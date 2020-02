Školské starosti na zasadnutí VZ CSSM

Uverejnené: streda, 26. február 2020, 13:32

Podmienky fungovania CSSM a jej inštitúcií sa nezlepšili

Prvé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru 25. februára. Pred otvorením mimoriadne bohatého rokovacieho programu predsedníčka zboru Alžbeta Hollerová Račková predstavila prítomným novú vedúcu Kabinetu predsedníčky, absolventku budapeštianskeho slovenského gymnázia Orsolyu Szabovú a pozdravila poslancov, ktorí v uplynulom období oslavovali narodeniny alebo meniny a zvlášť Mateja Kešjára pri príležitosti životného jubilea. Po konštatovaní uznášaniaschopnosti zboru poslanci schválili 32-bodový návrh na program rokovania rozšírený o mimoriadny rokovací bod vo veci podpory prípadného prevzatia hornopeťanskej školy do prevádzky Slovenskou samosprávou v Níži, zaradený na záver zasadnutia. V úvode si prítomní vypočuli informácie o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku od slovenského parlamentného hovorcu Antona Paulika. Ako sám poznamenal, tieto informácie neboli novinkou pre tých, ktorí pravidelne čítajú rubriku Zápisky hovorcu v Ľudových novinách. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková následne svoj referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM doplnila o spoločné zasadnutie Združenia celoštátnych národnostných samospráv s parlamentným Výborom pre národnosti, ktorého programom bolo vyhodnotenie skúseností z minuloročných národnostných volieb, príprava na sčítanie obyvateľstva, príprava budúcoročného štátneho rozpočtu, resp. nároky národností s osobitným dôrazom na požiadavky celoštátnych národnostných samospráv a ich inštitúcií vrátane financovania škôl. Predsedníčka Celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku a členka Celoštátnej národnostnej rady Ibolya Englenderová Hocková informovala o situácii vo veci prípravy dokumentov, ktoré budú regulovať národnostné školstvo po tom, ako vstúpia do platnosti nové Základné národné učebné osnovy (NAT). Ako povedala A. Hollerová Račková, situácia nie je dobrá, pripomienky národností neboli zohľadnené a ak by zostala v platnosti navrhovaná tabuľka o rozdelení hodín, dôjde k celkovému zníženiu počtu vyučovacích hodín a nezostane priestor na zaradenie národnostných. Celoštátna národnostná rada preto v spolupráci s národnostnými expertmi pripravila návrh doplniť Zákon o verejnom školstve o vetu, ktorá by povolila odchýlku od spomínanej tabuľky maximálne o 20 %, čím by sa tento problém mohol vyriešiť právne záväznou formou. Národnostní experti urýchlene pracujú aj na ostatných dokumentoch regulujúcich národnostné školstvo.

V ďalšom bode poslanci reagovali na výzvu vládneho úradu na dodržiavanie zákonov, ktorej čiastočne vyhoveli. Uzniesli sa, že namiesto úhrady nákladov budú odteraz stanovené pre poslancov a ďalších funkcionárov Úradu CSSM honoráre, avšak v otázke vymenovania radcu VZ CSSM sa zbor po konzultácii s právnikmi rozhodol nepovoliť. Totiž podľa ich výkladu Národnostného zákona VZ nemusí zvoliť radcu z vlastných radov a Národnostný zákon prevyšuje nariadenie Budapeštianskeho vládneho úradu, ktorý mu protirečí. CSSM je pripravená obhájiť toto svoje rozhodnutie aj právnou cestou.

