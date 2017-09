Právne záležitosti, Náš kalendár, školstvo

Uverejnené: streda, 27. september 2017, 09:34

Zo septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia CSSM

V posledný septembrový utorok sa v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici uskutočnilo riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM). Na osemnásť prítomných poslancov, ktorí merali cestu do Budapešti z rôznych kútov krajiny, čakalo dovedna deväť rokovacích bodov. Po milom akte pripomenutia okrúhleho životného jubilea poslankyne Judity Lénártovej Orliczkej a následných úvodných formalitách, ako zvolenie zapisovateľov, overovateľov či odsúhlasenie rokovacieho programu, sa poslanci pustili do práce.

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková už tradične doplnila svoj poslancom písomne rozoslaný Referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM o svoju prítomnosť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 70. výročia výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v Galante, a o účasť na tlačovej konferencii v aule budapeštianskej slovenskej školy, kde štátny tajomník Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska zodpovedný za cirkevné záležitosti, národnostné a spoločenské vzťahy Miklós Soltész a námestník štátneho tajomníka Attila Fülöp informovali spolupracovníkov tlače o národnostných súbehoch na rok 2018. Podrobnosti o tomto podujatí nájdete na 5. strane.

Po prijatí referátu poslanci svojím hlasom podporili aj v poradí druhú modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2017, ktorú si, podobne, ako predtým, vyžiadala potreba vsunúť medzičasom postupne získané finančné prostriedky do rozpočtu. Výdavky a príjmy v ňom tak aktuálne zhodne činia 2 170 154 000 forintov.

V 26. čísle nášho týždenníka sme vás informovali o nečakanej podpore pre CSSM, keď dôchodca István Tóth z Jászladányu sa rozhodol darovať peniaze z predaja svojich pozemkov na Slovensku (1500 eur –približne 450-tisíc forintov) nášmu celoštátnemu zboru, na ktorý ho, mimochodom, nasmeroval bývalý poslanec VZ CSSM Július Alt. Keďže prijatie takéhoto daru je podmienené súhlasom valného zhromaždenia, v rámci tretieho rokovacieho bodu ho poslanci jednohlasne odsúhlasili.

Koncom roka mnohí členovia našej Slovače netrpezlivo očakávajú svoju obľúbenú ročenku. Radostnou správou pre nich je, že už čoskoro sa dočkajú. Valné zhromaždenie CSSM v nasledujúcom bode totiž odsúhlasilo zabezpečenie finančných prostriedkov pre spoločnosť SlovakUm s. r. o. na vydanie Nášho kalendára na rok 2018, a to sumou 1 600 000 forintov, čo je o stotisíc menej ako vlani. Kalkulácie pritom, vzhľadom na zvýšený dopyt, ktorý si v posledných rokoch vyžiadal dotlač, rátajú s vyšším počtom výtlačkov. Budúcoročnú ročenku by mali poslanci dostať už na nasledujúcom, riadnom novembrovom zasadnutí VZ CSSM a následne aj za ich pomoci bude distribuovaná do všetkých Slovákmi obývaných lokalít v Maďarsku.

Na základe splnomocnenia VZ CSSM dňa 25. júla 2017 došlo k podpísaniu zmluvy o spravovaní majetku, ktorý používa budapeštianska slovenská škola, Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku. Z toho vyplynula povinnosť tento vzťah písomne spečatiť so školou, k čomu poslanci prispeli jednohlasným schválením zmluvy o zužitkovaní budovy slovenskej školy v Budapešti.

Schválenie plánu verejných obstarávaní CSSM na rok 2017 v poradí v šiestom rokovacom bode si vyžiadali zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní, ako napríklad zmena finančnej hranice, pod ktorou nie je potrebné iniciovať proces verejného obstarávania, čo ovplyvnilo aj plány CSSM. Jednohlasným prijatím plánu poslanci uzavreli blok právnických záležitostí.

