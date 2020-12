O inštitúciách, budúcoročných plánoch a kostole

Uverejnené: piatok, 04. december 2020, 05:39

Uznesenia predsedníčky namiesto zasadnutia VZ CSSM

Po jarnom mimoriadnom právnom poriadku aj 11. novembra boli zavedené opatrenia, ktoré v záujme spomalenia šírenia koronavírusu preniesli kompetencie samospráv, vrátane národnostných volených zborov na starostov a primátorov, resp. predsedov národnostných samospráv. V Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku (CSSM) príprava aktuálnych uznesení predsedníčky prebehla formou online konzultácií odborných výborov. Prevažná väčšina uznesení sa pripravovala v súlade s tohtoročným pracovným plánom samosprávy a jej výborov. Výnimku tvorili napr. povinnosti súvisiace s kúpou a rekonštrukciou bývalého kostola slovenských evanjelikov v Pešti na účely slovenskej kultúry.

Valné zhromaždenie na svojom septembrovom zasadnutí vypísalo verejnú súťaž na obsadenie miesta riaditeľa troch svojich inštitúcií: Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku (KDCSM), Slovenského divadla Vertigo (SDV) a Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku (PMCSM). Do konkurzu sa prihlásili doterajšie vedúce inštitúcií. Kompetentné výbory prerokovali konkurzné práce a vyjadrili stanovisko v súvislosti s ich ďalším poverením viesť uvedené inštitúcie. Členovia výborov ocenili doterajšiu činnosť riaditeliek a navrhli predsedníčke vymenovať ich na ďalšie päťročné obdobie na čelo inštitúcií. Keďže ich poverenie vyprší 31. 12. 2020, predsedníčka svojím uznesením vymenovala Annu Szabadošovú za riaditeľku KDCSM, Danielu Onodiovú na čelo SDV a Máriu Czégényovú na čelo SPMCSM.

Ďalším veľkým balíkom uznesení boli rozhodnutia týkajúce sa pracovných plánov CSSM, jej výborov a inštitúcií. Plány na budúci rok sa formovali v období, ktoré bolo ovplyvnené koronavírusovou pandémiou, ktorá výrazne zasiahla do života samosprávy a inštitúcií. Fungovali v obmedzenom režime a mnohé z plánov, najmä podujatia, sa nepodarilo uskutočniť. Pri príprave pracovných plánov sa počítalo s tým, že v nastávajúcom roku sa vrátime k nášmu „normálnemu” životu. Preto boli pripravené plány obsahujúce aktivity, bežné v ostatných rokoch a zároveň schválené koncom roka podľa pôvodného pracovného plánu. Je to dôležité aj preto, lebo plány sú podkladom na prípravu rozpočtu na rok 2021. Nový, Mládežnícky výbor sa po schválení definitívnej verzie Mládežníckej koncepcie plánuje pustiť do jej realizácie. Jednak prípravou akčného plánu na nasledujúce obdobie, ako aj uskutočnením niektorých aktivít pre mladých príslušníkov našej komunity. Zmenu pre Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku prinesie zlepšenie podmienok fungovania dvoch regionálnych stredísk, ako aj investícia v Baňačke. V Békešskej Čabe prevzatím Domu slovenskej kultúry vznikli podmienky na zmenu profilu tohto objektu a to isté platí aj v prípade regionálneho strediska vo Veňarci, ktoré začalo fungovať v bývalej kúrii rodiny Dessewffyovcov.

Ďalšie rozhodnutia boli hospodárskeho rázu: aktuálna modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií a rozhodnutie o kúpe bývalého kostola na Rákócziho triede v Budapešti. Počas modifikácie rozpočtu sme urobili zmeny, ktoré boli potrebné preto, lebo namiesto podujatí sme sa v tomto roku sústredili na niektoré investície, plánované na budúci rok. Ide napr. o nákup kancelárskej techniky a počítačového programu. V kompetencii VZ je aj rozhodovanie o dodávateľovi tlačiarenských služieb pre Ľudové noviny a ich príloh, a tentoraz to tiež vzala na seba predsedníčka. VZ na svojom septembrovom zasadnutí rozhodlo o zakúpení bývalého kostola na účely slovenského kultúrneho strediska a poverilo predsedníčku, aby rokovala s majiteľom o cene nehnuteľnosti a podmienkach kúpy. Po dohode s majiteľom sa podarilo vyjednať kúpnu cenu, vďaka ktorej na prípravu rekonštrukcie z prostriedkov poskytnutých maďarskou vládou v roku 2020 zostane takmer 70 miliónov forintov. Zmluva bola podpísaná 2. decembra a po vyjadrení zainteresovaných samospráv a štátu o tom, že nemajú záujem o odkúpenie tejto budovy, vlastnícke právo prejde na CSSM.

BR

Foto: archív