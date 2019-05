O financiách, školstve a všeličom inom

Uverejnené: streda, 29. máj 2019, 15:46

Z druhého tohtoročného zasadnutia VZ CSSM

Druhé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo v zasadačke sídla CSSM na Fadruszovej ulici 28. mája, v deň narodenín predsedu Výchovno-vzdelávacieho výboru (VVV) Michala Lásika, ktorému pred začiatkom rokovania kolegovia – poslanci srdečne zablahoželali. Po odsúhlasení pôvodne 15-bodového rokovacieho programu rozšíreného o ďalší, ktorý sa týkal otázok súvisiacich so zánikom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, sa slova ujal parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik, aby informoval prítomných o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Ako povedal, väčšinu informácií, ktoré priniesol na VZ, už publikoval na tretej strane našich novín v pravidelnej rubrike Zápisky hovorcu, ktoré nájdete aj na našej webovej stránke www.luno.hu pod hlavičkou Publicistika. Vo veci stránkových hodín, ktoré má raz za mesiac v Budapešti resp. v Békešskej Čabe poznamenal, že záujem zo strany občanov zatiaľ nie je enormný, preto má možnosť riešiť počas nich aj rôzne záležitosti či už s predsedníčkou CSSM Alžbetou Hollerovou Račkovou v Budapešti, alebo s generálnym konzulom SR Emilom Kuchárom, alebo so starostom Péterom Szarvašom v Békešskej Čabe, takže ich efektívne využíva, osvedčili sa. Upozornil však, že od júla do konca septembra stránkové hodiny nebudú, pre záujemcov bude k dispozícii opäť od októbra.

Predsedníčka CSSM svoj písomne rozoslaný referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM doplnila o svoju účasť na posledných národnostných akciách a informovala aj o aktuálnom stave vo veci kúpy budovy bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede, aj o tom, že spoločne s A. Paulikom navštívili okrem iných aj predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša. Ako povedala, rokovania sa rozbehli sľubne, teraz sa však trochu zastavili pre proces odhadovania ceny nevyhnutnej obnovy budovy. Ide o problematickú záležitosť, keďže vonkajšia obnova budovy je kompetencia domu, v ktorého dvore sa objekt nachádza. Jeho obyvatelia však nemajú na obnovu financie, preto sa rieši, ako by mohla CSSM prevziať túto povinnosť výhodne, napr. získaním ďalších nehnuteľností v dome, alebo parkoviska či časti dvora.

Finančné záležitosti

Blok rokovacích bodov s finančnou tematikou odštartovalo schválenie ročnej finančnej uzávierky CSSM a jej inštitúcií za rok 2018. Príjmy samosprávy činili vlani 2 182 968 000 forintov, pričom zostatok z roku 2017 bol 322 415 000 forintov. Zbor venoval na investície 44 081 000 forintov, výdavky boli vo výške 2 273 933 000 forintov a zostatok, ktorý je prenesený na rok 2019 je 275 531 000 forintov. Po následnom odsúhlasení prvej tohtoročnej modifikácie rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2019 tak príjmy a výdavky CSSM činia aktuálne 2 376 186 153 forintov. Poslanci potom už ako členské zhromaždenie schválili ročnú finančnú uzávierku Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. za rok 2018 – jej príjmy a výdavky boli 71 122 000 forintov. Ako poznamenala predsedníčka CSSM, spoločnosti sa podarilo dosiahnuť finančnú rovnováhu aj napriek tomu, že jedna z jej nehnuteľností slúži momentálne ako sídlo Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, v dôsledku čoho časť doterajších príjmov spoločnosti vypadla. O to viac cenia poslanci zisk spoločnosti vo výške 881 000 forintov a cieľom je snaha o ďalšie zvyšovanie príjmov. Čo sa týka plánu verejných obstarávaní CSSM na rok 2019, predsedníčka informovala o tom, že po tom, ako sa záležitosti týkajúce sa národností dostali pod Fond Gábora Bethlena, vznikli nové pravidlá a predpisy. Problém je, že majitelia nehnuteľností, na ktorých chce CSSM vykonať investičné práce, musia vyplniť také dokumenty a formuláre, ktorých obsah ich odrádza od ich podpísania, bez toho však CSSM nedostane financie na uskutočnenie danej investície. Náš najvyšší volený zbor sa, samozrejme, napriek ťažkostiam snaží presvedčiť kompetentných, konkrétne primátorov Slovenského Komlóša a Nového Mesta pod Šiatrom, aby ich podpísali, o to viac, že poslanci schválili plán verejných obstarávaní. Blok plný čísel uzavrelo napokon schválenie modifikácie nájomného hosťovských izieb v sídle CSSM. Zmena sa týka výšky nájomného kancelárie parlamentného hovorcu slovenskej národnosti v budove CSSM, ktorú určil úrad maďarského parlamentu vo výške 82-tisíc forintov mesačne, čo je menej ako stanovilo VZ CSSM, ale viac po obhliadke miestnosti úrad nie je ochotný zaplatiť. Aj preto Finančný výbor navrhol túto ponuku prijať.

