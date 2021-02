Po online zasadnutí výborov CSSM

Uverejnené: piatok, 26. február 2021, 05:14

Február je tradične časom zasadania Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Vzhľadom na neutíchajúcu celosvetovú pandémiu sa členovia jednotlivých výborov, pripravujúcich rozhodnutia VZ, ktoré tohto februára nezasadalo, nestretli osobne na jednom mieste. Na pomoc si – ako si už od vlani mohli zvyknúť – privolali online aplikácie.

Počas posledných februárových týždňov sa stretli členovia všetkých siedmich grémií, Finančného, Kultúrneho, Mládežníckeho, Náboženského a sociálneho, Výboru pre verejné obstarávanie a právne záležitosti, respektíve Výchovno-vzdelávacieho výboru, aby konzultovali o šiestich najdôležitejších tematických okruhoch. Najvyšší orgán CSSM do mája nebude zasadať, aj preto sú rokovania výborov na prípravu uznesení predsedníčkynesmierne dôležité. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá počasmimoriadneho právneho poriadku vykonáva právomoci VZ, sa zúčastnila konzultácií, na ktorých sa členovia výborov vyjadrili k pripravovaným rozhodnutiam. Ľudové noviny a tým aj voličskú základňu informovala o najdôležitejších prerokovaných témach.

Nezmenený rozpočet, zato viac úloh

„Online konzultácie sa konali vo všetkých výboroch o hospodárskych otázkach. Hoci nebude vo februári zasadať Valné zhromaždenie, pripravovali sme rozhodnutia ako v ostatných rokoch. Medzi dôležité témy patrili otázky modifikácie rozpočtu celoštátnej samosprávy a jej inštitúcií za rok 2020. Všetky zmeny, ktoré sme schválili v záujme zabezpečenia chodu CSSM a inštitúcií na konci minulého roka, sme zachytili v tejto modifikácii. Je to potrebné preto, lebo keď sme použili peniaze na konci minulého roka, tak nám niečo aj zvýšilo, niečo sme museli preskupovať a teraz sa k tomu členovia výborov vyjadrili. Okrem toho výbory prerokovali návrh rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na tento rok. Musím dodať, že suma, ktorú sme dostali na činnosť Celoštátnej samosprávy, na naše inštitúcie, vrátane Ľudových novín, je tá istá, s akou sme disponovali vlani. Rozpočet obsahuje aj tie investičné dotácie, ktoré nám boli pridelené vlani, a ešte sme ich neminuli, respektíve v prípade škôl sa časť prostriedkov dá prenášať z jedného roka na druhý. Dve veci sa však zmenili. Jednou je, že sme našli prostriedky, aby sme mohli zvýšiť príplatky pre pedagógov, ktoré v štátnych školách už zvýšené boli. My sme doteraz nemali z čoho zvyšovať. Teraz sme sa dopracovali k tomu, aby sme ich navýšili o ďalších 5 percent, z desiatich percent základného platu na 15 %. To sú príplatky napríklad pre triedneho učiteľa a podobne. Aj týmto gestom chceme vyjadriť pedagógom svoje uznanie za mimoriadne namáhavú prácu počas pandémie. Vzhľadom na to, že v prvom polroku tohto roka určite nebudú podujatia a národnostné samosprávy a spolky dostali podporu na celý rok, a tiež vzhľadom na to, že nám sa zvýšil objem povinností, sme sumu, ktorou aj my prispievame na miestne podujatia, výnimočne znížili zo 6 a pol na 5 miliónov forintov. Máme infraštruktúru, ktorej náklady sa zvýšili, existuje povinné mzdové minimum, preto sme aj my museli zvýšiť minimálnu mzdu pracovníkov na tejto mzdovej úrovni a musíme počítať aj s neočakávanými výdavkami. Zatiaľ sme si urobili rezervu a v priebehu roka budeme vidieť, na čo ešte budeme potrebovať prostriedky. Ďalšou témou v rámci hospodárskych záležitostí je plán verejných obstarávaní CSSM. Schvaľujeme ho pravidelne na začiatku roka, lebo obsahuje investície, o ktorých už vieme. Rozhodne sem patrí výmena okien v našej budapeštianskej škole a realizácia športového ihriska v areáli čabianskej slovenskej školy, v ktorých budeme musieť urobiť verejné obstarávanie. Referáty o činnosti výborov a inštitúcií celoštátnej samosprávy za minulý rok boli ďalšou skupinou, ktorá bola predložená členom výborov na konzultovanie, vrátane delegátov pri Správe fondov Gábora Bethlena a pri Celoštátnej národnostnej rade. Sumarizujúc môžem konštatovať, že všetko, čo sa vlani dialo, bolo ovplyvnené pandémiou. Množstvo naplánovaného sa neurobilo, kopa vecí sa však dala vyriešiť práve preto, lebo nám zvýšili prostriedky. Mohli sme urobiť tiež potrebné nákupy, aby sme zlepšili materiálne podmienky práce v inštitúciách. Vydavateľská činnosť bola zastúpená intenzívnejšie ako podujatia. Prispôsobovali sme sa situácii,“ dodala predsedníčka CSSM.

