O štipendijnom programe pre budúcich národnostných pedagógov

Uverejnené: streda, 25. september 2019, 15:04

V maďarskom parlamente sa 19. septembra konala I. Celoštátna konferencia štipendistov v národnostných pedagogických odboroch.

Účastníkov konferencie pozdravil vicepremiér zodpovedný za národnú politiku, cirkevné záležitosti a národnosti Zsolt Semjén. Vo svojom príhovore prízvukoval, že ak by zanikla ktorákoľvek autochtónna národnosť v Maďarsku, maďarský národ by to nenávratne ochudobnilo. Aj preto došlo v posledných rokoch k mimoriadne významnému nárastu zdrojov: od roku 2010 podpora pre autochtónne národnosti Maďarska narástla na štvornásobok. Dodal, že kým v roku 2010 bolo v národnostnej prevádzke 12 výchovno-vzdelávacích inštitúcií, tohto roku ich je už 91 a študuje v nich 15-tisíc študentov. Ako povedal, sú nároky na prevzatie ďalších inštitúcií do národnostného prevádzkovania a maďarská vláda podporuje tieto predsavzatia.

Sprac. zp

Foto: internet

