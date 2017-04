Väčšia váha národnostného školstva

Uverejnené: pondelok, 03. apríl 2017, 15:01

V Ľudových novinách ste sa mohli, okrem iného, dočítať aj o tom, že keď predsedníčky slovenských národnostných samospráv a riaditeľky škôl v Níži a Alkári v maďarskom parlamente preberali mimoriadne dotácie, dohodli sa so štátnym tajomníkom Ministerstva ľudských zdrojov, že ich príde navštíviť.

Ako sa dohodli, tak sa stalo: 30. marca zavítal Miklós Soltész do našich dvoch národnostných škôl spravovaných miestnym národnostným voleným zborom. Spoločne s ním spoznával slovenské národnostné školy aj zástupca štátneho tajomníka Attila Fülöp. Na rokovaní so starostom Níže, predstaviteľmi miestnej samosprávy a reprezentantmi školy sa zúčastnil aj predseda parlamentného výboru pre národnosti v Maďarsku, slovenský hovorca Ján Fuzik. Po tlačovej besede hostia pokračovali do Hevešskej župy, do obce Alkár, kde sa nachádza v poradí prvá slovenská národnostná škola, ktorá je prevádzkovaná miestnou slovenskou samosprávou. V Alkári informovali predstaviteľov vlády reprezentanti obce a školy o tom, akým spôsobom zužitkovali dotácie. Za prítomnosti slovenského hovorcu sa účastníci rokovania dozvedeli aj to, čo ešte hodlajú v tejto malebnej vysokohorskej dedine zrealizovať v záujme zachovania slovenskej národnosti.

-etre

Foto: autorka

