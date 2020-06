Uznesenia nášho najvyššieho voleného zboru

Uverejnené: piatok, 05. jún 2020, 06:40

Napriek zložitým podmienkam fungovania života počas pandémie sa možno už trochu uvoľňujú možnosti jestvovania. Nie však natoľko, aby mohli zasadať výkonné orgány najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku. Pravdou je, že hoci predseda maďarskej vlády dostal plnú moc rozhodovať, poslanci maďarského národného zhromaždenia zasadajú, bez masiek, ale dodržujúc bezpečnú vzájomnú vzdialenosť. To si však v zmysle teraz platných predpisov nemôžu dovoliť najvyššie orgány národnostných samospráv.

Ani Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) teraz nemá oprávnenie zísť sa a prijímať uznesenia. Je to povinnosťou a úlohou predsedníčky Alžbety Hollerovej Račkovej. Pôvodne malo Valné zhromaždenie zasadať koncom mája. Zatiaľ však nemôže. Práve tak, ako to predsedníčka robila pred rokovaniami VZ v minulosti, rozhodla sa aj teraz, v čase pandémie, pokračovať v zaužívanej a osvedčenej praxi: informovala v písomnej forme členov VZ o činnosti, ktorú vykonala od ostatného zasadania. Okrem toho referát obsahuje aj uznesenia, o ktorých v mene najvyššieho voleného zboru rozhodla. Predsedníčka CSSM sa podelila aj s čitateľmi nášho periodika o informácie, ktoré zdieľala s členmi VZ.

V posledných dňoch februára sa predsedníčka CSSM zúčastnila v meste v najvýchodnejšie položenom cípe krajiny, Fóra slovenskej samosprávy Békešskej župy pre miestne slovenské volené zbory a občianske organizácie. Ako sa o tom už iste dozvedeli naši skalní čitatelia, v Kultúrnom dome v Eleku odzneli dobré rady a odporúčania pre zlepšenie samosprávnosti našich volených zborov. Ešte v posledných dňoch februára sa Alžbeta Hollerová Račková v budove maďarského parlamentu zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní podpôr pre miestne národnostné samosprávy, ktoré prevádzkujú školské inštitúcie. V prvých marcových dňoch bola na zasadnutí Výkonného výboru Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktorému poskytol miesto Úrad CSSM a zúčastnila sa na zasadaní parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Na programe bola správa vlády o postavení národností v Maďarsku, správa predsedníčky Národnej volebnej kancelárie Ilony Pálffyovej a predsedu Národnej volebnej komisie Pétera Rádiho o priebehu minuloročných národnostných volieb. Témou rokovania bola tiež zmena Národných učebných osnov a jej dopad na národnosti v Maďarsku. Predsedníčka CSSM sa s cieľom zosúladenia programov a informovania o ďalších možnostiach spolupráce zúčastnila stretnutia slovenských samospráv zo Zemplínskeho regiónu. Nevynechala ani obhliadku obnovy Zbierky zemplínskych Slovákov v Baňačke a Slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Vzápätí usporiadali prvé stretnutie s predsedami župných slovenských samospráv. Na rokovaní v Úrade CSSM o možnosti uzavretia dohôd o spolupráci sa zúčastnil i parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V Alkári sa za aktívnej účasti predsedníčky CSSM uskutočnila tlačová konferencia o tohtoročných investičných podporách pre slovenskú komunitu za prítomnosti štátneho tajomníka Miklósa Soltésza a vedenia obce. Začiatkom mája sa začali rokovania so štátnym tajomníkom Ministerstva ľudských zdrojov Zoltánom Maruzsom, ktoré si vyžiadala modifikácia dokumentov regulujúcich národnostné školstvo v súvislosti s novými Národnými učebnými osnovami. Tiež v prvých májových dňoch sa konala spoločná tlačová konferencia so štátnym tajomníkom Miklósom Soltészom a riaditeľkou slovenskej školy v Budapešti Júliou Szabovou Marlokovou, lebo za nevšedných podmienok sa začali maturitné skúšky. Okrem práce, ktorá po zavedení mimoriadneho právneho poriadku aj v Úrade CSSM v prevažnej miere prebiehala v home office, poskytla predsedníčka CSSM rozhovor pre Slovenské vysielanie verejnoprávnej televízie, reláciu Domovina, a niekoľko interview pre naše periodikum. Vo svojom referáte predsedníčka dodala, že v budove Úradu bola každý deň zabezpečená služba, telefonáty a poštu prijímali. Riešenie aktuálnych úloh a komunikácia s pracovníkmi Úradu prebiehala telefonicky a e-mailom, v prípade potreby osobne.

V súlade s nariadením vlády boli zrušené všetky podujatia CSSM a jej inštitúcií do konca septembra. Keďže boli odvolané, peniaze, ktoré sa tým ušetrili, môžu inštitúcie CSSM použiť na investície, opravy a rekonštrukcie. Pre ľudí v hmotnej núdzi poskytla CSSM potravinové balíky v hodnote 50 tisíc forintov, ktoré boli odovzdané katolíckemu a evanjelickému cirkevnému zboru v VIII. obvode Budapešti, kde sa pravidelne organizujú sväté omše a bohoslužby v slovenskom jazyku.

V školských inštitúciách prevádzkovaných CSSM, podobne ako vo všetkých školách v Maďarsku, od 16. marca 2020 vyučovanie prebieha digitálnou formou. Od tohto dňa boli zatvorené aj materské školy, ktoré fungujú v týchto inštitúciách. V prvých dňoch tohto obdobia zmapovali problémy, ktoré treba riešiť. Napríklad ako si môžu zobrať deti veci domov zo škôl. Okrem toho preskúmali, koľko žiakov bude potrebovať zabezpečenie stravovania alebo pedagogický dozor, v akej forme sa to môže realizovať u tých žiakov, ktorí majú problém so zaobstaraním digitálnej techniky, prípadne internetu a ktoré programy by vedeli využiť počas digitálneho vyučovania. Svoju pomoc ponúkla aj Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku poskytnutím laptopov.

