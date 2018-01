Uverejnené: štvrtok, 04. január 2018, 14:35

Poľsko rokuje s Maďarskom o vytvorení rozvojovej banky, ktorá by podporovala investície do infraštruktúry v regióne. Varšava chce do projektu zapojiť aj ďalšie krajiny Vyšehradskej skupiny, teda Slovensko a Česko, uviedol v stredu (3. 1.) poľský premiér Mateusz Morawiecki.

http://www.teraz.sk/zahranicie/polsko-chce-vytvorit-rozvojovu-banku/301026-clanok.html