Nevyhnutnou úlohou v úvode každého kalendárneho roka je uzavretie minuloročného rozpočtu, a tak po štvrtý raz modifikovaná, definitívna zmena príjmov a výdavkov CSSM činila v predchádzajúcom roku 2 596 933 083 forintov. Modifikáciám sa nevyhne ani rozpočet zboru na rok 2020, ten súčasný, poslancami schválený činí 2 160 618 263 forintov. Predsedníčka dodala, že, žiaľ, oproti pôvodným predpokladom podmienky fungovania CSSM a jej inštitúcií sa nezlepšili, takže suma, s ktorou hospodári CSSM, ostáva rovnaká ako v roku 2019, ba v prípade škôl sa situácia od roku 2017 z roka na rok zhoršuje – financovanie sa nezmenilo, pričom náklady sa za toto obdobie výrazne zvýšili. O týchto problémoch A. Hollerová Račková informovala štátneho tajomníka zodpovedného za cirkevné a národnostné vzťahy Úradu predsedu vlády Miklósa Soltésza a požiadala ho o osobitnú podporu na výdavky súvisiace so zvýšeným počtom členov VZ a výborov. Problémy s financovaním škôl boli opätovne naznačené aj na zasadnutí parlamentného Výboru pre národnosti. Existuje nádej, že sa nájde riešenie problémov v budúcom roku, tohtoročný rozpočet to ale neovplyvní. V nasledujúcich rokovacích bodoch o finančných záležitostiach poslanci najprv schválili honoráre podpredsedov CSSM, členov VZ, predsedov a členov výborov VZ i radcov CSSM, potom modifikovali uznesenie o pravidlách odmeňovania predsedníčky CSSM, a na záver schválili stanovenie nového nájomného hosťovských izieb v sídle CSSM, ktoré nemôže byť nižšie ako sú náklady na udržiavanie týchto nehnuteľností.

Zbor sa potom pretvoril na Členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o., aby jeho členovia mohli modifikovať zakladajúcu listinu Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku zriadenú spoločnosťou SlovakUm. Podľa zákona o právach národností a Organizačného a prevádzkového poriadku CSSM zbor plánuje zriadiť kanceláriu právnej a odbornej pomoci pre miestne slovenské samosprávy a občianske organizácie, avšak neplánuje zriadiť na tento účel osobitnú inštitúciu – táto úloha, podobne ako v prípade Odborného kolégia, sa bude riešiť v rámci nadácie. Ďalej medzi činnosti nadácie sa dostalo vydávanie a podporovanie publikácií, resp. možnosť elektronického hlasovania Kuratória, resp. hlasovanie cez internet. Po následnom schválení obchodného plánu spoločnosti SlovakUm s. r. o. na rok 2020 prišli na rad rokovacie body personálneho charakteru, preto body 11.-15., teda vypísanie súbehu na miesto konateľa spoločnosti SlovakUm s. r. o., resp. predĺženie poverenia súčasného konateľa, vypísanie súbehu na miesto šéfredaktora Ľudových novín, resp. predĺženie poverenia súčasnej šéfredaktorky, vypísanie súbehu na post riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) a dočasné poverenie súčasnej riaditeľky, rozhodovanie vo veci súbehu na post riaditeľa Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a kolégia v Novom Meste pod Šiatrom a Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši a schválenie uznesení v súvislosti s vymenovaním hospodárskych vedúcich škôl boli prerokované za zatvorenými dverami.

Po opätovnom otvorení zasadnutia pred verejnosťou VZ schválilo organizačné a prevádzkové poriadky výborov CSSM, ako aj ich pracovné plány na rok 2020 a prijali aj referáty o činnosti slovenskej evanjelickej a katolíckej služby v roku 2019. Predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru Ildika Klauszová Fúziková vyjadrila radosť členov výboru z príchodu františkánskeho rehoľného brata Jakubrafaela Blahoslava Pataya zo Slovenska, ktorý zase prejavil ochotu aktívne sa zúčastniť náboženských programov národnostných podujatí – záujemcovia o kontakt sa môžu obrátiť na CSSM.

