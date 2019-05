Výsledky eurovolieb 2019

Uverejnené: pondelok, 27. máj 2019, 11:04

Eurovoľby v Maďarsku vyhrala vládna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Po spočítaní 99,9% hlasov získal 13 z 21 maďarských kresiel v Európskom parlamente. Demokratická koalícia expremiéra Ferenca Gyurcsánya by mala mať štyri kreslá a liberálne Hnutie Momentum dve. Jedno kreslo pritom získal aj extrémne pravicový Jobbik. Účasť dosiahla niečo vyše 43%.

Na Slovensku sa víťazom volieb do Európskeho parlamentu stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta).

Foto: aktuality.sk

