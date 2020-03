Predsedovia župných zborov v sídle CSSM

Uverejnené: štvrtok, 19. marec 2020, 14:45

Predsedovia župných slovenských samospráv alebo ich zástupcovia prijali pozvanie predsedníčky nášho najvyššieho voleného zboru Alžbety Hollerovej Račkovej na stretnutie v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Rokovanie sa uskutočnilo 11. marca a pripravilo pôdu pre vznik dohody o spolupráci medzi samosprávami na najvyššej úrovni.

Na stretnutí predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková privítala vedúcich alebo reprezentantov slovenských volených zborov z Békešskej, Boršodsko-abovskej, Komárňansko-ostrihomskej, Novohradskej a Peštianskej župy. Na stretnutí sa nezúčastnil reprezentant Slovenskej samosprávy Budapešti. Prítomní boli tiež dvaja bývalí absolventi budapeštianskeho slovenského gymnázia, vedúci Úradu CSSM Zoltán Szabó a vedúca kabinetu Orsolya Szabóová. Predsedníčka považuje za dôležité, aby Slováci v Maďarsku obracajúci sa na úrad, mohli počítať s účinnou pomocou. Preto sú tam sústredení kvalifikovaní odborníci s patričnými skúsenosťami. CSSM vytvorí Službu právnej pomoci, kde dobre využijú vynikajúce skúsenosti novej vedúcej kabinetu z oblasti práva a štátnej správy. Na národnostné pole prišla z Úradu ombudsmana pre ochranu práv národností v Maďarsku.

Z Békešskej župy pricestovala do hlavného mesta predsedníčka župného voleného zboru po viacero volebných období Judita Krajčoviczová. V rámci vystúpenia hovorila najmä o úspešnom fóre dolnozemských slovenských samospráv v Eleku, o ktorom sa čitatelia Ľudových novín mohli dočítať v jednom z predchádzajúcich čísel nášho periodika. Rokovania v Eleku sa zúčastnilo 93 predstaviteľov dolnozemských Slovákov. Bola to nielen príležitosť na stretnutie s priateľmi, ale predovšetkým na diskusiu o skúsenostiach, ktoré nazbierali národnostní politici, na posilnenie vzájomnej spolupatričnosti. Už vytýčili aj termíny a miesta ďalších dvoch fór.

Katarína Krafčenková z Boršodsko-abovskej župy zastupovala zaneprázdnenú vedúcu zboru ako členka župného predsedníctva a informovala zúčastnených o tom, že z päťčlenného zboru dvaja zastupujú boršodský región a dvaja Zemplín. Verejné zasadnutie je späté obyčajne s vianočným programom v slovenskej škole v Novom Meste pod Šiatrom. Z peňazí, ktoré získajú z grantov Nadácie Gábora Bethlena podporujú školské aktivity.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy Alžbeta Szabóová sa podelila o ťažkosti, aj radosti. Slovenský volený zbor v župe bol v ohrození, lebo sa len mobilizáciou všetkých síl podarilo vytvoriť 10 miestnych slovenských samospráv. V Dorogu napokon „zabodovali“ miestni ľudia, kým v Huti sa museli spoľahnúť na pomoc a aktivitu mladej generácie, ktorá nemá stále bydlisko v obci. V činnosti pomáhajú tak členovia ostatných zborov, ako aj Valného zhromaždenia CSSM. Slováci župy si jednoducho nemôžu dovoliť stratiť túto obec, preto jednou z najzávažnejších organizačných úloh je podpora Pávieho krúžku s vysokým priemerným vekom.

Najviac sa osvedčili tradičné podujatia

Alžbeta Szabóová v časti o plánovanom programe zdôraznila, že najviac sa osvedčili tradičné, mnoho rokov pravidelne organizované podujatia. Medzi ne bezpochyby patrí Pieseň chrámu, akcia, ktorá putuje každoročne z kostola jednej obce do chrámu ďalšej, Slovákmi obývanej obce v župe. Tohto roku muselo byť stretnutie telies presunuté pre epidémiu koronavírusu na 24. mája, ak sa situácia znormalizuje. Ďalším pravidelným podujatím je Tanečný tábor v Tardoši, v Mlynskej doline. Tradične báva učiteľkou tanca Eva Szilágyiová Šubová. Do tretice pravidelne pripravujú obľúbené Adventné stretnutie v Dorogu. V tomto roku sa má konať 29. novembra, na prvú adventnú nedeľu. Župná samospráva zasadá každoročne štyri razy, aj o tom pravidelne a dôsledne informuje čitateľov nášho periodika. Okrem informácií predsedníčka župnej slovenskej samosprávy pochválila príkladnú spoluprácu slovenského národnostného zboru so župným valným zhromaždením, na čele ktorého je György Popovič. Väčšinový zbor považuje všetky národnostné zbory v župe – žijú tu okrem Slovákov, Nemci, aj Rómovia – za partnerov a ich činnosť im nielen všemožne finančne podporuje, ale sa na jednotlivých podujatiach aj aktívne zúčastňuje. Predsedníčka slovenského zboru Komárňansko-ostrihomskej župy ešte pripomenula, že pravidelne v máji sa koná v župe Deň národností.

Predsedu novohradskej župnej samosprávy zastupoval Ondrej Agárdi, ktorí tiež upozornil na tradičné župné podujatia. Slovenské deti župy sa majú stretnúť 16. mája v Níži, kde v októbri privítajú aj reprezentantov slovenských samospráv župy. Folklórne slávnosti pri jazere v Banke sa budú konať 1.-2. augusta. 24. októbra na pozvanie Slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne bude v meste hosťovať Opera z Banskej Bystrice s Mozartovou Čarovnou flautou. Na 14. novembra naplánovali stretnutie Slovákov Novohradského a Hevešského regiónu, ktoré sa bude konať v Malej Náne.

Slovenskú samosprávu Peštianskej župy zastupovala predsedníčka Emese Szokolová – Gyimesiová. Ako povedala, je na svojom poste nová, má isté predstavy, ako by mal zbor pracovať pod jej vedením, ale je isté, že spoločne budú pokračovať v doterajšej úspešnej práci.

Zmeny po voľbách

Predsedníčka nášho najvyššieho zboru informovala predsedov župných slovenských samospráv o zmenách, ktoré nastali v CSSM po voľbách, napríklad, že vytvorili mládežnícky výbor, vedie ho Anna Komjáthiová. Uskutočňuje sa plán postupne a systematicky omladzovať Valné zhromaždenie. A. Hollerová Račková konštatovala, že CSSM mala obmedzené možnosti, aj z časových dôvodov, aj pre postoj legislatívnych autorov nových národných učebných osnov, napriek sľubom, nemali možnosť zasahovať do prípravy osnov pre potreby národnostného školstva. Prešlo 40 rokov a problémy v tejto oblasti sú vážne. Ďalšie naliehavé úlohy má zbor celoštátnej reprezentácie Slovákov v Maďarsku v právnej a sociálnej oblasti. Aj preto je potrebné zintenzívniť komunikáciu s miestnymi a župnými samosprávami.

Ako jeden z najpálčivejších problémov ešte predsedníčka uviedla podávanie žiadostí o podporu miestnych podujatí. Samosprávy si neraz neuvedomujú, že to, o čo žiadajú, je nutné presne a zodpovedne vyúčtovať. Najmä v patričnom časovom limite. Nezodpovednosť v danej otázke vedie k nutnosti peniaze vrátiť, a zároveň znamená aj vylúčenie z ďalších možností uchádzať sa o dotácie.

Erika Trenková

Foto: autorka

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.