V súvislosti so schválením pravidiel pripomienkovania a hodnotenia konkurzných prác na post riaditeľov školských inštitúcií, ktoré prevádzkuje CSSM, sa poslanci zhodli na tom, že napriek zmene v zákone, podľa ktorej prevádzkovatelia pri vymenovaní riaditeľov výchovno-vzdelávacích inštitúcií si nemusia vyžiadať stanovisko zainteresovaných strán (rodičov, detí či pedagogického zboru), VZ nepovažuje za korektné vynechať ich z tohto procesu, a preto si ich mienku vypočuje aj v budúcnosti. Následne prijali rozhodnutie o počte skupín a tried v školskom roku 2020/2021 v školách prevádzkovaných CSSM a schválili termíny zápisu do materských škôl prevádzkovaných CSSM, ktoré, podobne ako doposiaľ, sa majú konať v rovnaký čas, ako v ostatných materských školách v danom meste.

Riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe Edita Pečeňová potom v krátkosti predstavila akčný plán ustanovizne na rozvoj činnosti inštitúcie. Ako povedala, jazyková situácia je zúfalá, výučba slovenčiny na Dolnej zemi sa sústreďuje do troch školských centier a všade inde zaniká. „Tento akčný plán odzrkadľuje našu snahu stať sa centrom, ktoré si berie zodpovednosť šírenia slovenského jazyka a slovenskej kultúry,“ povedala. Tri piliere akčného plánu sú zavedenie nultého ročníka na gymnáziu v školskom roku 2021/2022 s pomocou CSSM, úzka spolupráca so slovenskými samosprávami obcí a miest, ktoré prejavia ochotu a organizovanie doplnkového vyučovania slovenského jazyka. VZ vyjadrilo svoju podporu zavedenia jazykovo-prípravného ročníka na gymnáziu a doplnkovej slovenskej výučby v inštitúcii a súhlasilo, aby modifikácia zakladajúcej listiny a pedagogického programu inštitúcie sa pripravila v tomto zmysle.

Štatút súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti poslanci modifikovali v tom zmysle, že podmienkou o uchádzanie sa stáva potvrdenie o predplatení týždenníka Ľudové noviny na jeden rok – v prípade, že uchádzač predpláca štvrť- alebo polročne, prijmú sa aj doklady o celoročnom predplatení z uplynulého kalendárneho roka. O rok sa medzi podmienky môže zaradiť aj predplatné Nášho kalendára, ale túto možnosť poslanci ešte preskúmajú. VZ následne odsúhlasilo vypísanie súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti v modifikovanom znení a rozhodlo o dejisku tohtoročného Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorý sa po vyše dvoch desaťročiach vráti do severnej časti zadunajského regiónu: Tardoša.

Poslanci rozhodli aj o vypísaní Výzvy na udelenie vyznamenania CSSM Za našu národnosť v nezmenenej podobe oproti vlaňajšku, potom delegovali členov do poroty ceny Štefana Lamiho: poslankyne Annu Komjáthiovú a Katarínu Szabovú Tóthovú. Schválili ďalej účasť CSSM v programe „Ovi-Sport“ na rozvoj materskej školy v Békešskej Čabe, vypočuli si informácie o pláne verejných obstarávaní CSSM na rok 2020, poverili predsedníčku CSSM odovzdaním bytu zakúpeného pre školu v Sarvaši do prevádzky školy a zriekli sa predkupného práva na kúpu parkovacieho miesta v Budapešti na Fadruszovej ulici č. 9/B. Na záver vo vsunutom rokovacom bode opäť rezonovala školská tematika: keďže vo filiálke netejčskej školy v Horných Peťanoch nie sú zabezpečené podmienky vyučovania slovenského jazyka a vedenie školy nevypísalo konkurz na obsadenie pozícií troch slovenčinárok, ktoré inštitúciu opustili, zbor sa uzniesol, že podporí zmenu prevádzkovateľa školy v prípade, že Slovenská národnostná samospráva v Níži vyjde s iniciatívou prevziať ju ako členskú inštitúciu svojej školy. (Keďže škola v Horných Peťanoch nie je samostatná inštitúcia, tamojšia slovenská samospráva ju nemôže prevziať.) Môže tak urobiť do 29. februára.

Zlatko Papuček

Foto: autor