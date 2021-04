Po dlhých mesiacoch sa môžeme znovu stretnúť na terasách

Uverejnené: sobota, 24. apríl 2021, 05:57

Zdá sa, že pracovníci pohostinstiev sa po ťažkých mesiacoch môžu trocha nadýchnuť. Šéf Úradu premiéra, minister Gergely Gulyás 22. apríla hovoril o tom, že počet zaočkovaných prvou dávkou dosiahne 3,5 milióna, čo znamená ďalšie uvoľnenie – možno otvoriť terasy kaviarní a reštaurácií. G. Gulyás dodal, že podobne ako obchody, aj terasy môžu byť otvorené do 21:30, a od soboty 24. apríla sa zmenil aj začiatok zákazu vychádzania, namiesto desiatej večer na jedenástu hodinu. Minister povedal aj to, že majitelia podnikov, ak na to majú nárok, dostanú podporu na mzdy aj v máji, nezávisle od toho, či otvoria terasy, alebo nie.

Nočný zákaz vychádzania platil od 11. novembra, rovnako zaviedli ďalšie opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu, ako napr. zákaz zhromažďovania, športové udalosti sa mohli organizovať len za zatvorenými bránami, obchody mohli byť otvorené väčšinou len do siedmej večer a reštaurácie i hotely nemohli prijímať hostí.

Nové rozhodnutie prináša úľavu aj slovenskej reštaurácii a penziónu v Békešskej Čabe, ktoré spolu s Domom slovenskej kultúry prevádzkuje spoločnosť Čabianski Slováci. Jej konateľkou je oficiálne od 1. marca tohto roku Melinda Čapová Mešnikovová, ktorá pre náš týždenník zhrnula, ako prežila reštaurácia a penzión prvú, druhú a tretiu vlnu pandémie. „Pred príchodom koronavírusu sme mohli vďaka investíciám zrekonštruovať penzión. Išlo v podstate o estetickú, spočiatku ale aj potrebnú funkčnú renováciu, za ten čas sme boli zatvorení. Hneď po znovuotvorení prišla prvá vlna pandémie a s tým prvé prísne opatrenia, takže sme ho museli zatvoriť. Zdalo sa, že počas leta a jesene sa podarí dobehnúť to, čo vypadlo na jar, ale prišla druhá a tretia vlna, a v penzióne sme mohli prijať iba tých hostí, ktorí prichádzali na služobnú cestu.“ Slovenská reštaurácia, aj keď v obmedzenom režime, mohla byť otvorená. „Fungoval predaj jedál cez okienko, no, žiaľ, denné menu sme nemohli donášať domov, lebo nemáme auto – ani doteraz sme nemali túto službu a nechceli sme tým začať v tomto období. V hoteli aj v reštaurácii výrazne klesol obrat, pre bezpečnostné opatrenia sme museli zrušiť rezervácie, odpadli podujatia, oslavy, svadby, z čoho má spoločnosť príjem. To, že aká veľká je finančná strata, ešte nevieme, uzávierka predošlého roka ešte nie je hotová, a pre rekonštrukciu penziónu v roku 2019, keď bolo naše zariadenie zatvorené, je ťažké porovnávať tieto dve obdobia.“

Ako pozitívum sa dá hodnotiť, že na rozdiel od prvej vlny teraz nemuseli prepúšťať zamestnancov, na ochranu pracovných miest využili podporu štátneho garančného mzdového fondu. Nové opatrenie o otvorení terás prináša dlho očakávané uľahčenie situácie. Ako sme sa od konateľky dozvedeli, od 26. apríla plánovali otvoriť nádvorie Domu slovenskej kultúry. „Pripravujeme sa na to, že budú podobné bezpečnostné opatrenia, ako vlani, t.j. povinné nosenie rúška, dodržiavanie bezpečnostného odstupu, povinné dezinfikovanie.“

Miklós Orvos je majiteľom dvoch pohostinstiev na jednej z najrušnejších ulíc v hlavnom meste. Pivárne Hrabal a Hetedik lépcső (Siedmy schod) určite pozná každý, kto aspoň raz pátral po pravom českom pive v Budapešti. Po zavedení opatrení v novembri sa Miklós rozhodol, že jeden zo svojich podnikov zatvorí, a v druhom bude predávať cez okienko. „To, že sme mali v pivárni Hetedik lépcső túto službu, stačilo na to, aby sme mohli zaplatiť personál. So získavaním štátnej podpory sme mali problémy, pravdepodobne z administratívneho dôvodu, no práve to riešime. Žiaľ, spolu s jarným obdobím minulého roku máme teraz stratu 25 miliónov forintov,“ hovorí majiteľ známych podnikov. Čas, keď nemohli prijímať hostí na sedenie, sa snažili využiť aj užitočne – obnovili sociálne zariadenia v podniku Hetedik lépcső a vymaľovali sklad. Terasu pred týmto podnikom otvoria v sobotu 24. apríla. Žiaľ, pred Hrabalom nemajú na to dosť miesta. M. Orvos nám prezradil aj to, že v blízkej budúcnosti, keď to opatrenia umožnia, plánujú v spolupráci so spoločnosťou Čabianski Slováci otvoriť na dvore Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe pivnú záhradu. Podobnú akciu organizovali aj v minulom októbri.

Foto: autorka