Príkladná spolupráca FUEN a CSSM

Uverejnené: pondelok, 29. október 2018, 13:34

Slovanské minority v Maďarskom parlamente

V druhej polovici októbra sa v Maďarsku konal 21. seminár pracovnej skupiny slovanských minorít Federatívnej únie európskych národností (FUEN). Dejiskom rokovania bolo maďarské zákonodarné zhromaždenie, mestečko v Peštianskej župe Dabaš-Šára a obec v Pilíši, Mlynky. Seminár organizovala Federácia v tesnej spolupráci so svojou členskou organizáciou, Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM) po druhý krát, čo bola príležitosť prezentovať spoločenstvo a štruktúru organizácie Slovákov v Maďarsku. Seminár sa zameriaval na používanie menšinových jazykov vo verejnej sfére a hľadal možnosti podporných opatrení, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu súčasnej situácie. – Prípadne by tento systém mohol byť príťažlivý aj pre mnohé ďalšie slovanské menšiny v Európe, – povedal viceprezident FUEN Bernhard Ziesch, – preto sme sa chceli dozvedieť viac o systéme menšinových samospráv, ako aj tom, ako ju v Maďarsku implementuje slovenská menšina.

Viac ako tridsať účastníkov z desiatich krajín si vymieňalo svoje názory a prediskutovávalo spoločné riešenia na zlepšenie miestnych situácií v záujme posilnenia spolupráce v európskom meradle.

...

E. Trenková

Foto: autorka

