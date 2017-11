Slovenka žijúca v Maďarsku: Anketu vlády považujem za hlúposť

Uverejnené: pondelok, 27. november 2017, 14:45

Národná anketa premiéra Viktora Orbána o údajnom migračnom pláne Georgea Sorosa, ktorá prebieha od 9. októbra a jej konečný termín predĺžili do 1. decembra, je podľa príslušníčky slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku Márie Jakabovej Šingeľovej hlúposťou.

„Myslím si, možno to bude znieť veľmi ostro, že je to celé hlúposť. Všetky otázky sú, by som povedala, dopredu nakomponované. Jednoducho si myslia, že som hlúpa, že neviem si veci domyslieť. To sú absolútne vykonštruované otázky, na ktoré sa môže odpovedať len jediným spôsobom, takým spôsobom, ako to chce vláda,“ povedala v piatok v Mlynkoch pre TASR bývalá predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku počas konferencie „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“.

