Štátne dotácie finišujú!

Uverejnené: pondelok, 02. marec 2020, 15:06

O zvýšení rozpočtu Fondu Gábora Bethlena pre národnosti v Maďarsku sme už počuli veľa. Na rok 2020 sa suma vyšplhala na astronomických 1 600 000 000 forintov.

Žiadosti o granty na fungovanie mohli samosprávy a občianske organizácie podať do 1. novembra – výsledky v tejto kategórii sú dostupné na domovskej stránke inštitúcie www.bgazrt.hu –, v oblastiach kultúry a táborov zase do 10. decembra. Čo sa v súčasnosti deje na pôde Fondu Gábora Bethlena a koľko finančnej pomoci sa ušlo Slovákom v Maďarsku? Na to sme sa pýtali kurátora za Slovákov v Maďarsku Ondreja Csabu Aszódiho.

...

AR

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 11. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 12. marca.

