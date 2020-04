Výbory CSSM zasadnú online

Uverejnené: štvrtok, 23. apríl 2020, 11:10

Napriek panujúcej pandémii život pokračuje. Inštitúcie Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku na odporúčanie vedenia a úradu uskutočňujú svoju činnosť v systéme práce z domu. Doma sme zastihli aj predsedníčku nášho najvyššieho voleného zboru Alžbetu Hollerovú Račkovú, ktorá informuje čitateľov Ľudových novín o práci CSSM v tejto mimoriadnej a nezvyčajnej situácii.

– Keby nebola pandémia koronavírusu, v tomto čase by sa mali konať zasadania výborov a v máji rokovanie Valného zhromaždenia. V podmienkach celosvetovej nákazy musel najvyšší volený zbor zvážiť postup svojej činnosti. Aké možnosti a povinnosti z novej situácie vyplývajú?

– Plánujeme zasadnutie kabinetu, kde sa dohodneme na tom, ktoré veci musia ísť pred výbory ako prvoradé. Zasadnutie sa bude konať niekedy začiatkom mája. Potom by sme urobili zasadnutia výborov formou videokonferencie. Všetky výbory by prerokovali svoju tematiku a na základe toho by prijali svoje uznesenia. V normálnom chode by následne mali ísť pred Valné zhromaždenie. Dostali sme stanovisko námestníka štátneho tajomníka rezortu ľudských zdrojov Zoltána Fürjesa, a aj na základe právnych predpisov, vzťahujúcich sa na právny poriadok mimoriadnej situácie, sme prišli k záveru, že kompetencie obecných a mestských samospráv prechádzajú na starostov a primátorov a v prípade Valného zhromaždenia celoštátnych samospráv národností prechádzajú kompetencie na predsedu. Preto mám uznesenia výborov schváliť ja.

– Na prerokovanie čaká niekoľko naliehavých tém.

– Máme dosť veľa tém, pri ktorých je nevyhnutné prijať rozhodnutie. Jednak je to vymenovanie vedúcich inštitúcií CSSM, vedúceho obchodnej spoločnosti Slovakum, šéfredaktora nášho týždenníka a Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Potom musíme vymenovať riaditeľa našej školy v Novom Meste pod Šiatrom, na pozíciu ktorého bol vypísaný konkurz vo februári, a taktiež v Sarvaši, kde nám zákon umožňuje so súhlasom pedagogického zboru vymenovať terajšiu vedúcu inštitúcie. Hoci nás k tomu predpisy nezaväzujú, vyžiadali sme si aj stanovisko študentskej rady a Slovenskej samosprávy v Sarvaši. Je to zdĺhavý proces, ale dúfam, že sa nám to podarí do termínu vyriešiť. Do konca mája je nutné neodkladne schváliť ročnú finančnú uzávierku. Okrem toho je potrebné vyhodnotiť náš súbeh na podporu miestnych aktivít. Máme rozhodnúť o vyznamenaní Za našu národnosť. Ďalšie naliehavé úlohy nás čakajú aj v oblasti školstva, napríklad modifikovať povolený počet tried podľa počtu zapísaných detí do materských škôl a prvých ročníkov nami prevádzkovaných škôl, a tak ďalej.

Výmena laptopov pre poslancov pomôže školákom

– Sú členovia výborov technicky pripravení zúčastniť sa na videokonferenciách?

– To sme začali teraz pripravovať, aby mal každý hardvérové aj softvérové vybavenie na zapojenie. Myslím, že začiatkom mája môžeme začať s kabinetom, aspoň také sú moje predstavy.

– Nemálo školákov v našich školách zastihlo online vyučovanie nepripravených. V rodinách buď nie sú vôbec, alebo nie je dostatočný počet elektronických zariadení, vhodných na sledovanie vyučovania. Môže im CSSM nejakým spôsobom pomôcť?

– Práve teraz pracujeme na technickom riešení otázky. V našom rozpočte figuruje určitá suma na zakúpenie nových laptopov pre poslancov VZ. Jedna časť ich už aj dostala, druhá časť ich čoskoro dostane. Požiadali sme poslancov, aby nám svoje staré laptopy odovzdali, aby sme ich mohli použiť pre potreby školákov. Ešte musíme premyslieť logistiku, ale predpokladám, že nebudeme prenášať laptopy z Békešskej župy do Budapešti, aby sme ich potom zase odniesli do toho istého regiónu, do niektorej školy. Odovzdáme nové, ktoré budú vybavené aj potrebným softvérom, hneď aj vyzdvihneme staré a odovzdáme do školy.

– Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku žehnajú veriaci katolíckej aj evanjelickej cirkvi v hmotnej núdzi. Ktoré zdroje ste mohli presunúť na nákup potravín?

– V VIII. obvode Budapešti, kde sa už viac ako dvadsať rokov usporadúvajú slovenské katolícke omše a je aktívny aj evanjelický cirkevný zbor, žije veľký počet nezamestnanosťou postihnutých, chudobou hendikepovaných veriacich. V hodnote 50 tisíc forintov sme nakúpili trvanlivé potraviny ako múka, cukor, olej, cestoviny, pre evanjelický cirkevný zbor, respektíve, ako nám katolícky pán farár naznačil, pomôcť sme mohli aj darovaním konzerv s hotovými jedlami. Myslím si, že to bude nielen vyjadrenie pomoci, ale aj nasledovaniahodným príkladom, ku ktorému sa, verím, pridajú mnohí, aby pomohli ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Tiež prostredníctvom slovenského cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši sme obdarovali ľudí odkázaných na pomoc. Pán farár Attila Spišák pripravil balíky potravín. Peniaze, ktoré sme na tieto účely predisponovali, sú vlastne financie určené na darčeky na rôzne národnostné podujatia, oslavy jubileí jednotlivých kultúrnych súborov, ktoré boli v dôsledku súčasnej situácie odvolané.

E. Trenková

Foto: archív

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.