Kým zabezpečenie stravovania pre žiakov od začiatku žiadali rodičia v Novom Meste pod Šiatrom, v Sarvaši a v Slovenskom Komlóši, neskôr aj v Békešskej Čabe, zabezpečenie pedagogického dozoru pre deti sa ako potreba prejavila až začiatkom mája, keď vláda zrušila niektoré obmedzujúce opatrenia. Odvtedy sú v každej našej inštitúcii deti aj v škôlke, najviac ich je v Sarvaši a v Békešskej Čabe, aj v škole, napríklad v Sarvaši 25-30 detí, v Békešskej Čabe 9-10 detí. (V Slovenskom Komlóši, v Budapešti a v Novom Meste pod Šiatrom po 1 žiakovi).

V apríli v netradičnej forme (digitálne a potom osobne) prebiehal zápis do materských a základných škôl. Napriek ťažkostiam sa do našich škôl zapísal veľmi pekný počet žiakov. (Do prvej triedy v Budapeši 13, Békešskej Čaby 21, Nového Mesta pod Šiatrom 27, Sarvaši 42, Slovenskom Komlóši 26 detí. Do deviatej triedy: Budapešť 12 (+ 13 z bývalého nultého ročníka), Békešská Čaba 12 žiakov. Do nultého ročníka v Budapešti sa zapísalo 8 žiakov.)

Začiatkom mája prebiehali maturity tiež v netradičnej forme, za veľmi prísnych ochranných opatrení, konštatovala predsedníčka vo svojom referáte. Zabezpečenie a dodržanie hygienických predpisov, ako aj zorganizovanie pedagogického dozoru veľmi zaťažilo riaditeľov, pedagógov a zamestnancov škôl. Okrem dvoch gymnázií i pedagógovia ostatných škôl CSSM ponúkli svoju pomoc pri zabezpečení dozoru, ale riaditeľky gymnázií zvládli situáciu aj bez tejto pomoci.

Od 25. mája 2020 sa začala nová etapa, najprv na vidieku a potom už aj v Budapešti mohli otvoriť materské školy. Digitálne vyučovanie síce zostáva do 15. júna, ale je možné zorganizovať aj osobné stretnutia žiakov a učiteľov, vyučovanie a doučovanie v menších skupinách. To, ako bude prebiehať vyučovanie paralelne s digitálnym v našich školách, bude zorganizované priebežne.

Keďže bolo nutné prijať rozhodnutia vo viacerých neodkladných záležitostiach, na prípravu rozhodnutí prebiehali online konzultácie. Ich výsledkom sú uznesenia, ktoré v kompetencii VZ CSSM prijala predsedníčka organizácie. Okrem potvrdenia uznesenia VZ o prijatí modifikácie Zakladajúcej listiny Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, ktorá vytvorila podmienky doplnkovej slovenskej výučby a zavedenia nultého ročníka v gymnáziu aj v tejto škole. Vymenovala do funkcie vedúcich piatich našich inštitúcií, za riaditeľku Dvojjazyčnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom Júliu Kuczikovú, a úlohami riadenia Slovenskej školy v Sarvaši poverila Zuzanu Nemčokovú. Na čelo Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku vymenovala Katarínu Király, za šéfredaktorku týždenníka Slovákov v Maďarsku Evu Fabiánovú. V kompetencii členského zhromaždenia Obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. prijala uznesenia, v zmysle ktorých vedením spoločnosti poverila na 5 rokov doterajšieho konateľa Imricha Fuhla, pričom schválila ročnú finančnú uzávierku na rok 2019. Keďže vypršal mandát doterajšieho vedenia, vymenovala nového predsedu a členov Kuratória a Dozorného výboru Nadácie Za Slovákov v Maďarsku. Predsedom sa stal vedúci Inštitútu slovanských a baltských filológií na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti Róbert Kiss Szemán. Okrem toho bolo prijaté rozhodnutie o rozdelení peňazí na miestne aktivity, pričom vzhľadom na koronakrízu na podujatia neboli poskytnuté financie. Avšak, ako povedala predsedníčka CSSM, určite bude treba podporiť slovenské školské letné družinové tábory. Alžbeta Hollerová Račková bude zisťovať od župných samospráv, čo plánujú, a potom určite vypracujú mechanizmus rozdelenia podpory.

– Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok pricestoval 2. júna 2020 na prvú oficiálnu návštevu Maďarska. Svoju návštevu začal stretnutím s predstaviteľmi slovenskej krajanskej komunity. O čom ste hovorili?

– Pred stretnutím s maďarskými partnermi si na nás našiel čas. Stretnutia sa zúčastnila predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a ja. Ruženka Egyedová Baráneková informovala šéfa slovenskej diplomacie o využití prostriedkov poskytnutých vládou Slovenskej republiky pre Verejnoprospešnú nadáciu ZSM na aktivity Slovákov v Maďarsku. Ja som hovorila o projekte opätovného získania niekdajšieho evanjelického kostola na Rákocziho triede v Budapešti pre našu komunitu. Zároveň som nastolila náš problém nedostatku pedagógov – slovenčinárov, v čom by mohlo byť riešením vysielanie väčšieho počtu hosťujúcich učiteľov zo Slovenska. Bolo to síce krátke stretnutie, ale som rada, že sme sa mohli zoznámiť.

etr-

Foto: Carmen Pavlakovičová

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.