VZ CSSM zasadalo v Békešskej Čabe

Uverejnené: štvrtok, 01. október 2020, 20:13

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku po dlhšej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu zasadalo v tomto roku druhý raz 29. septembra v Békešskej Čabe. V Áchimovej sieni čabianskeho oblastného domu pozdravila členov VZ predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, zároveň zagratulovala jubilantke Zuzane Szabovej a Michalovi Lásikovi, ktorý nedávno dostal striebornú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Po konštatovaní uznášaniaschopnosti sa začalo rokovanie, program mal 29 bodov.

Slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik informoval členov VZ o činnosti parlamentného výboru pre národností, o ktorej podáva pravidelne informáciu aj na stránkach našich novín v rubrike Zápisky hovorcu. Nosnými témami na zasadnutiach výboru boli zmeny v národnostnom a školskom zákone a zákone o zaradení kultúrnych pracovníkov, ako aj rozpočet na rok 2021. Hospodárska situácia ovplyvnená pandémiou koronavírusu mala dopad aj na sumu podpôr poskytnutých vládou pre národnosti na rok 2021. Hovorca oznámil, že kým v posledných piatich rokoch sa zvyčajne zvýšil rámec, budúcoročný rozpočet bude skromnejší. O niečo sa zvýšili rámce pre inštitúcie, ale sem bolo zaradené aj odborné kolégium, ktoré vzniklo minulý rok. Zvýšený bude národnostný príplatok pre učiteľov. S veľkou podporou vlády pokračuje aj štipendijný program pre budúcich národnostných pedagógov. Kým v predošlom prvom ročníku sa do neho zapojili zo slovenskej strany iba dvaja študenti, v tomto roku pred ukončením termínu je už päť záujemcov. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková následne svoju správu o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM doplnila o informáciu o príprave dohody o prevzatí Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe do správy CSSM, čo VZ neskoršie podrobne rozoberalo v deviatom bode.

V ďalšom bode poslanci reagovali na výzvy úradu vlády na dodržiavanie zákonov. Úrad totiž upozornil, aby sa vyhýbali hlasovaniu prostredníctvom mailov, lebo právne predpisy to neumožňujú. Členovia VZ preto museli zrušiť dve uznesenia prijaté takýmto spôsobom: schválenie finančnej uzávierky CSSM a jej inštitúcií za rok 2019 a uznesenie o letnom otváracom čase úradu CSSM. V ďalšom bode poslanci jednohlasne schválili finančnú uzávierku, následne aj správu o finančnej kontrole CSSM a spolu s tým plán opatrení na odstránenie nedostatkov. Hlasovalo aj o zabezpečení finančných prostriedkov pre spoločnosť SlovakUm s. r. o. na vydanie Nášho kalendára 2021. Keďže Fond Gábora Bethlena zrušil v tomto roku viaceré výzvy, medzi inými aj na podporu publikácií, VZ CSSM poskytne z účelovej rezervy CSSM na ostatné náklady prostriedky vo výške 1.438.000 forintov.

Po modifikácii rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na aktuálny rok predsedníčka CSSM informovala poslancov o stave kúpy bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. Ako je už známe, 17. augusta vyšlo uznesenie vlády, podľa ktorého maďarská vláda zabezpečí finančnú podporu pre CSSM na odkúpenie kostola. Na základe uznesenia vlády sa začali rokovania s terajším majiteľom budovy o kúpnej cene – tá sa skoro zdvojnásobila od prvej ponuky: namiesto pôvodnej ceny 350 miliónov forintov s DPH činí teraz 600 miliónov s DPH. Predsedníčka CSSM povedala, že je potrebné urobiť odhad trhovej hodnoty kostola a na základe toho budú pokračovať vo vyjednávaní s majiteľom o znížení ceny. Podľa predbežnej dohody na prvú fázu rekonštrukcie by mali vlády Maďarska aj Slovenskej republiky prispieť rovnakou sumou, avšak o rokovaniach o účasti vlád Maďarska a Slovenskej republiky na rekonštrukcii budovy ešte VZ nemá informácie. Úrad vlády Maďarska pripravuje aj dohodu medzi CSSM a vládou Maďarska o spôsobe a objeme účasti CSSM na financovaní projektu. VZ CSSM vyjadrilo svoj zámer kúpiť bývalý kostol slovenských evanjelikov a poverilo predsedníčku, aby rokovala o kúpnej cene budovy, o účasti CSSM na projekte a pripravila potrebné dokumenty a zmluvy a predložila ich poslancom VZ na schválenie.

