Emese Gimesiová Szokolová: Stále je potrebné mať plán B

Na čele najväčšej župnej slovenskej národnostnej samosprávy v Maďarsku historicky prvý raz stojí žena. Po Júliusovi Altovi a Ondrejovi Csabovi Aszódim od 28. októbra Slovenskú samosprávu Peštianskej župy vedie Pišpečanka Emese Gimesiová Szokolová.

Predsedníčkou sa stala tak, že mandáty si prevzali šiesti zo siedmich poslancov. Táto úloha jej nie je cudzia, členkou župného zboru je už 8 rokov. Ako povedala, veľa času na rozhodovanie o prevzatí funkcie nemala. „Navrhli dve mená. Keď sa prvý poslanec vzdal mandátu, tak som funkciu dostala ja. Prišlo mi na um, že ak chceme úspešne pracovať za Slovákov v Maďarsku, musím prijať túto funkciu napriek tomu, že pôvodne ju mal mať niekto iný,“ povedala zvolená predsedníčka. „Našu samosprávu vždy tvoril dobrý kolektív. Zasadali sme v rodinnej atmosfére. Od počiatkov sme si za hlavný cieľ zvolili, aby sme pomáhali pripeštianskym obciam, v ktorých žijú Slováci,“ zdôraznila predsedníčka. Okrem tohto postu zastáva viac funkcií v slovenskom národnostnom svete. Je predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Pišpeku, zástupkyňou riaditeľa tamojšej Základnej školy Józsefa Beneho a vedúcou folklórneho súboru Pišpek. Môžeme teda tvrdiť, že má prehľad o spoločenskom, kultúrnom, ako aj výchovno-vzdelávacom dianí. Vedúca župného voleného zboru poznamenala, že v doterajších úspešných podujatiach mieni pokračovať. „Boli sme spoluorganizátormi kultúrnych podujatí v slovenských obciach Peštianskej župy a, myslím, že to fungovalo veľmi dobre. Dokonca, keď niektoré miestne kultúrne telesá oslavovali okrúhle výročie, aj my sme boli pritom, či už ako organizátori alebo podporovatelia. Našim najväčším podujatím však bolo dvojročne usporiadaná recitačná súťaž pre deti a mládež. V župe máme 6 škôl, kde sa slovenský jazyk vyučuje ako predmet. Z Dabaša-Šáre, Mlynkov, Santova, Čuváru, Ďurky a z Pišpeku vždy s radosťou prichádzali deti zmerať si svoje sily v prednese prózy a poézie. Na našu radosť aj v siedmej škole sa začala výučba slovenčiny, v Čemeri, a dúfame, že onedlho sa zapoja do súťaže aj oni,“ poznamenala E. Gimesiová Szokolová a podotkla, že po národnostných voľbách majú 27 obcí, kde sa založila slovenská samospráva na miestnej úrovni, ale v župe jedna zanikla, v Sejdi.

„Sme nemalou župou, máme veľké zemepisné vzdialenosti. Pilíš, údolie Galgy, alebo stačí si len predstaviť okolie Budapešti. Sme veľmi roztrúsení,“ zdôraznila predsedníčka s tým, že v obciach je viditeľná poctivá práca spoločenských organizácií, ktoré fungujú veľmi dobre, a poslanecký zbor nechce do ich činnosti zasahovať a už vôbec nie obmedzovať. „Ako prvé sme si zaumienili, že by sme sa radi stretli so slovenskými samosprávami, s ktorými sme v poslednom čase neudržiavali živý kontakt. Pokladáme to za dôležité aj preto, lebo naša župa každoročne vypisuje výzvu samosprávam na spoluprácu. Kto má na to nárok, môže sa prihlásiť. Podporíme ich podujatie organizátorsky alebo aj finančne. Ani v predošlých cykloch nie všetci využili túto možnosť,“ podotkla predstaviteľka Slovákov Peštianskej župy a dodala, že na nezáujem zo strán niektorých samospráv doposiaľ nenašli vysvetlenie. Konštatovala, že výzvu na spoluprácu pôvodne plánovali vypísať v apríli, po Valnom zhromaždení. „Ešte neviem, akú formu si zvolíme, ale keď nám to zákon dovolí, zasadnutie bude prebiehať online formou. V každom prípade sa chceme dopracovať k tomu, aby o nás pripeštianske obce vedeli, aby cítili, že sme tu pre ne, existujeme a sme otvorení spolupracovať na mnohých úrovniach. S nami by si mohli dozaista zjednodušiť svoju činnosť.“

Predsedníčka Slovenskej samosprávy Peštianskej župy je hrdá na to, že v poslaneckom zbore sú dve nové členky. Sú nimi Marta Papučková z Mlynkov a Katarína Slauková z Veľkej Tarče. „Ich prítomnosť určite oživí zasadnutia a plánovanie, lebo doteraz sledovali našu prácu zvonka a môžu mať veľmi osožné pripomienky, ako sa zlepšovať v prospech našich Slovákov v Peštianskej župe,“ povedala ambiciózne E. Gimesiová Szokolová o každodennom boji v národnostnej oblasti. Zástupcom voleného zboru Peštianskej župy sa stal Karol Kišš z Kerepešu, členmi sú Ivett Horváthová Körtvélyesi zo Šóškútu, Alžbeta Szabová z Čemera a niekďajšia predsedníčka zaniknutej Slovenskej národnostnej samosprávy v Sejdi Alžbeta Klimásová Holiczová.

Na otázku, čo sa udeje v blízkej budúcnosti na ich pôde, predsedníčka odpovedala optimisticky, hoci bez konkrétností. „Veľmi ťažko sa hovorí o nasledujúcich plánoch, hlavne, keď v Európe vyčíňa pandémia. Jedno je však isté, stále je potrebné plánovať, mať plán B, lebo človek nikdy nevie, čo sa ešte udeje. Majme teraz obdobie nápadov a plánov, prípadne návrhov na vylepšenie už existujúcich akcií. Som toho názoru, že o niekoľko mesiacov sa všetko vráti do normálu, a aj my budeme môcť vykonávať svoju prácu ďalej,“ dodala k súčasnej a veľmi neľahkej situácii E. Gimesiová Szokolová.

AR

Foto: Ivett Horváthová Körtvélyesi

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.