Spomedzi piatich riaditeliek škôl prevádzkovaných CSSM boli na zasadnutí VZ prítomné tri, a tak pred schválením referátov o školskom roku 2016/2017 v týchto pedagogických ustanovizniach mohli reagovať na prípadné otázky poslancov, resp. podeliť sa o niektoré dôležité myšlienky. Ako riaditeľka békeščabianskej ustanovizne Edita Pečeňová reagujúc na otázku ohľadom počtu žiakov povedala, „v národnostnom školstve sú čísla veľmi dôležité, chcela by som ale dodať, že samotné čísla sa neprihlásia na gymnáziá a z tých čísel nebudú pedagógovia.“ Obsahovú časť svojho referátu tiež doplnila o niekoľko myšlienok: „Chcela by som vyzdvihnúť dvojjazyčnosť, ktorú si myslím, že v Maďarsku najkonzekventnejšie uplatňujeme. Aj v referáte zdôrazňujeme, že dvojjazyčnosť rozvíja komunikačné a kognitívne schopnosti žiakov, intenzívna dvojjazyčná výučba nemá nijaký negatívny vplyv na výkonnosť v ostatných oblastiach. Chcela by som ďalej vyzdvihnúť dolnozemskú spoluprácu tamojších inštitúcií, v ktorej sme veľmi aktívni, lebo prispieva k zvyšovaniu jazykových kompetencií nielen žiakov, ale aj všetkých odborníkov, ktorí sa do nej zapájajú.“

Riaditeľka budapeštianskej školy Júlia Szabová Marloková sa poďakovala členom VZ za podporu iniciatívy, aby na gymnáziu mohol vzniknúť tzv. nultý, jazykovo-prípravný ročník, a taktiež aby sa mohla otvoriť tretia skupina v materskej škole. Ako povedala, v Budapešti je veľká konkurencia škôl, čo negatívne vplýva na počet žiakov, aj preto informovala prítomných o pripravovanom dni otvorených dverí, ktorý sa v škole uskutoční 14. novembra. Požiadala prítomných o jeho propagáciu, aby naň zavítalo čo najviac detí, aby spoznávali inštitúciu, aby vzrástol počet potenciálnych budúcich žiakov budapeštianskej slovenskej školy.

Napokon poslankyňa VZ a zároveň riaditeľka novomestskej maďarsko-slovenskej školy Júlia Kucziková sa popýšila devätnástimi novými prváčikmi, čo je na novomestské pomery pekné číslo, pridala sa však k názoru, že samotné množstvo nezaručuje kvalitu.

Predsedníčka CSSM A. Hollerová Račková pred hlasovaním o prijatí referátov informovala plénum o svojom zámere navštíviť všetky inštitúcie a bližšie oboznámiť ich pedagogické kolektívy so školskou koncepciou, ktorú prijalo VZ v máji, ako aj s predpokladanými úlohami, ktoré z nej vyplývajú: napríklad aby sa stali strediskami poskytovania odbornej pomoci pre ostatné školy. Dodala, že medzi plánmi CSSM figuruje aj príprava materiálu, ktorého úlohou bude popularizácia výučby slovenského jazyka akýmsi vysvetlením toho, na čo je slovenčina dobrá, aby ju deti a rodičia nevnímali ako záťaž navyše, ale ako ďalšiu možnosť presadiť sa v budúcnosti.

Predposledný rokovací bod – rozhodovanie o návrhu CSSM na vládne vyznamenanie „Za národnosti“ – prebiehal za zatvorenými dverami. V záverečnom bode „rôzne“ rezonovala opäť najmä problematika školstva: poslanci sa zamýšľali nad spôsobmi motivácie žiakov, aby si vybrali vzdelávanie sa v slovenčine. Zaznela v tomto kontexte lepšia kooperácia škôl, ale aj rozšírenie činnosti Nadácie pre nadaných.

Zlatko Papuček

Foto: autor