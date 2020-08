Osud nášho kostola a základného kameňa vysťahovalectva

Uverejnené: sobota, 08. august 2020, 06:05

Posledný júlový týždeň k nám prišla správa o priaznivom vývoji osudu bývalého evanjelického kostola slovenskej komunity v Budapešti na Rákócziho triede. Pre čitateľov Ľudových novín preto prinášame rozhovor s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbetou Hollerovou Račkovou o budúcom kultúrnom centre Slovákov v Maďarsku, ale aj o prvom rokovaní zástupcov krajanov s novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milanom Jánom Pilipom v Bratislave.

Dobré správy a dobré vzťahy

– V posledných júlových dňoch ste dostali informáciu, že na zasadaní vlády sa zrodilo pre nás priaznivé rozhodnutie. Môžeme sa tešiť už aj oficiálne?

– Aj pán vicepremiér Zsolt Semjén, aj štátny tajomník Miklós Soltész ma osobne telefonicky informovali o dobrej správe, o schválení uznesenia vlády o zakúpení budovy bývalého evanjelického kostola na účely kultúrneho centra Slovákov v Maďarsku. Podľa plánov by sa nehnuteľnosť mala previesť na Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku a na rekonštrukcii by sa mali podieľať spoločnými silami vláda Maďarska a Slovenskej republiky. Presné znenie uznesenia bude známe po jeho zverejnení v úradnom Vestníku. V zrekonštruovanej budove dostanú miesto kultúrne inštitúcie CSSM, dokonca plánujeme, že tam budú aj priestory plánovaného Múzea Slovákov v Maďarsku. V nasledujúcej fáze by sa mali začať rokovania o spôsobe financovania prestavby. A to mi už povedal nový predseda ÚSŽZ, že v septembri sa chystá do Budapešti rokovať o týchto otázkach.

– S predsedom ÚSZZ M. J. Pilipom ste sa stretli v utorok, 4. augusta. Načasovali ste to vy alebo osud?

Erika Trenková

Foto: Ľ. Pomichal

