Parlamentné voľby 2018

Uverejnené: piatok, 19. január 2018, 10:32

Keďže prezident Maďarska János Áder vyhlásil termín parlamentných volieb, podľa zákona o postupe volieb zloženie Národného volebného výboru (NVV) sa zmenilo, vypršal mandát tých jeho členov, ktorých delegovali politické strany. Dovtedy, kým si strany a národnosti nezostavia celoštátne listiny, na práci tohto grémia sa môžu zúčastniť len tí členovia, ktorých zvolil parlament.

Voľby parlamentných poslancov sa budú konať 8. apríla 2018, uchádzači politických strán môžu začať zbierať podpisy, potrebné na to, aby sa oficiálne stali kandidátmi na poslancov, od 19. februára. Ak sa jednej strane podarí postaviť kandidátov minimálne v deviatich župách a v hlavnom meste – s individuálnymi kandidátmi minimálne v dvadsiatich siedmich volebných obvodoch –, v tom prípade táto strana môže zostaviť celoštátnu kandidačnú listinu. Politické strany môžu delegovať po jednom členovi do Národného volebného výboru hneď ako registrácia ich celoštátnych kandidačných listín nadobudne právoplatnosť. V prípade spoločných listín rôznych strán – nezávisle od počtu zúčastnených strán – možno delegovať do výboru iba jedného člena. Celoštátne národnostné samosprávy, ktoré zostavia listinu na post svojho hovorcu, tiež môžu niekoho poveriť ich zastupovaním, ale títo zástupcovia majú vo výbore hlasovacie právo iba v tých záležitostiach, ktoré sa týkajú národností.

Mandát tých členov výboru, ktorých delegovali strany s celoštátnou kandidačnou listinou, vyprší ustanovujúcim zasadnutím nového parlamentu, po ňom môžu delegovať členov do výboru iba tie strany, ktoré majú v parlamente svoju frakciu.

Národný volebný výbor je orgán, podriadený výlučne zákonom. Jeho prvoradou úlohou je určenie výsledkov volieb, zabezpečenie zákonného priebehu volebného procesu, uplatnenie nestrannosti a obnova zákonného stavu volieb v prípade jeho porušenia. Všeobecnou úlohou výboru je, aby poskytoval usmernenia pre jednotný výklad právnych predpisov, týkajúcich sa volieb, aby vytvoril jednotný systém ich uplatnenia a aby určil konečný, celoštátne spracovaný výsledok volieb. Najneskôr 19. deň po voľbách – 27. apríla – určí, ktorí kandidáti z celoštátnych straníckych listín získali mandát a určí aj výsledok volieb celoštátnych listín. Jeho úlohou je tiež odovzdanie poverovacích listín tým kandidátom, ktorí získali vo voľbách mandát.

Národná volebná kancelária informovala tlačovú agentúru MTI, že sú pripravené verejné oznamy tohtoročných parlamentných volieb, začali s ich doručovaním do jednotlivých volebných kancelárií a pravdepodobne ešte tretí januárový týždeň ich zverejnia v každej obci v Maďarsku. Rozmer oficiálneho oznamu s národnými farbami je menší než pred predošlými parlamentnými voľbami, avšak vytlačili viac exemplárov, celkovo 92 600 kusov. Obsahuje aj termín volieb a najdôležitejšie informácie o zozname voličov a o spôsobe odporúčania kandidátov na poslanca. Obsahuje tiež informácie o samotnom priebehu volieb, napríklad o tom, že volič s adresou v Maďarsku môže voliť iba osobne a kto chce hlasovať v inom volebnom obvode, než kam podľa svojho trvalého pobytu patrí, žiadosť o túto možnosť musí podať najneskôr do 6. apríla, do 16-tej hodiny. Voliči, ktorí v deň volieb budú v zahraničí, žiadosť o registráciu na zoznamy voličov na zastupiteľských orgánoch Maďarska v zahraničí môžu podať najneskôr do 31. marca do 16-tej hodiny. Hlasovať možno na jedného individuálneho kandidáta v danom volebnom obvode a na jednu celoštátnu stranícku listinu. Občania, ktorí sa dali v parlamentných voľbách zaregistrovať ako národnostní voliči, môžu hlasovať na listinu danej národnosti a nemôžu hlasovať na celoštátne listiny politických strán a zoskupení.

(MTI-csl)

Foto: MTI – Sándor Ujvári