Schulz chce zmeniť EÚ do roku 2025 na Spojené štáty európske

Uverejnené: piatok, 08. december 2017, 12:35

Európska únia by sa mala do roku 2025 transformovať na Spojené štáty európske so spoločnou ústavou.

Predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz to vyhlásil vo štvrtok na straníckom zjazde v Berlíne, počas ktorého sa očakáva jeho opätovné zvolenie do funkcie. „Európa je našou životnou poistkou,“ povedal podľa agentúry DPA bývalý predseda Európskeho parlamentu v prejave, v ktorom kládol osobitný dôraz na potrebu posilňovania EÚ. „Je to jediná šanca ako môžeme udržať krok v súťaži s inými veľkými regiónmi tohto sveta.“ dodal.

http://www.teraz.sk/zahranicie/schulz-chce-zmenit-eu-do-roku-2025-na-sp/296647-clanok.html

http://hvg.hu/vilag/20171207_Schulz_2025re_meg_kell_teremteni_az_europai_egyesult_allamokat