Koronavírus zasiahol aj nás

piatok, 20. marec 2020

Súčasná pandémia koronavírusu je pokračujúca globálna pandémia ochorenia COVID-19, ktorú spôsobuje akútny respiračný syndróm zvaný SARS-CoV-2. Vírus bol prvý raz nahlásený v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, v provincii Chu-pej. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila pandémiu 11. marca.

K 20. marcu bolo potvrdených viac ako246-tisícnakazených vo viac ako 180 krajinách alebo regiónoch, najviac postihnuté sú Čína, Južná Kórea, Taliansko, Irán a Španielsko. Počet uzdravených je viac ako 88-tisíc, počet obetí je viac ako desaťtisíc. (https://www.worldometers.info/coronavirus/)

Vírus sa šíri podobne ako chrípka, cez kvapôčky uvoľňované kýchaním. Čas medzi nakazením a prepuknutím choroby je obvykle 5 dní, ale môže trvať dva dni až štrnásť dní. Symptómy ochorenia COVID-19 nie sú špecifické a tí, ktorí sú nakazení, môžu byť buď asymptomatickí (bez príznakov) alebo sa môžu u nich vyvinúť príznaky podobné chrípke, ako sú horúčka, kašeľ, únava, dýchavičnosť (lapanie po dychu) a bolesť svalov. Ďalší priebeh ochorenia môže viesť k ťažkému zápalu pľúc, syndrómu akútnej respiračnej tiesne, sepsi, septickému šoku a smrti. Niektorí nakazení môžu byť asymptomatickí, ale výsledky testov dokážu potvrdiť infekciu aj u tých, ktorí nemajú žiadne klinické symptómy, z tohto dôvodu výskumníci odporúčajú tým, ktorí boli alebo sú v blízkom kontakte s ľuďmi, u ktorých bolo potvrdené ochorenie, aby boli monitorovaní a vyšetrení, aby bolo možné u nich vylúčiť alebo potvrdiť nákazu.

Prvé prípady nákazy novým druhom koronavírusu sa vyskytli v meste Wu-chan, hlavnom meste čínskej provincie Chu-pej. Dňa 7. januára bola WHO schopná identifikovať nový koronavírus COVID-19 prvými sekvenčnými analýzami. Krátko nato sa potvrdilo aj prvé úmrtie: 61-ročný muž mal dýchacie zlyhanie spôsobené ťažkou pneumóniou v dôsledku koronavírusu COVID-19. 13. januára WHO oznámila existenciu prvej infikovanej osoby mimo Číny, a to ženy z Thajska, ktorá odcestovala do Wu-chanu. 20. januára vedec Zhong Nanshan potvrdil, že sa choroba šíri z jedného človeka na druhého, nasledujúci deň odhalili prvý prípad v Spojených štátoch amerických. Radikálne opatrenia, ktoré následne zaviedli čínske úrady v záujme obmedzenia šírenia nákazy (uzavretie mesta Wu-chan, pozastavenie vlakovej a leteckej prepravy, blokáda diaľnic, zatvorenie Zakázaného mesta v Pekingu, zrušenie novoročných osláv a pod.) v Číne nadnes priniesli pozitívne výsledky, šíreniu vírusu vo svete však už nedokázali zabrániť. Zvyšok sveta sa dlho zdráhal pristúpiť k podobne prísnym opatreniam aké zaviedli úrady v Číne, a tak sa z vírusu stala skutočná pandémia, ktorá okrem Antarktídy zasiahla každý svetadiel. Koronavírus v súčasnosti vyčíňa už vo vyše 180 krajinách sveta. Počet nakazených celosvetovo vzrástol na vyše 246-tisíc. Obetí je viac ako desaťtisíc a takmer 88-tisíc ľudí sa už vyliečilo. Najhoršia situácia je v súčasnosti v Taliansku, ktoré deň čo deň hlási stovky úmrtí, ale ohnísk je vo svete a najmä v Európe viac.

Čo sa týka našej materskej krajiny, na Slovensku evidovali prvý prípad nákazy koronavírusom 6. marca. Odvtedy počet nakazených rapídne vzrástol, 20. marca ich je podľa oficiálnych zdrojov 124. Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu. Od 16. marca sú zatvorené školy i predškolské zariadenia a maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb pri prevoze tovaru, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb. Zatvorili hraničné priechody a letiská. Obmedzili otváracie hodiny nákupných centier, zatvorili bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia, v opačnom prípade mu hrozí pokuta vo výške 1659 eur. Zahraniční občania majú vstup do krajiny zakázaný.

