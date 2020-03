O podporách pre slovenskú komunitu v Maďarsku na rok 2020

Uverejnené: štvrtok, 19. marec 2020, 14:49

V obci Alkár sa 12. marca stretli s novinármi predstavitelia Úradu predsedu vlády a predstavitelia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), a informovali o ďalších vývojových podporách pre slovenskú menšinu v Maďarsku na rok 2020.

Moderátorkou bola prevádzkovateľka hornomatranskej Základnej školy a materskej školy Lászlóa Zakupszkého a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári Judita Kaszalová Sabadová. Vo svojej úvodnej reči sa poďakovala Úradu predsedu vlády za podpory za posledné štyri roky. „Tento dotačný systém sa začal v roku 2016, a spolu sme dostali viac ako 30 miliónov forintov na rozličné rozvojové aktivity. V prvom cykle sme vyrovnali a vymenili podlahu, nábytok, a zakúpili školské tablety. V roku 2017 sme získali dotácie na rekonštrukciu strechy škôlky a v škole sme obnovili odkvap. Ďalej sme dostali 6 miliónov forintov na Oblastný dom, z čoho sme zrekonštruovali strechu. Z financií na fungovanie sa nám podarilo vymeniť okná i rozšíriť ponuku služieb. Predvlani sme na obnovu dvora materskej školy získali 3,2 milióna. Vytvorili sme dopravné ihrisko a zakúpili k nemu doplnky. Z ďalšieho získaného milióna sa nám podarilo vymeniť školské dvere. V roku 2019 z pridelených 11 miliónov 5 putovalo na obnovu elektrického vedenia. Milión sa ušiel aj na dokončenie školského dvora, presnejšie na protiúderovú dostavbu hojdačiek. Posledná investícia bola obnova pódia, ktoré sme odovzdali koncom decembra do užívania spolu s modernou zvukovou a svetelnou technikou,” vymenovala aktivity za posledné roky J. Kaszalová Sabadová.

„Snažme sa zúžiť diaľavu medzi národmi”

„Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku prevádzkuje päť a miestne slovenské zbory dve výchovno-vzdelávacie inštitúcie. Ostatné školy má na starosti väčšinou Centrum prevádzkovania inštitúcií. Vďaka tomuto môžeme zabezpečiť starostlivosť pre približne 5400 škôlkarov a žiakov,” vykreslil súčasný stav štátny tajomník zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Úradu premiéra a dodal, že v Maďarsku väčšie národnosti ako Slováci, Nemci, Chorváti a Srbi prevádzkujú dovedna 91 škôl a škôlok. Miklós Soltész si uvedomuje, že na vykonávanie úloh školy a miestnej komunity v prospech národnosti je potrebných oveľa viac finančných balíčkov. „Preto sme sa rozhodli, že na kúpu v centre stojacej budovy poskytneme 57 miliónov forintov.[…] Verím, že jej získaním, ako aj rekonštrukciou kostola postúpi Alkár vyššie a potvrdí, že je nielen turistickou destináciou, ale zachováva i svoje prírodné hodnoty a kultúrne pamiatky,” povedal štátny tajomník. Na obnovu interiéru kostola štát poskytol 20 miliónov forintov.

M. Soltész vo svojom príhovore spomenul aj ďalšie dotácie poskytnuté štátom. „Pokračujeme v rekonštrukcii Materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. V tomto roku podpora činí 160 miliónov forintov. Budova bola postavená na začiatku 90. Rokoch, okná a elektrické vedenie sú v katastrofálnom stave. […] Podobne by som to mohol povedať aj o Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej škole a internáte v Novom Meste pod Šiatrom. Tamojšia budova bola postavená podľa výborného projektu. Na vzhľad je pekná, netradičná, ale vtedajší projekt je dnes finančne nákladný pre vedenie školy. V tomto cykle škola získala na rekonštrukciu 17 miliónov forintov. Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši dostala 8 miliónov forintov na obnovu učební. Ide o malú školu, ale o veľkú komunitu, zaslúžia si našu doterajšiu i tohtoročnú podporu. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe získala na výstavbu športového ihriska 58 miliónov forintov štátnej dotácie,” konštatoval štátny tajomník a poďakoval sa každému, kto sa snaží o zachovanie slovenskej menšiny. „Vaša práca je, našťastie, viditeľná, pôsobíte na komunitu, aj na naše krajiny, Maďarsko a Slovensko. […]. V Roku národnej spolupatričnosti a 100 rokov od Trianonu je našou úlohou znížiť vzdialenosť medzi národmi a tým posilniť naše 1000-ročné priateľstvo i spoluprácu,” dodal M. Soltész.

