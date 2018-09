Štátny kontrolný úrad našiel formálne nedostatky

Uverejnené: piatok, 28. september 2018, 08:41

V polovici septembra sa v maďarskej tlači objavila správa o tom, že Štátny kontrolný úrad našiel nezrovnalosti vo fungovaní niektorých národnostných inštitúcií, medzi nimi aj Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti v období 2014-16.

Štátny kontrolný úrad po prvý raz kontroloval fungovanie národnostných samospráv v roku 2013, ich hospodáreniu v predchádzajúcich 25 rokoch sa totiž žiadny orgán nevenoval osobitne. Od roku 2013 teda Štátny kontrolný úrad postupne skúma fungovanie národnostných samospráv a inštitúcií, ktoré sú prevádzkované národnostnými samosprávami. V správe úradu, ktorá vyšla 18. septembra, sa konštatuje, že slovenská škola v Budapešti, ktorú prevádzkuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), má v poriadku zakladajúce, riadiace, dozorné, kontrolné a zamestnávateľské právomoci, no problémy sa vyskytli v prevádzkovaní informačného a komunikačného systému. Spravovanie majetku v rokoch 2014 a 2015 bolo v súlade s predpismi, avšak pre chyby spojené s koncoročným hodnotením roku 2016 to už nebolo v poriadku. Podľa správy Úrad CSSM nedodržal právne predpisy v oblasti finančného hospodárenia, výberu príjmov a použitia výdavkov. Nevyhovelo právnym predpisom uplatňovanie a poukazovanie výdavkov, a národný majetok sa nepoužíval s cieľom jeho zveľaďovania.

Správy o plnení ročného rozpočtu pripravovala škola podľa pravidiel, no pri obstarávaní jednej služby nevypísala verejné obstarávanie, konštatovala správa Štátneho kontrolného úradu. Treba vedieť, že školu prevádzkuje CSSM a nemá vlastné hospodárske oddelenie, ekonomické záležitosti vybavuje Úrad CSSM. Štátny kontrolný úrad riaditeľke slovenskej školy v Budapešti a predsedníčke CSSM predložil po šesť odporúčaní, podľa ktorých majú do 30 dní vypracovať plán opatrení na odstránenie nedostatkov. Riaditeľka inštitúcie Júlia Szabová Marloková na našu otázku povedala, že kontrola prebehla elektronickým spôsobom, a správa, ktorá sa objavila na maďarských portáloch, opisuje situáciu oveľa ostrejšie, než je skutočnosť. Potvrdil to aj vedúci Úradu CSSM Zoltán Szabó, ktorý dodal, že ide len o formálne nedostatky, na ich náprave už spolu s riaditeľkou školy pracujú. Podľa jeho slov dokonca zo šiestich odporúčaní, ktoré dostali obidvaja, niektoré sa aj zhodujú. Podobné nedostatky sa našli aj v ďalších inštitúciách, ktoré prevádzkuje jedna z trinástich celoštátnych národnostných samospráv.

(kan)

Foto: archív

Správu Štátneho kontrolného úradu v celom znení nájdete TU.