V Maďarsku evidovali prvý prípad nakazenia 4. marca, o jedenásť dní si choroba vyžiadala aj prvú maďarskú obeť. Počet nakazených v Maďarsku podľa oficiálnych zdrojov 20. marca činí 85osôb. Maďarská vláda vyhlásila stav núdze na území celého štátu a zatvorila svoje hranice, cez ktoré do krajiny môžu prichádzať iba maďarskí občania. Budapeštianske Medzinárodné letisko Ferenca Liszta zostáva otvorené pre Maďarov a tranzit. Maďarské orgány vyzvali ľudí vracajúcich sa z Talianska, aby po príchode zostali na dva týždne v domácej karanténe. Od 16. marca nemôžu žiaci a študenti v Maďarsku navštevovať školy, ktorých pedagógovia ale musia pokračovať vo výučbe prostredníctvom digitálnej techniky. Zakázané sú verejné podujatia, športové udalosti sa môžu uskutočniť iba za uzavretými bránami, ale odporúča sa, aby sa vôbec nerealizovali a zatvorené sú aj budapeštianske ihriská. Zábavné podniky a kiná sú zatvorené, v kultúrnych inštitúciách zavádzajú zákaz návštev. Reštaurácie, kaviarne, predajne môžu byť otvorené do 15. hodiny, výnimku tvoria potraviny, lekárne a drogérie. Vláda odporúča, aby okrem rodinných udalostí odložili termíny všetkých iných programov. Vláda nemôže zakázať občanom starším ako 70 rokov, aby opúšťali svoje byty, ale prosí ich, aby tak nekonali. Národný úrad vyšetrovania Pohotovostnej polície (KR NNI) už vyšetruje aj prípady písania a šírenia falošných správ týkajúcich sa nákazy novým druhom koronavírusu.

Bezpečnostné opatrenia aj medzi Slovákmi v Maďarsku

Keďže aj naše vydavateľstvo je inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), do redakcie Ľudových novín sme dostali správu, že od 16. marca Úrad CSSM nabieha na mimoriadny pracovný režim práce z domu. Podobný krok odporúčal vedúci Úradu Zoltán Szabó zaviesť aj v inštitúciách, ktoré prevádzkuje celoštátna samospráva. O hodnotenie situácie sme požiadali predsedníčku CSSM Alžbetu Hollerovú Račkovú.

– Rozposlali sme výzvu, aby všetci sledovali, aké opatrenia prijme vláda. Odporúčame plniť prijaté opatrenia. V prípade škôl sa snažíme pomáhať metodicky pri príprave digitálneho vyučovania. Robíme tak prostredníctvom skupiny Slovenčinári v Maďarsku a ďalších platforiem na sociálnych sieťach. Do tejto práce sú zapojené naše školské referentky, ale aj slovenčinári, ktorí si navzájom pomáhajú zdieľaním svojich materiálov. Zatiaľ nemáme spätné väzby, začiatkom týždňa sme mali len reakcie a informácie od našej školskej referentky, že všetky školy sa venujú rozbiehaniu digitálneho vyučovania. Od nášho rozhodnutia záviselo zavretie materských škôl. Riešili sme to takým spôsobom, že sme navrhli jednotný postup. Ako bude v školách, tak nech je aj v škôlkach, a zároveň sme požiadali vedenie našich školských inštitúcií aj o to, aby riaditeľky zvážili a brali na zreteľ, aké rozhodnutia prijmú miestne samosprávy v mestách a obciach.

– Dostali sa na Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku informácie, či je ohrozený niekto z príslušníkov našej národnosti? Má niekto zdravotný problém?

– Nie, takéto informácie nemáme. Sú to citlivé údaje, ani sa k nám nemôžu dostať informácie týkajúce sa jednotlivcov. Na Úrade CSSM je služba. So spolupracovníkmi úradu sa môžu naši ľudia spojiť elektronickým spôsobom. Zverejnili sme e-mailové adresy na stránke CSSM www.slovaci.hu. Pracujeme, len nie sme v úrade.

Andrea Kiššová

