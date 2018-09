Najviac rezonovalo školstvo

Uverejnené: streda, 26. september 2018, 12:24

Zo septembrového zasadnutia VZ CSSM

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková privítala poslancov Valného zhromaždenia (VZ) v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru po letných prázdninách opäť v utorok 25. septembra. Pre chorobu, resp. pracovnú zaneprázdnenosť svoju neprítomnosť avizovali vopred štyria poslanci, takže zbor bol uznášaniaschopný. Práci však predchádzal milý akt, v rámci ktorého zbor pozdravil kyticami troch poslancov – Zuzanu Hollósyovú, Moniku Szelényiovú a Zsolta Szilágyiho –, ktorí tohto roku oslavujú okrúhle životné jubileá.

Po jednohlasnom schválení programu rokovania nasledovala správa predsedníčky CSSM o jej aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM, ktoré tentoraz ústne doplnila iba o dve akcie, a to o účasť na druhom regionálnom kole celoštátnej súťažnej prehliadky speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok 2018 v Sejdi a na oslave v Galante pri príležitosti 20. výročia založenia Spolku Slovákov z Maďarska. Na otázku poslankyne Ruženky Komjáthyovej informovala aj o aktuálnom stave okolo projektu kúpy budovy bývalého kostola slovenských evanjelikov na Rákócziho triede. Referát napokon poslanci schválili.

Modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií je taktiež pravidelnou súčasťou zasadnutí zboru. Aj druhú tohtoročnú si vyžiadali rôzne zmeny, ktoré počas uplynulých mesiacov nastali – ako obyčajne, aj tentoraz šlo o technické zmeny, ktoré súviseli s financiami získanými v priebehu roka, a ktoré bolo treba zahrnúť do rozpočtu. Nový, modifikovaný rozpočet CSSM predstavuje sumu 2 502 191 000 forintov, čo činí trojpercentný nárast oproti predošlej verzii.

Práce redaktorov na obsahovej stránke obľúbenej ročenky našich Slovákov – Nášho kalendára na rok 2019 finišujú, a tak bolo aktuálnou úlohou poslancov zabezpečiť finančné prostriedky pre spoločnosť SlovakUm s. r. o. na jeho vydanie. V dôsledku získania vyšších financií na vydanie, ako aj faktu, že výdavky na prípravu ročenky sa za uplynulé dva roky nezvýšili, tentoraz šlo o podstatne nižšiu sumu ako v uplynulých rokoch, konkrétne o 955-tisíc forintov. Pritom jednoznačné stanovisko kompetentných výborov bolo, aby sa predajná cena Nášho kalendára nezvyšovala, ostane teda na sume 1000 forintov, v dôsledku čoho VZ môže rátať s podobnými príjmami spoločnosti za ročenku aj v nasledujúcom roku. Spoločnosť SlovakUm na základe návrhu nebude musieť odovzdať CSSM príjmy z predaja kalendára, pričom každý rok bude musieť písomne informovať VZ o výške príjmov.

Po jednohlasnom odsúhlasení jednej podpory prišiel rad na ďalšiu. Vzhľadom na fakt, že Národnostný odbor práve prechádza od Ministerstva ľudských zdrojov pod Úrad vlády, momentálne nemá možnosť podpisovať dotačné zmluvy či vyplácať peniaze, a tak vopred sľúbené financie na fungovanie Budapeštianskeho slovenského odborného kolégia bolo treba prechodne vykryť z iného zdroja. O zabezpečenie týchto prostriedkov požiadal CSSM predseda Kuratória Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Poslanci odsúhlasili poskytnutie financií vo výške 2,5 milióna forintov na tento pilotný projekt formou zmluvy o podpore, ktorá sa musí vrátiť. Mimochodom, odborné kolégium v septembri odštartovalo svoju činnosť s plne využitou kapacitou pod vedením doktoranda na Univerzite ELTE Juraja Rágyanszkého a odborným vedením Rity Hornokovej a o projekt prejavila záujem aj maďarská vláda: na základe predbežnej dohody po zabehnutí projektu sa uskutoční spoločná tlačová beseda so štátnym tajomníkom Úradu predsedu vlády zodpovedným za konfesie, národnosti a prenasledovaných kresťanov Miklósom Soltészom, aby ho predstavili aj ostatným národnostiam, pre ktoré môže slúžiť ako inšpirácia.

