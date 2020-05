Národnostný výbor proti „biznisnárodnostiam“

Uverejnené: štvrtok, 07. máj 2020, 09:55

Ako o tom informovala maďarská tlač, parlamentný Výbor národností Maďarska navrhuje, aby celoštátne národnostné samosprávy mali právo určiť, či sa môžu uskutočniť voľby do miestnych národnostných samospráv tam, kde doposiaľ nebolo stopy po jestvovaní danej národnosti.

Podľa návrhu zákona by voľby vypísali automaticky iba v tých obciach, kde už funguje miestny zbor, a podľa údajov sčítania obyvateľstva žije aspoň 25 príslušníkov danej národnosti. Táto hranica je v súčasnosti 30 osôb, takže by šlo o zmiernenie tohto kritéria. Kde sa však tieto dve podmienky nenaplnia, tam by sa mali voľby uskutočniť iba v prípade, že „celoštátna národnostná samospráva na základe preskúmania stupňa organizovanosti danej národnosti a jej autochtónnosti v obci označí samosprávnosť národnostnej komunity obce za potrebnú.“ Preskúmalo by sa napríklad, či v danej obci funguje národnostná nadácia alebo spolok, a či funguje v súlade s predpismi.

Výbor pod vedením nemeckého parlamentného poslanca Imreho Rittera nepripojil k návrhu konkrétne odôvodnenie – dôvodová časť iba zopakuje text návrhu –, ale v minulosti sa viackrát stalo, že národnostnú samosprávu založili takí ľudia, ktorí s danou národnosťou nemali nič spoločné, resp. v takých obciach, kde sa o prítomnosti danej národnosti pred tým nevedelo. Podobné prípady sa vyskytli aj počas volieb v roku 2019, ale ako na to poukazuje aj tento príklad: teraz navrhnutý predpis nie je riešením, pokiaľ je problém v samotnej celoštátnej samospráve. Dôvodom manipulácií sú v každom prípade peniaze, keďže v národnostných samosprávach je možnosť míňať financie z rozpočtu.

O návrhu rozhodne parlament, ktorý podľa doterajších skúseností návrhy národnostného výboru zvyčajne prijme.

Hovorcovia podporili európsku občiansku iniciatívu Sikulskej národnej rady

„Maďarsko významným a príkladným spôsobom podporuje život a zachovanie s nami žijúcich národností, v mnohých krajinách Európy je však situácia, žiaľ, iná,“ vyhlásil štátny tajomník zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Úradu predsedu vlády Miklós Soltészpotom, ako sa 2. mája stretol s národnostným poslancom a hovorcami maďarského parlamentu. Na rokovaní, ktoré prebiehalo v budove parlamentu, hovorcovia autochtónnych národností Maďarska ubezpečili o svojej podpore európskej občianskej iniciatívy Sikulskej národnej rady v záujme ochrany národných regiónov. Zástupcovia autochtónnych národností Maďarska, nemecký národnostný poslanec Imre Ritter, resp. hovorcovia Szimeon Vargaza bulharskú, József Szolgaza chorvátsku, Ewa Maria Rónayová Slaba za poľskú, Félix Farkas za rómsku, Anton Paulikza slovenskú, Erika Kissová Kölesováza slovinskú a Brigitta Szuperáková za ukrajinskú národnosť, ďalej pre krízovú situáciu na rokovaní absentujúci Tamás Sianosza grécku, Traján Kreszta za rumunskú, Vera Giriczováza rusínsku a Ljubomir Alexov za srbskú národnosť, požiadali občanov patriacich k ich národnostiam, aby vyplnili online petíciu, pokiaľ tak ešte neurobili. Zbieranie podpisov trvá do 7. mája: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

