CSSM vyjadrila podporu Matici slovenskej

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rámci konsolidácie verejných financií vyzvalo Ministerstvo kultúry SR (MKSR), aby plošne znížilo rozpočty svojich organizácií o desať percent. MKSR následne navrhlo pre Maticu slovenskú (MS) na rok 2021 štátnu dotáciu o štyristotisíc eur nižšiu ako v roku 2020, čo je pokles o 23 %. Suma podpory na úrovni 1 344 000 eur je podľa predstaviteľov MS pre ustanovizeň likvidačná.

Správca MS Maroš Smolec uviedol, že takéto zníženie štátnej dotácie spôsobí hromadné prepúšťanie zamestnancov a znefunkčnenie pracovísk ustanovizne. „Očakávali sme, že sa dotácia zníži o desať percent. Pripravovali sme sa na to s finančným útvarom. Budeme prepúšťať, prestaneme vydávať najskôr aj Slovenské národné noviny, obmedzíme vydávanie kníh, znížime náklady iných matičných periodík, a aj tak to nemusí stačiť. Pri celkovom rozpočte Matice na úrovni 1,9 milióna eura je výpadok 400 tisíc plus povinné navyšovanie minimálnych miezd pre nás nepredstaviteľný,“ uviedol správca. „Médiá dodnes šíria o Matici slovenskej veľa dezinformácií, ktoré sme veľakrát vysvetľovali. Je absurdné, aby si matičiari niesli so sebou akýsi dedičný hriech. Tri roky sa sústreďujeme len na svoju činnosť, napriek tomu sa stále stretávame s predsudkami a so zaujatosťou,“ vyjadril sa predseda Marián Gešper. Podľa neho nie je spravodlivé trestať MS za chyby bývalých predstaviteľov, ktorých súčasné vedenie matice taktiež kritizuje.

Podpora zo zahraničia

Zástupcovia Slovákov v zahraničí vyzývajú vládu, aby podporila Maticu slovenskú, informovala o tom hovorkyňa MS Veronika Grznárová. Na podporu vyzýva okrem Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) aj Spolok francúzsko-slovenského priateľstva, Spolok Slovákov v Poľsku, Švédsko-slovenský spolok, ako aj Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. [...] List nášho najvyššieho voleného zboru nájdete TU.

