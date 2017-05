Vysunuté mimoriadne Valné zhromaždenie CSSM

Uverejnené: utorok, 16. máj 2017, 15:12

Mimoriadne Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) zasadalo 13.-14. mája 2017. mimo svojich priestorov.

Tento krát sa členovia grémia stretli v Malom Kereši, aby prediskutovali školskú koncepciu našich Slovákov. Okrem toho sa stretli s miestnymi Slovákmi, pozreli si program Pávieho krúžku, zistili od čoho sú jeho členovia aj napriek vyššiemu veku takí mladiství a krásni, poobzerali sa po meste, kde nachádzali slovenské korene na každom kroku a navštívili dom Sándora Petőfiho, ktorého mamička Mária Hrúzová pomenovala Alexandrom. Členovia Valného zhromaždenia to videli na vlastné oči v kópii matriky. Keďže otec Petrovič mal mäsiarstvo naproti meštianke so zvončekom, kde sa ešte ani v prvej polovici minulého storočia nehovorilo po maďarsky, môžeme predpokladať, že najväčší maďarský básnik počul doma slovenskú reč. Každopádne hrdina jeho epickej básne Víťaz Janko dostal v meste celý dom aj bez slovenských koreňov. Po tie si išli členovia VZ do oblastného domu, veď aj v predchádzajúci večer, na návšteve vo vinárskom družstve, vysvitlo, že Kerešania vďačia svojmu kumštu vo vinárstve slovenským predkom. Ako prezradil hlavný vincúr, jeho rodina sa pôvodne volala Kmeťková. Slováci sem doniesli vinič so sebou pred 299 rokmi a úspešne ho obrábajú dodnes.

…

E. Trenková

Foto: autorka

