Alžbeta Hollerová Račková: Potrebujeme strechu nad naše inštitúcie

Uverejnené: sobota, 28. september 2019, 06:09

– Takto na konci volebného cyklu sa žiada trochu sumarizovať päť rokov. Iste sa pamätáte na to, aké ste mali ciele, očakávania, keď ste nastúpili na post predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

– Už keď som sa rozhodla ísť do volieb mala som tri priority: spojiť našu rozdelenú komunitu, vytvoriť koncepciu nášho školstva a postarať sa o starších členov našej komunity. Vo Valnom zhromaždení (VZ), ako aj v ostatných sférach, sme začali vytvárať kooperatívnu atmosféru, čo ku koncu volebného cyklu vyústilo do zostavenia spoločnej volebnej listiny do VZ. Aj vtedy, ako aj teraz si úplne vážne myslím, že ľudia, ktorí sa ako kandidáti pustili do národnostných volieb či už na miestnej, regionálnej, alebo celoštátnej úrovni, to urobili preto, lebo chcú pracovať. Viac-menej sa to aj dokázalo a ja sa veľmi teším tomu, že za uplynulých päť rokov sa podarilo veľa urobiť v záujme odbúravania napätia, ktoré tu bolo.

...

Za rozhovor ďakuje

Eva Fábiánová

Foto: Andrea Kiššová

Celý rozhovor si môžete prečítať v prílohe 40. čísla nášho týždenníka, ktorá vyjde dňa 3. októbra.

Oplatí sa nás predplatiť.