Školské radosti a starosti

Vzhľadom na to, že na školský rok 2019/2020 sa do prvej triedy Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši prihlásilo menej detí ako očakávali (35), inštitúcia sa obrátila na VZ CSSM, aby modifikovala svoje skoršie uznesenie o počte skupín a tried. Z pôvodných troch sa tak počet tried v prvej triede zníži na dve.

Ako poznamenal predseda VVV, aj z toho vidno, že počet detí – nielen národnostných – klesá nielen na dedinách, ale aj v takých mestách ako je Sarvaš. Po modifikácii bude v škole od nového školského roku 20 tried v základnej škole a rovnaký počet v školskej družine.

Vymenovanie riaditeľa Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komlóši na základe konkurzného konania bolo pre poslancov jednoduché, veď so Zuzanou Laukovou, ktorá zastáva túto funkciu už viac cyklov, prevláda všeobecná spokojnosť. Ako povedal M. Lásik, škola sa usiluje o stály rozvoj a používa moderné vyučovacie metódy, čoho výsledkom je zrejme aj u nás málo vídaný jav, že vlani sa do inštitúcie zapísalo 23 prváčikov, kým do miestnej maďarskej školy iba 22. Vzhľadom na tieto fakty nie je prekvapivé, že staronová riaditeľka môže pokračovať vo svojej práci aj v cykle od 1. augusta 2019 do 31. júla 2024. Popri pozitívach však zarezonovalo aj jedno negatívum, a to smutný trend, že absolventi týchto základných škôl nepokračujú na našich gymnáziách, čo v dohľadnej dobe môže vyústiť do akútneho nedostatku pedagógov a konca našich škôl. V živej diskusii zazneli rôzne postrehy, ako potreba intenzívnejšieho kontaktu medzi školami a gymnáziami, presnejšie školákmi a gymnazistami s cieľom budovania osobných kontaktov, priateľstiev, odovzdávania informácií z prvej ruky. Predsedníčka CSSM informovala prítomných, že samospráva vytvorí miesto referenta, ktorý bude pracovať na mimoškolských aktivitách, s cieľom vytvárať priestor pre stretávanie našich detí. Treba sa pritom dopracovať aj k rodičom, systematicky s nimi udržiavať kontakty, informovať ich o štipendijnom programe, alebo o možnostiach štúdia slovenského jazyka aj v prípade, že dieťa nepokračuje v štúdiu na slovenskom gymnáziu. Treba ich ďalej presviedčať, že aj keby si ich dieťa vybralo slovenské gymnázium, nestane sa automaticky učiteľom, ba mnoho absolventov našich stredoškolských inštitúcií dosiahlo pekné úspechy v inom odbore. Slovom, treba zlepšiť marketing gymnázií.

