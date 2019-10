Po komunálnych a národnostných voľbách

Uverejnené: štvrtok, 17. október 2019, 11:07

Komunálne voľby a voľby do národnostných samospráv sa konali 13. októbra v 10 278 volebných okrskoch. Z 8 025 372 oprávnených voličov prišla k urnám takmer polovica, podľa oficiálnych údajov 48,58 percenta.

Ako uviedol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, potvrdilo sa, že vládny Fidesz-KDNP je aj naďalej najsilnejším politickým blokom v Maďarsku. Podotkol, že predvolebná kampaň bola ťažká: „Išlo o veľký a otvorený politický súboj, ako to má byť v demokratickej krajine postavenej na súťaži medzi politickými stranami,“ zdôraznil premiér. Jeho výsledkom bolo značné zosilnenie opozície v hlavnom meste a mestách so župnými právomocami. V roku 2014 sa dostal opozičný starosta na čelo iba v troch mestách so župnými právomocami, tentoraz až v desiatich. Čo sa týka hlavného mesta, opozícia získala v predchádzajúcich voľbách šesť budapeštianskych obvodov, tohto roku až štrnásť, v dôsledku čoho bude mať v zastupiteľstve hlavného mesta väčšinu. Navyše v osobe úspešného spoločného opozičného kandidáta, nového primátora Gergelya Karácsonya, ktorý získal vyše polovicu hlasov budapeštianskych voličov, sa zmocnila aj prestížneho kresla prvého človeka Budapešti. Svojho rivala, doterajšieho primátora podporovaného vládnou stranou Istvána Tarlósa zdolal o 6,76 % hlasov. Orbán zdôraznil, že Fidesz-KDNP má aj naďalej väčšinu v 13 zastupiteľstvách miest so župnými právomocami a že v 19 župných zastupiteľstvách vyhral vládny blok. V kategórii miest s vyše 5000 obyvateľmi bude v 147 mestách primátor vládneho bloku, čo je vyše polovica. Kurióznym rekordérom volieb je 81-ročný nezávislý starosta Veresegyházu Béla Pásztor, ktorý vedie mesto už 54 rokov – od roku 1965 ako predseda mestskej rady, od roku 1990 ako starosta. Tohto roku získal vyše 75 % hlasov voličov.

Volieb sa zúčastnili aj príslušníci 13 registrovaných národností v Maďarsku. V tomto roku na rozdiel od predošlých volieb národnostné voľby neboli oddelené od komunálnych, teda národnostní voliči hlasovali v tom istom okrsku ako v komunálnych voľbách. Menšiny, vrátane Slovákov, zvolili svoje miestne a teritoriálne národnostné samosprávy, ako aj poslancov do Valného zhromaždenia Celoštátnej národnostnej samosprávy v Maďarsku.

Tradične najpočetnejšiu skupinu národnostných voličov tvorili Rómovia (vyše 115-tisíc), naši boli po Nemcoch (takmer 40-tisíc) na treťom mieste (takmer 9-tisíc občanov). Vôľa hlasovať bola medzi registrovanými národnostnými voličmi vyššia ako celoštátny priemer (48,58 %), pri väčšine národností sa pohybovala medzi 69-77 %, menší pomer zaznamenali iba Ukrajinci (64 %), Arméni (62 %), Bulhari (59 %) a Rómovia (56 %). Zo slovenských registrovaných voličov (12 402) si našlo cestu k hlasovacím urnám 72,5 %, čím sme sa zaradili medzi najaktívnejšie národnosti. Menej potešujúce však môžu byť z nášho pohľadu údaje o neplatných hlasoch, ktorých pomer u väčšiny národností ostal pod 7 percentami. Vyšší pomer „vyprodukovali“ iba Bulhari (8,5 %), Rómovia (11,6 %), a ďaleko najviac my (16,8 %), spolu s Nemcami (17,1 %). Tento nepriaznivý údaj môže slúžiť ako podnet na zamyslenie, akú informačnú kampaň vyvinúť pred nasledujúcimi voľbami v záujme zníženia počtu neplatných hlasov.

Na základe údajov zo sčítania ľudu v roku 2011 miestne slovenské národnostné voľby v tomto roku sa mohli uskutočniť až v 158 obciach, ale nominačné organizácie zaregistrovali svojich kandidátov iba v 112 obciach, takže voľby vypísali iba v nich. Slováci si môžu, podobne ako v predošlom cykle, znovu založiť šesť župných (teritoriálnych) samospráv, a to v Budapešti, Komárňansko-ostrihomskej, Novohradskej, v Békešskej, Boršodsko-abovsko-zemplínskej a Peštianskej župe.

Vo všetkých župách mohli voliči odovzdať hlas na jednu listinu – v Békešskej a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe na spoločnú listinu Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), Slovenského spolku Identita, Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) a Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, v Komárňansko-ostrihomskej a Novohradskej delegovala kandidátov ZSM, v Peštianskej župe Dolina a v hlavnom meste Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. Volebná účasť okrem Peštianskej župy všade prevyšovala 70%. Počet neplatných hlasov bol vo väčšine z týchto žúp mizivý. Iba v Békešskej a Peštianskej župe bolo viac ako 10% hlasov neplatných, v tej prvej ich pomer prekročil 12% a v druhej až 18%.

V celoštátnom meradle mali voliči tiež možnosť hlasovať na jednu listinu, o ktorej podpísali nominačné organizácie dohodu na tohtoročnom Dni Slovákov v Maďarsku v Jači. V čase podpísania dohody koalíciu tvorili tri strany – popri ZSM a Identity na listine figurovala ešte Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM), ktorú neskôr pre administratívne nedostatky museli zastupovať ČOS a Dolina. Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku bude v nasledujúcom cykle 31-členné. V čase našej uzávierky ešte nemáme presné informácie o tom, kedy preberú členovia CSSM svoje mandáty a kedy sa bude konať jej ustanovujúce zasadanie.

Líderka celoštátnej spoločnej listiny Alžbeta Hollerová Račková na našu otázku priznala, že za najväčší problém v týchto voľbách pokladá relatívne vysoký počet neplatných hlasov, dôvody ešte zisťujú. Obdobie kampane a spoluprácu nominačných orgánov hodnotila veľmi pozitívne. „Ja si myslím, že organizácie využívali na účel kampane slovenské podujatia, ktorých bolo veľmi veľa v uplynulom období. Ja som zakaždým informovala o tom, že máme jednotnú slovenskú listinu a všade sme podnecovali ľudí, aby sa prihlásili do zoznamu voličov. Čo sa aj stalo, lebo sa výrazne zvýšil počet voličov. Takže kampaň bola v prvom rade zameraná na mobilizovanie slovenskej komunity, a to sa aj podarilo. Ľudia ocenili, že je jednotná slovenská listina, že sme medzi tými komunitami, ktoré sa dokázali dohodnúť a ktoré v kampani ťahali jedným smerom.“

Vďaku za aktívnosť pred voľbami a počas nich už vyjadrili na sociálnej sieti aj niektoré nominačné organizácie, medzi prvými boli ZSM a Ozvena.

Sprac. kan, zp

Foto: Imrich Fuhl, mti