Valené zhromaždenie CSSM má za sebou úspešných päť rokov

Tretie tohtoročné, a posledné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) v tomto zložení pred nastávajúcimi komunálnymi voľbami sa konalo v zasadačke sídla CSSM 24. septembra.

Predtým, ako sa členovia VZ pustili do rokovania, ešte zablahoželali členke Výchovno-vzdelávacieho výboru Júlii Kuczikovej k narodeninám. Po konštatovaní uznášaniaschopnosti a vykonaní potrebných organizačných a administratívnych záležitostí prešlo VZ CSSM k rokovaniu.

Po odsúhlasení 18-bodového rokovacieho programu sa slova ujal slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, aby informoval prítomných o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Hovorca o tejto činnosti pravidelne podáva informácie aj pre čitateľov Ľudových novín v rubrike Zápisky hovorcu. Najdôležitejšou záležitosťou, ktorej sa parlamentný výbor venoval v tomto období, je podľa A. Paulika novelizácia národnostného zákona. Podľa nej národnostné samosprávy musia minúť všetky svoje finančné prostriedky do 31. decembra, čo ohrozuje pocit istoty a stability, a neumožní samosprávam vytvoriť rezervy. Vo veci hospodárenia samospráv pravdepodobne nedôjde už k zmene v tomto roku.

Nasledoval klasický referát predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Svoj písomne rozoslaný referát doplnila predsedníčka o správu o svojej účasti na posledných slovenských akciách, na vysunutom zasadnutí Združenia celoštátnych národnostných samospráv v chorvátskom meste Pag, na ktorom hodnotili činnosť tohto orgánu za účasti radcu pre národnostné otázky Ministerstva ľudských zdrojov Štefana Kraszlána a zástupkyne ombudsmana Erzsébet Szalayovej Sándorovej a o účasti na I. Celoštátnej konferencii štipendistov v národnostných pedagogických odboroch v parlamente.

Predsedníčka CSMM referovala o kúpe služobného bytu a jeho zariadenia pre slovenskú školu v Sarvaši. Predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Michal Lásik poukázal na to, že nedostatok pedagógov citeľne postihuje aj našu národnosť, a keď máme možnosť, aby sme sa aspoň takýmto spôsobom pričinili o to, aby bola práca v našich školách príťažlivá pre hosťujúcich učiteľov, tak takéto investície sa musia urobiť. Na úkor účelovej rezervy CSSM vyčlenili na zakúpenie bytu v Sarvaši 15 miliónov forintov, na maľovanie a opravy 1 milión a na zariadenie bytu 3 milióny. VZ CSSM schválilo aj zabezpečenie finančných prostriedkov pre spoločnosť SlovakUm s. r. o. na vydanie ročenky Náš kalendár 2020, na čo pre zvýšenie tlačiarenských nákladov žiadala spoločnosť 1 480 000 forintov. O týchto dvoch položkách bolo potrebné rozhodnúť na začiatku rokovania preto, lebo do návrhu druhej modifikácie rozpočtu už boli zapracované. Návrh druhej tohtoročnej modifikácie rozpočtu už všetky výbory prerokovali na svojich zasadnutiach, dostali k nej aj materiál, ktorý pripravila audítorka. Ako prítomných informovala predsedníčka finančného výboru, príjmy a výdavky CSSM činia aktuálne 2 523 129 392 forintov.

V nasledujúcom bode predsedníčka CSSM informovala o tom, že s podporou Úradu predsedu vlády sa podarilo kúpiť mikrobus pre slovenskú národnostnú školu v Níži. Cieľom tejto investície je zabezpečovanie dochádzky detí z okolia do školy, ktorú prevádzkuje slovenská samospráva v Níži. Na to, aby sa mohla Slovenská samospráva v Níži v technickom preukaze autobusu uviesť ako prevádzkovateľ mikrobusu, bolo potrebné, aby podpísali zmluvu s CSSM o prevádzkovaní autobusu, keďže ide o časť majetku celoštátnej samosprávy. Podľa mienky VZ kúpa mikrobusu prispeje k tomu, aby sa škola v Níži udržala. VZ sa rozhodlo aj o predĺžení poverenia delegáta CSSM Ondreja Csabu Aszódiho pri Fonde Gábora Bethlena do 30. júna 2020.

Ďalším bodom bolo hlasovanie o modifikácii organizačných a prevádzkových pravidiel inštitúcií CSSM. Prevádzkové pravidlá Knižnice a Dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku, Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Slovenského divadla Vertigo a Pedagogického centra Slovákov v Maďarsku boli prijaté v roku 2013, ich zakladajúce listiny sa pravidelne modifikovali. Po odsúhlasení tohto bodu všetky inštitúcie majú nové organizačné a prevádzkové pravidlá, ktoré sú v súlade s novými právnymi predpismi a zakladajúcimi listinami, konštatovala predsedníčka.