Mimoškolské záležitosti

Ďalšie dva rokovacie body, pripomienkovanie konkurznej práce na post riaditeľa Slovenskej národnostnej školy v Mlynkoch a rozhodovanie o udelení vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“, prebiehali za zatvorenými dverami. Verejné bolo až rozhodovanie o udelení podpôr CSSM na miestne aktivity. Predsedníčka Kultúrneho a mládežníckeho výboru Mária Nagyová informovala poslancov, že uchádzači poslali dovedna 91 súbehov, v ktorých žiadali dokopy 15 123 900 forintov, k dispozícii pritom bolo 6,5 miliónov. Štyri žiadosti boli neplatné, osem pre nedostatok financií zamietli. Výbor sa snažil financie rozdeliť čo najspravodlivejšie, ale je to rok čo rok mimoriadne ťažká, nevďačná úloha. Zoznam odhlasovaných podpôr čoskoro nájdete na našej webovej stránke.

Rokovanie pokračovalo doplneným rokovacím bodom spomínaným v úvode príspevku. Predsedníčka CSSM informovala, že podľa národnostného zákona všetok majetok zaniknutej Slovenskej samosprávy v Mlynkoch bude odovzdaný do dočasnej správy CSSM a keď po jesenných voľbách vznikne v obci nová slovenská samospráva, bude jej vrátený. CSSM bude musieť dovtedy použité financie vyúčtovať, a referovať o nich novovzniknutej mlynskej samospráve. Pred zánikom mlynskej slovenskej samosprávy sa na ňu obrátila miestna škôlka so žiadosťou o finančnú podporu vo výške stotisíc forintov na zakúpenie interaktívnej tabule. Podľa prijatého uznesenia CSSM zabezpečí túto sumu z financií na vlastné podujatia. Mlynská samospráva ďalej získala na letný tábor pre deti v Mlynkoch v Slovenskom raji na Slovensku 1 150 000 forintov od Fondu Gábora Bethlena a keďže CSSM nechce, aby deti o túto príležitosť prišli, VZ sa uznieslo, že v súlade so zámerom zaniknutej miestnej slovenskej samosprávy sa obráti na fond, aby mohla vstúpiť na miesto zaniknutého zboru ako podporovaná organizácia v záujme uskutočnenia detského tábora.

Schválenie založenia Čestného grémia CSSM bolo 13. rokovacím bodom poslancov. „Niektorí starší členovia našej komunity, ktorí už nie sú aktívni v našom verejnom živote, majú záujem o dianie v slovenskom živote a vôbec okolo CSSM, a dobre by im padlo, keby sme si s nimi raz do roka sadli, aby sme sa porozprávali, informovali ich, čo tu robíme a aby sme si ich vypočuli,“ znelo odôvodnenie v podaní predsedníčky zboru. Grémium bude mať rovnako ako VZ CSSM 23 členov.

Reprezentácia slovenskej národnosti v Maďarsku sa zúčastňuje na Majstrovstvách Európy autochtónnych národností organizovaných Federálnou úniou európskych národností (FUEN) od roku 2012. Po roku 2016 sa chcú naši najlepší futbalisti zúčastniť aj na budúcoročných, k čomu však potrebujú zaplatiť kauciu a registračný poplatok vo výške 1000 €. VZ schválilo účasť tímu CSSM na futbalovom turnaji Europeada 2020 s tým, že zbor sa bude uchádzať u rôznych organizácií (ako napr. Maďarský futbalový zväz) o finančnú podporu, aby aspoň časť tejto sumy vykryla z iných zdrojov.

Predposledné zasadnutie VZ pred voľbami uzatvorili poslanci prerokovaním otázky zabezpečenia sídla pre slovenské občianske organizácie v Maďarsku. V uplynulom období sa totiž na CSSM obrátilo niekoľko slovenských spolkov, ktorým spôsobuje problémy, že svoje sídlo majú prihlásené v byte svojich predsedov, a pri riešení tohto problému požiadali o pomoc CSSM. Veľmi by im pomohlo, keby si svoje sídlo mohli zaregistrovať v sídle CSSM, no podľa právnych predpisov je na to potrebný súhlas majiteľa budovy. VZ preto poverilo predsedníčku CSSM, aby v prípade takejto žiadosti dala súhlas slovenským občianskym organizáciám na registráciu ich sídla v sídle CSSM.

Zlatko Papuček

Foto: autor