V ďalšom bode vedúci Úradu CSSM Zoltán Szabó informoval poslancov, že modifikácia pravidiel obstarávaní CSSM je čisto technická záležitosť. Na základe zmeny nariadenia o rozpočte písomne treba dokumentovať odteraz iba obstarávanie nad 200-tisíc forintov, resp. ak firmy alebo spoločnosti odovzdajú cenovú ponuku poštou, tá musí byť poslaná s doručenkou. Poslanci tieto zmeny jednohlasne schválili.

V šiestom rokovacom bode sa VZ vrátilo k školskej tematike a hodnotilo niekoľko sto stranové materiály v podobe referátov o školskom roku 2017/2018 v školách prevádzkovaných CSSM. Predseda VVV M. Lásik vo svojom hodnotení označil referáty za vysoko odborné a obsahujúce všetky stránky školského života. Ako povedal, počet žiakov sa stabilizoval, ba toho roku trochu vzrástol, všetky základné školy maximálne využívajú možnosti spolupráce so školami na Slovensku a na 90 % využívajú možnosti, ktoré ponúka Slovenská republika (SR). Za najväčší problém označil zaťaženosť žiakov, konkrétne gymnazistov, ktorí majú každý deň osem vyučovacích hodín. Čo sa týka perspektívy a najmä ďalších, hlavne jazykových škôl, ktoré neprevádzkuje CSSM, za najtragickejší element označil celkový pokles počtu žiakov (v Maďarsku sa ich po slovensky učí už iba okolo 2600) a odchod takmer polovice učiteľov do dôchodku v horizonte niekoľkých rokov – tento všeobecný jav zrejme neobíde ani naše vzdelávacie inštitúcie. Ako A. Hollerová Račková dodala, „musíme si uvedomiť, že nejakým spôsobom už v blízkej budúcnosti budeme musieť koncentrovať tak učiteľov, ako aj žiakov do niektorých inštitúcií. Nebudeme mať, podľa mňa, inú cestu a nebude to ľahká cesta, ale to je jediná šanca, aby sme niečo zachránili z toho, čo máme.“ Predsedníčka dodala aj pozitívnejšiu myšlienku, a to reálnu šancu, že od budúceho kalendárneho roka bude s najväčšou pravdepodobnosťou odštartovaný štipendijný systém pre budúcich pedagógov, do ktorého budú zapojené aj celoštátne národnostné samosprávy. Poslankyňa Erika Palečková v rámci diskusie nadhodila myšlienku zamestnania tzv. putujúceho pedagóga zo Slovenska, ktorý by pravidelne navštevoval viacero škôl daného regiónu, čo by mohlo byť motivujúce pre žiakov i pedagógov. Predsedníčka reflektujúc na túto myšlienku i všeobecnú situáciu informovala prítomných o stretnutí s novým veľvyslancom SR v Maďarsku Pavlom Hamžíkom, ktorý ju už požiadal o zmapovanie záujmu o hosťujúcich učiteľov zo Slovenska v rôznych regiónoch. Po plodnej diskusii napokon poslanci odhlasovali referáty zo škôl v Budapešti, Békešskej Čabe, Sarvaši, Slovenskom Komlóši a v Novom Meste pod Šiatrom.

Predposledný rokovací bod, t. j. rozhodovanie o návrhu CSSM na vládne vyznamenanie „Za národnosti“ sa konalo za uzavretými dverami. V záverečnom bode „iné“ napokon rezonovali pripravované podujatia, ako aj nešťastná správa MTI o záveroch Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý kontroloval niektoré inštitúcie CSSM, medzi nimi aj budapeštiansku školu. Príspevok zaoberajúci sa touto problematikou už čoskoro nájdete na našej webovej stránke.

Zlatko Papuček

Foto: autor