Nasledovalo schválenie referátov škôl o školskom roku 2018/19 v školách prevádzkovaných CSSM. Predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Michal Lásik dodal, že výbor už prerokoval tieto referáty a považuje ich z roka na rok za obsažnejšie a náročnejšie, a dobre odzrkadľujú to, v čom sa líšia profily jednotlivých škôl. Čo predseda výboru považuje za menej potešiteľné, je to, že menej sa zaoberali tieto referáty tým, ako zachrániť dve slovenské gymnáziá. Žiaci v školách, kde sa vyučuje slovenský jazyk, zvyčajne nepokračujú v štúdiu slovenčiny na strednej škole, čo označuje za naozaj pálčivý problém, lebo podľa jeho slov zánik danej národnosti hrozí, keď národnosť už nie je schopná vyprodukovať inteligenciu. Predsedníčka CSMM doplnila správu s potešiteľnou informáciou o úspešnej účasti odborníkov z oblasti školstva z našej komunity na medzinárodnej konferencii Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy 6.-7. septembra v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v organizácii Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácie slovenských pedagógov v Srbsku, Metodického pedagogického centra Slovákov v Maďarsku a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na nadhodený problém reflektovala s tým, že medzi dôležitými úlohami CSSM bude aj v nasledujúcom cykle vyriešiť to, ako motivovať deti na Dolnej zemi, aby sa zapísali do čabianskeho slovenského gymnázia a ako nestratiť tých žiakov, ktorí neštudujú na dvoch slovenských gymnáziách.

Keďže toto zasadnutie bolo posledným zasadnutím VZ CSSM v takomto zložení, bolo potrebné vyhodnotiť predchádzajúcich päť rokov a schváliť referáty CSSM, jej odborných výborov a inštitúcií prevádzkovaných CSSM o činnosti v rokoch 2015-2019. Alžbeta Hollerová Račková zhodnotila toto obdobie ako veľmi pozitívne, podľa jej slov vo VZ CSSM vládla kooperatívna a konštruktívna práca, čo vytvorilo pozitívny obraz o samospráve v očiach slovenskej komunity, ako aj o Slovákoch v Maďarsku pred ostatnými národnosťami a pred zahraničnými slovenskými komunitami. Referáty odborných výborov CSSM: Finančného, Výchovno-vzdelávacieho, Kultúrneho a mládežníckeho, Náboženského a sociálneho výboru o činnosti boli prerokované v každom roku, VZ prijalo jednohlasne aj ich referáty o činnosti za uplynulých päť rokov. V rokoch 2015-2019 sa podarilo sprehľadniť a stabilizovať fungovanie hospodárskej spoločnosti SlovakUm s. r. o. a dosiahnuť, aby spoločnosť bola zisková. Jej činnosť sa rozširuje, dôkazom toho je, ako na to poukázala predsedníčka, že v tomto roku vyjde na komerčnej báze bez podpory kuchárska kniha Zoltána Bárkányiho. SlovakUm s. r. o. je zakladateľom aj Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku, ktorá má za sebou taktiež úspešných 5 rokov, vďaka podpore vlády sa podarilo financovať a zrealizovať všetky jej projekty.

Nás najvyšší volený zbor následne schválil referáty delegáta CSSM pri Správe fondov Ministerstva ľudských zdrojov, resp. pri Fonde Gábora Bethlena a delegátky CSSM v Celoštátnej národnostnej rade pri Ministerstve ľudských zdrojov. A. Hollerová Račková upriamila pozornosť členov VZ CSSM na to, že v porovnaní s chorvátskou menšinou bolo podaných oveľa menej slovenských projektov Fondu Gábora Bethlena, a je potrebné zistiť príčinu. Za jeden z možných problémov označila predsedníčka elektronický spôsob podávania projektov a administratívne povinnosti, ktoré sťažujú prácu. O práci poradného orgánu kompetentného ministra, Celoštátnej národnostnej rady pri Ministerstve ľudských zdrojov sa vyjadrili viacerí prítomní kriticky, grémium je v posledných rokoch menej aktívne, čoraz menej ho zvolávajú, preto neprijíma ani rozhodnutia.

Predtým, ako prešli poslanci k poslednému rokovaciu bodu pod názvom Rôzne, za zavretými dverami sa rozhodlo o návrhu CSSM na vládne vyznamenanie Za národnosti. V rámci posledného bodu zaznelo ešte zopár rôznych informácií. Predsedníčka CSSM priblížila aktuálny stav vo veci kúpy budovy bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede. Ako povedala, proces odhadovania ceny nevyhnutnej obnovy budovy sa pomaly blíži ku koncu, suma činí pravdepodobne okolo 3,7 miliárd forintov. Slovenský národnostný hovorca upozornil prítomných na to, že v budúcoročnom rozpočte sa objaví nová zložka na zakúpenie národnostných učebníc, podpora predstavuje 4000 forintov na hlavu v každom roku. Na záver posledného zasadnutia VZ v takomto zložení sa členovia zboru poďakovali tým, ktorí už v budúcom cykle určite nebudú pokračovať v práci v najvyššom volenom zbore, menovite Márii Nagyovej, Silvii Glückovej Šalgaiovej, Ruženke Komjáthiovej, Marte Demjénovej a Monike Szelényiovej.