Školy a Deň Slovákov

Ďalšou objemnou skupinou dokumentov, predložených výborom, bola tematika našich národnostných škôl.

„Každý rok predkladáme na februárovom zasadaní Valného zhromaždenia rozhodnutia týkajúce sa chodu našich škôl. Napríklad sem patrí stanovenie počtu tried a skupín v inštitúciách v školskom roku 2021/2022 a termín zápisu do materských škôl. V tomto roku sme vypísali konkurz na miesto riaditeľa našej budapeštianskej slovenskej inštitúcie, lebo to vyžadujú zákonné predpisy, keď vyprší vymenovanie pani riaditeľky. Výchovno-vzdelávací výbor sa ešte venoval akčnému plánu na roky 2021 – 2024 na rozvoj školstva na základe školskej koncepcie a členovia sa vyjadrili aj k plánovaným novým učebniciam.

Na kultúrnom výbore sme sa dohodli aj na tom, že Deň Slovákov v Maďarsku plánujeme usporiadať v júli v Tardoši, ako sme to chceli urobiť pred rokom. Samozrejme, musíme osloviť tamojších partnerov, či sú otvorení, aby sme u nich usporiadali naše vrcholné podujatie. Okrem toho bola ešte odobrená výzva na podporu miestnych aktivít, ako aj výzva na predkladanie návrhov na vyznamenanie Za našu národnosť. Pre všetky výbory som ešte poskytla informácie o projekte rekonštrukcie bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti a o tom, v akom je štádiu prevzatie obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o., prevádzkujúcej Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.“

Nový vlastník a nový vzhľad

„Kostol sme prevzali, sme zapísaní aj v pozemkových knihách ako vlastníci a teraz prebiehajú rokovania s domom, kde sa nachádza nehnuteľnosť, aby sme vytvorili čisté právne podmienky na začatie prác v záujme stabilizovania vonkajšej časti budovy a odvrátili nebezpečenstvo ohrozenia životov. V tejto súvislosti sme začali aj rozhovory s architektmi, aby sa začal pripravovať projekt rekonštrukcie. Začiatkom februára bolo zverejnené uznesenie maďarskej vlády o poskytnutí finančných dotácií na rekonštrukciu, ktorá v tomto roku bude predstavovať 700 miliónov a v roku 2022 ďalších 700 miliónov forintov. Slovenská republika prisľúbila na prvú fázu rekonštrukcie dva milióny eur. Popri uvedených dotáciách Maďarska a Slovenska máme ďalej k dispozícii aj približne 65 miliónov forintov, ktoré sme ušetrili pri kúpe nehnuteľnosti. Nateraz pracuje na úlohách okolo nehnuteľnosti Ondrej Csaba Aszódi. Zmeny v zakladajúcej listine spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. by mali byť čoskoro zaregistrované na súde a zapísaná bude CSSM ako nová majiteľka. Zároveň bude môcť začať pracovať nová konateľka Melinda Čapová Mešnikovová. Počas pandémie môže penzión ubytovávať len hostí na služobnej ceste a reštaurácia predáva jedlá cez ulicu. Zatiaľ sa držia, nemuseli sme nikoho prepustiť. Čakáme na uvoľňovanie, aby sme s novým brandom mohli začať marketingovú kampaň,“ podelila sa o informácie zo zasadania výborov Valného zhromaždenia CSSM s čitateľmi Ľudových novín Alžbeta Hollerová Račková.

E. Trenková

Foto: CSSM