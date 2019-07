Lep, Slovač!

Uverejnené: streda, 03. júl 2019, 14:44

O voľbách do národnostných samospráv v Malej Tarči

Ak by sme mali vyzdvihnúť najdôležitejšiu myšlienku informačného stretnutia o voľbách do národnostných samospráv, ktoré zorganizoval Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina v Malej Tarči, podobala by sa výzve z titulku. Šíreniu tejto novinky pripísali veľký význam všetci účastníci fóra po tom, ako parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik informoval, že obálku s národnostným hlasovacím hárkom bude treba zalepiť, v opačnom prípade daný hlas nebude platný! Poďme však po poradí.

V Spoločenskom dome Csigaház sa 28. júna podvečer zišli dve desiatky slovenských aktivistov, záujemcov z pripeštianskeho regiónu, aby si vypočuli osožné informácie o blížiacich sa voľbách do národnostných samospráv. Podujatie moderované predsedníčkou spolku Zuzanou Szabovou odštartovalo referátom predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbety Hollerovej Račkovej o práci nášho najvyššieho voleného zboru počas uplynulých piatich rokov.

Zlatko Papuček

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 28. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 11. júla.

