Podporili modifikáciu národnostného zákona

Vláda Maďarska i opozičné strany vyjadrili svoju podporu modifikácii Zákona o právach národností, ktorú predložil parlamentný Výbor pre národnosti. Predseda výboru a predkladateľ Imre Ritter označil návrh modifikácie počas otvorenia jej parlamentnej rozpravy za konsenzuálny.

Ako povedal, „aj tentoraz sa dostali do textu návrhu výlučne také body, s ktorými počas rokovaní každá dotknutá strana súhlasila. [...] V modifikácii figurujú tak upresňujúce pasáže vzťahujúce sa napríklad na prechodné obdobie po voľbách celoštátnych samospráv, ako aj body, ktoré objasňujú odlišnú právnu prax na jednotlivých vládnych úradoch. Jeden z ďalších vyhlásení dáva národnostiam namiesto práva spravovať majetok vlastnícke právo s príslušnými zárukami.“ I. Ritter ďalej vyzdvihol, že v budúcnosti by malo závisieť od celoštátnych samospráv, v ktorých obciach vypíšu voľby do miestnych národnostných samospráv. „Výnimku majú tvoriť obce, kde sa k danej národnostnej komunite prihlásilo aspoň 25 občanov a už funguje miestna národnostná samospráva.“ (Tejto otázke sme sa venovali v predchádzajúcom čísle nášho týždenníka – pozn. red.) Podľa I. Rittera sa tak dá predísť vytvoreniu štruktúry odlišnej od skutočných národných zámerov. Vo svojom prejave naznačil, že v budúcnosti budú parlamentu predložené ďalšie modifikácie týkajúce sa tejto oblasti, ktorých cieľom je regulovať zapojenie národnostných samospráv do určitých záležitostí inštitúcií národnostného verejného vzdelávania.

Štátny tajomník zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Úradu predsedu vlády Miklós Soltész vyzdvihol, že je potrebná komplexná zmena právnych predpisov a vláda návrh podporuje. Dodal, že členovia autochtónnych kolektívov patria k pracovitým a verným občanom krajiny, Maďarsko ich uznáva a významným spôsobom podporuje. Spomenul päťnásobné navýšenie podpory samospráv za uplynulých desať rokov, ako aj zavedenie inštitúcie národnostných hovorcov a zvlášť parlamentného poslanca nemeckej národnosti vďaka zvýhodneným kvótam pre národnosti.

László B. Nagy v príhovore žiadal prijatie návrhu v mene vládnej strany Fidesz. Ako povedal, predložený materiál na vysokej úrovni zaručuje väčšie možnosti na presadzovanie práv národností a podporu ich spoločenskej úlohy. Vyzdvihol, že návrh poskytuje tiež pomoc národnostiam žijúcim v malých obciach a študentom, ktorí dostávajú národnostné vzdelávanie, a ktorí budú mať v budúcnosti bezplatný prístup k učebniciam.

Koloman Brenner za opozičnú stranu Jobbik začal svoj príhovor v nemčine. Po vyjadrení podpory modifikácie vyjadril svoje potešenie, že predložený návrh reaguje na tzv. „etnobiznis“, zároveň mal aj výhrady voči tomu, že jeden zákon reguluje záležitosti 12 národností a rómskej komunity. Dodal tiež, že z ekonomických príčin v malých obciach nie je celkom vyriešené používanie národnostného jazyka v úradnom styku.

Počas rokovania postupne vyjadrili podporu modifikácie Zsolt Molnár v mene Maďarskej socialistickej strany (MSZP), László Szászfalvi v mene kresťanských demokratov (KDNP), Gergely Arató v mene Demokratickej koalície (DK), László Lóránt Keresztes za stranu Politika môže byť iná (LMP) a v podobnom duchu sa prihovoril aj chorvátsky národnostný hovorca József Szolga, ktorý vyzdvihol: základný zákon zaručuje, že „Maďarsko je domovom všetkých národností“.

