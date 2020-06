Premiéri Slovenska a Maďarska o národnostných komunitách

Uverejnené: nedeľa, 14. jún 2020, 08:32

„Chceme zintenzívniť vzťahy hospodárske, kultúrne, ľudské, priateľské. Prišli sme ako priatelia, odchádzame ako priatelia, a pevne verím, že dlho priateľmi aj zostaneme,“ povedal premiér SR Igor Matovič po stretnutí s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom na jeho prvej oficiálnej návšteve Maďarska 12. júna.

Nový slovenský premiér zavítal do Maďarska po svojej prvej oficiálnej zahraničnej ceste v Česku. Počas jednodňovej návštevy absolvoval stretnutie s premiérom Viktorom Orbánom, slávnostný obed v budove niekdajšieho Karmelitánskeho kláštora, na ktorý pozvali aj reprezentantov slovenskej komunity v Maďarsku, prijal ho predseda Národného zhromaždenia László Kövér a osobitne sa stretol na veľvyslanectve SR s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Maďarsku.

V. Orbán sa poďakoval slovenskému premiérovi za jeho gesto voči Maďarom i za spoluprácu pri riešení problémov súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Povedal, že Maďari a Slováci si navzájom prejavujú úctu a chcú byť spoločne úspešnými. Zdôraznil, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Za udalosti historického významu nadchádzajúcich mesiacov označil odovzdanie dunajského mosta medzi Komárnom a Komáromom a vybudovanie šiestich nových hraničných priechodov, ďalej bude do konca roka na dvoch miestach prepojená elektrická sieť oboch krajín a významne bude zvýšená kapacita už existujúceho plynového interkonektora.

Na stretnutí dvoch premiérov sa do popredia dostala medziiným aj otázka národnostných komunít žijúcich v oboch krajinách. V. Orbán informoval slovenského premiéra o tom, že sú veľmi pyšní na komunitu Slovákov žijúcu v Maďarsku, povedal, že majú krásne školy a kostoly, a majú aj živé spoločenstvo, ktoré obohacuje Maďarsko. Dodal, že od roku 2010 podpora poskytnutá vládou slovenskej národnosti sa zvýšila štvornásobne. Taktiež informoval o tom, že parlament práve teraz prerokováva zákon, ktorý by Slovákom umožnil dostať do vlastníctva budovy škôl, ktoré používajú, ale napriek tomu by Slováci nestratili príspevok z rozpočtu. Igor Matovič zdôraznil, že ako prvý predseda slovenskej vlády sa dva dni pred 100. výročím podpísania Trianonskej mierovej zmluvy prihlásil k spoločnej histórii Slovákov a Maďarov. Všetkým Maďarom odkázal, že jeho vláda na Slovensku vytvorí podmienky na to, aby mohli bez strachu používať svoj jazyk. Ako povedal, cieľom je, aby sa Maďari na Slovensku cítili ako rovnoprávni občania.

Slovenský premiér vyzdvihol aj to, že okrem hospodárskej spolupráce pokladá za dôležité aj spoluprácu na poli kultúry a zbližovanie dvoch národov pomocou nej, preto sa uvažuje o tom, že podľa vzoru programu Viac ako sused, ktorý sa realizuje v srdci Bratislavy v gescii maďarského veľvyslanectva už niekoľko rokov, by sa podobný program, reprezentujúci kultúru Slovenska, s rovnakým názvom mal uskutočniť aj v Budapešti.

Premiér Igor Matovič svoju cestu ukončil na veľvyslanectve SR v Budapešti, kde sa stretol s parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku Antonom Paulikom, predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou a predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Egyedovou Baránekovou, ktorá predstavila činnosť a projekty organizácie, hovorila okrem iného o Škole v prírode. Predsedníčka CSSM na našu otázku povedala, že na stretnutí informovali premiéra Matoviča o dvoch záležitostiach, ktoré sú pre Slovákov v Maďarsku kľúčové. „Jednou z nich je otázka bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. Táto téma sa otvorila aj na nedávnom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom a zdá sa, že sa niečo pohlo a rysuje sa aj to, že by sa finančné prostriedky na rekonštrukciu zabezpečili.“ Ďalšia téma, o ktorej hovorili, bola potreba výraznejšej pomoci zo strany SR pri zabezpečovaní slovenských učiteľov pre slovenské školy, lebo, ako informovala predsedníčka, je približne 30 škôl, kde sa vyučuje slovenčina nejakým spôsobom, a určite by pomohlo aj školám, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, keby tam pôsobili aj vyslaní učitelia zo Slovenska. Do popredia sa znova dostala požiadavka, aby Slováci v Maďarsku mohli prijímať signál slovenských televízií.

