Rokovanie o koncepcii štátnej politiky Slovenska vo vzťahu ku krajanom

V Bratislave rokovala komisia pre prípravu Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na ďalších 5 rokov. Problematikou programového, tematického a obsahového formulovania, nastavenia a založenia zásad a vízie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 – 2025 sa na svojom prvom pracovnom zasadnutí 24. septembra v hlavnom meste Slovenska zaoberala odborná komisia, ktorú na tieto účely zostavil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

Ako to vo svojom vstupnom príhovore ozrejmil predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip, cieľom prvého pracovného stretnutia členov komisie bolo stanoviť vecné usmernenie, ako aj časový horizont pôsobenia komisie v jednotlivých fázach obsahového nastavenia vyšpecifikovaných kapitol koncepcie. Tie prakticky aj logicky vyplývajú z nosných oblastí samotnej činnosti ÚSŽZ, tak ako ich doteraz definuje Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, rovnako ako aj predmetným zákonom vymedzené kompetencie, ktoré vo vzťahu ku krajanom v rámci realizácie štátnej politiky napĺňa vo svojej gescii ÚSŽZ. V tomto duchu oboznámil predseda ÚSŽZ 17 prítomných členov komisie pre prípravu koncepcie (z celkového počtu 23 členov) so systémom vytvorenia šiestich tematických pracovných skupín, ktoré do konca novembra 2020 rozpracujú podľa nosných téz do štruktúry jednotlivých kapitol už ich pripomienkované textové návrhy.

