iniciatívu, dohodu o spolupráci dvoch televízii pozitívne hodnotili aj predsedníčka Slovenskej samosprávy Békešskej župy Judita Krajčoviczová a predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik.

Primátor mesta Békešská Čaba Péter Szarvas označil za potešujúce, že sa medzi čabianskou firmou a televíziou zo Slovenska zrodila dohoda o spolupráci. Parlamentný poslanec tohto volebného okresu Gyula Vantara dodal: miestna slovenská komunita, ako aj to, ako si zachovala tradície, sa prostredníctvom Csaba Tv môže zviditeľniť po celom Slovensku.

beol – csl

Foto: facebook – Csaba Tv, beol