„Je to naša hrdosť, čo sme spolu vytvorili”

Predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru vo svojom príhovore vyjadrila radosť z neustáleho napredovania Alkárčanov. „Naším cieľom bolo, aby sme upriamili pozornosť na obec i na školu. Očividne sa nám to podarilo, čomu sa veľmi teším, veď alkárska škola bola prvá, ktorej prevádzkovanie prevzala miestna slovenská samospráva spomedzi národnostných výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Myslím si, že vďaka spolupráci s miestnou komunitou sa podarilo zachovať vysokú úroveň fungovania, vzdelávania a ročne sa darí tunajším žiakom tieto podmienky zlepšovať,” zdôraznila Alžbeta Hollerová Račková s tým, že bolo obdobie, keď po vytvorení svojich inštitúcií Slováci v Maďarsku pociťovali akúsi stagnáciu. „Teším sa, že za päť rokov, ako som predsedníčkou, sa to zmenilo. Badať akúsi rovnováhu v rozvoji obsahovej stránky, v odbornej i materiálnej oblasti. […] V našich inštitúciách sa snažíme o to, aby sa deti učili slovenčinu vo vyhovujúcich podmienkach. A veľmi nás potešili finančné dotácie. Ide o systematickú prácu. V budapeštianskej škole sa nám nedávno podarilo obnoviť kanalizáciu, vodoinštaláciu a vytvoriť vhodné technické podmienky pre pedagógov,” konštatovala predsedníčka. Dodala, že po personálnej obnove v inštitúciách ďalším vytýčeným cieľom je rozvoj druhej najväčšej oblasti, kultúry. „Dúfam, že sa nám podarí napredovať a budeme mať vyhovujúce podmienky na fungovanie našich kultúrnych inštitúcií aj vďaka pomoci slovenskej a maďarskej vlády. Podľa požiadaviek našej komunity by sme chceli posilniť prácu aj v sociálnej oblasti a pracujeme na tom, aby sme vytvorili aspoň jeden slovenský národnostný domov dôchodcov. Sme na začiatku cesty, ale verím, že spoločnou prácou sa nám to podarí,” zdôraznila A. Hollerová Račková.

Bez ministerstva by to nešlo

Slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik apeloval na slová predsedníčky CSSM. „Za posledné tri roky sa národnostný prídavok zvýšil na štvornásobok. Toto citeľné zvýšenie môže byť pohnútkou i akousi silou, vďaka ktorej učitelia ostanú v službách našej národnosti. Za dôležité pokladám aj to, že už druhý rok vypisujeme štipendium pre tých maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať na univerzitách v aprobácií národnostný jazyk a literatúra, alebo slovenská vzdelanosť, a potom pokračujú ďalej. Suma je lákavá, veď mesačne môžu získať až 75 tisíc forintov. Poslucháči po ukončení štúdia dostávajú túto sumu ďalej, ako začínajúci učitelia niekoľko rokov,” povedal A. Paulik a poznamenal, že odborníci pracujú na plné obrátky na Národných učebných osnovách, aby boli vyhovujúce národnostnému vzdelávaniu a smerniciam.

Komunikujeme spolu a spolupracujeme

Na záver sa slova ujal nový starosta obce Alkár Peter Előházi. „Postúpili sme ďalej len vďaka tomu, že spolu komunikujeme a spolupracujeme, lebo v takej malej komunite je to mimoriadne dôležité. Náhody však neexistujú. Slovenská národnosť a maďarský národ veľmi dobre spolupracuje. Svedčí o tom aj trojvršie v našich erboch,” zdôraznil P. Előházi. „Aj naďalej urobíme všetko pre to, aby sme spolupracovali so školou, aby sme mali vlastnú inštitúciu, ktorá je vďaka týmto podporám príťažlivejšia. To, že vyučujeme na vysokej úrovni, môžeme ďakovať aj štátu, ktorý našu činnosť podporuje vo všetkom,” spomenul starosta a pochválil sa, že v oblasti sa rozvíja nielen kultúrna a environmentálna činnosť. „Aj teraz máme šesť žiakov, ktorí sa umiestnili na výborných pozíciách v Celoštátnej študentskej olympiáde. Naše deti majú v zime hodiny telesnej výchovy v popoludňajších hodinách na lyžiarskych svahoch,” podelil sa o netradičnej náplni vyučovacej hodiny.

V kultúrnom bloku vystúpili žiaci Hornomatranskej základnej školy s kyticou miestnych piesní a s básňou Alexandra Šíka o Alkári. Po stretnutí s novinármi sa prítomní vybrali pozrieť si Kostol sv. Imricha, kde farár Gábor Dobák hovoril o plánovaných rekonštrukciách, o Oblastnom dome a o priestoroch budovy, ktorá by mala slúžiť obyvateľom obce Alkár a podelil sa o úsmevné anekdoty počas svojho pôsobenia v tejto oblasti.

AR

Foto: autor

