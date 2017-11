Maďarský parlament podporil európsku občiansku iniciatívu Minority SafePack

Uverejnené: piatok, 10. november 2017, 06:01

Na zasadaní maďarského Národného zhromaždenia hovorili prednedávnom členovia zákonodarného zboru o podpore európskej občianskej iniciatívy Minority SafePack.

Návrh prediskutovalo Národné zhromaždenie ako bod rokovacieho poriadku predložený Národnostným výborom. Predseda výboru, hovorca slovenskej národnosti Ján Fuzik poukázal na to, že európska občianska iniciatíva Minority SafePack vznikla na podnet najväčšej organizácie zastrešujúcej národnostné organizácie, Federatívnej únie európskych národnostní (FUEN). Jej hlavným cieľom je ochrana minorít, zachovanie jazykovej a kultúrnej mnohorakosti Európy. „Nech je to akokoľvek neuveriteľné – povedal slovenský hovorca –, Európska únia (EÚ) dosiaľ nepredostrela ani jednu právnu normu na ochranu národných menšín.“ Pripomenul, že v marci sa Európska komisia s iniciátormi dohodla, že aspoň čiastočne zaprotokolujú balík návrhov. V záujme uvedenia do platnosti musia zozbierať asi milión podpisov občanov najmenej siedmich európskych štátov. V mene výboru v Maďarsku žijúcich minorít predseda požiadal parlament, aby NZ prijalo návrh uznesenia o podpore iniciatívy.

MTI/Kru

Foto: internet

O iniciatíve Minority Safe Pack sa dozveite viac na webovej stránke https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/