VZ sa vzápätí rozhodlo vo veci prevzatia Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe do svojej správy. Vlastníkom domu, kde sídli aj Regionálne centrum Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, je Čabianska organizácia Slovákov (ČOS), penzión a reštauráciu prevádzkuje s.r.o. Čabianski Slováci, ktorá je tiež vo vlastníctve ČOS. Na vykonanie potrebnej modernizácie budovy ČOS a s. r.o. Čabianski Slováci využili finančné zdroje zo súbehov a vzali si aj úver, ktorý pre koronakrízu nedokážu splácať. Preto sa VZ rozhodlo, že CSSM kúpi obchodnú spoločnosť a tým získa právo na spravovanie majetku, budova ale zostane vo vlastníctve ČOS, lebo, ako to zdôraznila predsedníčka, je to životné dielo Anny Ištvánovej a má symbolický význam. VZ CSSM zvolilo novú konateľku obchodnej spoločnosti, ktorou sa stala Melinda Csapová Mesnyikovová, a členov dozornej rady, ktorú budú tvoriť Ján Klement, András Dániel Kovács a Magdaléna Laczová. Nová konateľka musí predložiť na nasledujúcom VZ ročný a strednodobý podnikateľský plán. VZ CSSM poverilo predsedníčku, aby podpísala zmluvu o správe majetku a poverila právneho zástupcu, aby podal zmeny na súd v meste Gyula.

Maďarský parlament schválil 16. júna novelu národnostného zákona, okrem iného s tým, že vláda dáva národnostiam do vlastníctva tie vzdelávacie inštitúcie, ktoré prevádzkujú. Ďalší bod rokovania bol teda venovaný schváleniu uznesení o získaní majetku škôl prevádzkovaných CSSM. Poslanci rozhodovali vo veci zužitkovania služobného bytu CSSM, nachádzajúceho sa na Fadruszovej ulici č. 9/B. Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku sídli v suteréne budovy CSSM, no miestnosť pre vlhkosť nie je vhodná na skladovanie dokumentov a kníh. Preto sa VZ CSSM rozhodlo, že zruší zmluvu o zužitkovaní medzi SlovakUm s. r. o. a CSSM a nehnuteľnosť dá do bezplatného užívania Knižnici a dokumentačnému centru Slovákov v Maďarsku.

Ďalej sa rozhodovalo o osobe audítora SlovakUm s. r. o., ktorou sa stala Ilona Hanková Királyová. Poslanci potom rad-radom hlasovali o modifikácii zakladajúcej listiny SlovakUm s. r. o., organizačného prevádzkového poriadku CSSM, organizačných a prevádzkových výborov CSSM, zakladajúcich listín inštitúcií CSSM, organizačných a prevádzkových poriadkov inštitúcií CSSM, a keďže uplynie mandát vedúcich viacerých inštitúcií, rozhodlo sa o vypísaní súbehu na post riaditeľa Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku, na post riaditeľa Slovenského divadla Vertigo a na post riaditeľa Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku a o dočasnom poverení súčasnej riaditeľky tejto inštitúcie. Členovia zboru predĺžili poverenie delegáta CSSM pri Fonde Gábora Bethlena Ondreja Csabu Aszódiho do 30. septembra 2023, a schválili správy škôl zo školského roku 2019/2020 v školách prevádzkovaných CSSM. Ďalším bodom bola nová iniciatíva – schválenie podpísania zmluvy o spolupráci medzi CSSM a Slovenskou samosprávou Novohradskej župy. Predsedníčka CSSM vyjadrila svoju radosť z tejto iniciatívy a dodala, že dúfa, že to bude príkladom pre ostatné regionálne samosprávy. Zmluvu budú v každom roku obnovovať a jej obsah prispôsobovať aktuálnemu roku, napr. v budúcom roku sa do popredia dostane sčítanie obyvateľov. VZ CSSM splnomocnilo predsedníčku, aby zmluvu a podobné zmluvy podpísala, následne schválilo zmluvu o užívacom práve medzi obcou Veňarec a ÚKSM. V bývalej Dessewffyho kúrii bude umiestnené regionálne stredisko ÚKSM. Ako predsedníčka povedala, význam vzniku tohto centra sa zvyšuje teraz aj tým, že od septembra tohto roka zanikla miestna škola, a preto má poskytnúť priestor aj na výučbu slovenčiny nejakou formou.

O posledných bodoch rokovania sa hovorilo za zatvorenými dverami. Členovia VZ rozhodli o udelení a spôsobe odovzdania vyznamenania CSSM Za našu národnosť, o návrhu CSSM na vládne vyznamenanie Za národnosti, volili členov redakčnej rady Ľudových novín a prijali nové dokumenty o založení štipendia pre slovenských národnostných poslucháčov na vysokých školách v Maďarsku. Členovia VZ mali počas dňa možnosť prezrieť si priestory Domu slovenskej kultúry. Nasledujúce, v tomto roku posledné zasadnutie VZ CSSM sa uskutoční 24. novembra.

(kan)

Foto: autorka