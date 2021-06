O májovom online zasadaní výborov CSSM

Uverejnené: piatok, 11. jún 2021, 08:15

V máji tradične zasadajú poslanci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) v jednotlivých odborných výboroch, aby pripravili rozhodnutia, ktoré sa prijímajú na májovom zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM. Rozhodnutia sa v tomto roku pre núdzový stav prijímali formou uznesení predsedníčky CSSM. Predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru Alžbeta Hollerová Račková sa o uplynulom období vyslovila takto:

– Časť rozhodnutí, ktoré sa tentoraz pripravovali formou online konzultácií cez aplikáciu Teams, je hospodárskeho charakteru. Vždy na májovom zasadnutí sa prijíma ročná účtovná závierka predchádzajúceho roka, keďže musí byť pripravená do konca mája. Účtovná závierka sa tohto roku už týka našich dvoch obchodných spoločností. Jednou je spoločnosť SlovakUm, ktorá vydáva Ľudové noviny, Náš kalendár a ďalšie publikácie. Druhou je spoločnosť Čabianski Slováci s. r. o., ktorú sme prevzali koncom minulého roka a prevádzkuje Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Bolo to po prvýkrát, keď sme prijímali ročnú závierku tejto obchodnej spoločnosti, ktorá má za sebou veľmi ťažké obdobie. V predchádzajúcom období boli penzión a reštaurácia buď zatvorené, alebo boli v prevádzke len v obmedzenom čase, čo sa značne odrazilo na príjmoch spoločnosti. Napriek tomu firma nebola stratová. Podarilo sa dosiahnuť, aby zamestnanci spoločnosti mali prácu a mzdu. V dôsledku udalostí od prijatia tohtoročného rozpočtu, ako aj v súvislosti s dotáciami, ktoré sme získali, sme modifikovali rozpočet CSSM a jej inštitúcií.

Ďalšia skupina rozhodnutí, ktoré tradične prerokúvame v máji, súvisí s našimi školami, konkrétne prípravou na nasledujúci školský rok. V tomto roku došlo tiež k vymenovaniu riaditeľky budapeštianskej slovenskej školy Júlie Szabovej Marlokovej na ďalšie päťročné obdobie. Na obsadenie miesta riaditeľa inštitúcie bol vyhlásený konkurz, na ktorý sa prihlásila jediná uchádzačka. Opätovné vymenovanie doterajšej riaditeľky podporila študentská rada, rodičia, učiteľský zbor, ako aj Slovenská samospráva Budapešti. O jej práci a plánoch do budúcnosti sa s uznaním vyslovil aj Výchovno-vzdelávací výbor. Na základe týchto pozitívnych názorov sa zrodilo uznesenie predsedníčky CSSM a bol zaslaný list ministrovi Káslerovi s návrhom na vymenovanie Júlie Szabovej Marlokovej na post riaditeľky školy na nasledujúcich 5 rokov. Do nastávajúceho nového školského roka sme dostali z našich inštitúcií niekoľko žiadostí na zamestnanie ďalších pracovníkov, či pedagogických alebo iných odborníkov. Je to kompetencia Valného zhromaždenia, aby stanovilo počet spolupracovníkov. Výbor podporil tieto iniciatívy a umožnili sme prijímanie nových zamestnancov do slovenských škôl v Slovenskom Komlóši a v Sarvaši. Musím dodať, že prijatie nových ľudí nemá vplyv na rozpočty menovaných inštitúcií, lebo majú k dispozícii potrebné zdroje.

Dotácie na miestne aktivity

– Na májovom zasadnutí sa tradične rozhoduje okrem iného aj o podpore miestnych aktivít.

– Nebolo tomu inak ani teraz. Po konzultácii s členmi Kultúrneho výboru na základe návrhu, ktorý bol pripravený našou kultúrnou referentkou a predsedníčkou Kultúrneho výboru Katarínou Szabovou Tóthovou vzniklo jednomyseľné rozhodnutie o tom, aké finančné prostriedky budú poskytnuté na jednotlivé miestne aktivity. Rada by som zároveň zdôraznila a upriamila pozornosť čitateľov Ľudových novín na to, že vzhľadom na obmedzenosť finančných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, výlety nemá Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku možnosť podporovať. V oblasti vydavateľskej činnosti sme vyhodnotili tohtoročný Náš kalendár a poverili sme obchodnú spoločnosť SlovakUm zostavením nasledujúceho Nášho kalendára. Na „zasadnutí“ Kultúrneho výboru sme hovorili aj o Dni Slovákov v Maďarsku, ktorý pripravujeme. Podľa našich predstáv by mal prebehnúť podľa tradičného scenára 3. júla v Tardoši. Budeme musieť, samozrejme, dodržiavať obmedzujúce opatrenia, ktoré pre pandémiu ešte stále platia. Pružne sa musíme pripravovať. Dôležitá informácia je, že počet účastníkov na oficiálnej časti je obmedzený. Do kostola bude môcť vstúpiť maximálne 100 ľudí, ale v záujme toho, aby každý, kto má záujem, mohol sledovať udalosti. S podporou nášho parlamentného hovorcu Antona Paulika za kostolom bude postavená LED-stena a umiestnené stoličky a lavice, aby ľudia mohli sledovať, čo sa deje vnútri. Hoci účasť na oslavách je bezplatná, vzhľadom na situáciu je potrebné sa registrovať. Čoskoro bude zverejnený link, cez ktorý sa musia záujemcovia prihlásiť na oslavy.

– Bude obmedzenie počtu účastníkov DSM?

– Zatiaľ je to vari 500 osôb v prípade podujatia vonku, ale je možné, že do začiatku júla bude toto nariadenie zrušené. Zatiaľ to ešte nevieme. Samozrejme, bolo prijaté rozhodnutie, kto dostane vyznamenanie Za našu národnosť. O tom, kto bude vyznamenaný, sa čitatelia Ľudových novín dozvedia až po oslavách Slovákov v Maďarsku.

– Môžeme prezradiť aspoň toľko, koľkí budú ocenení?

– Tento rok prišlo viac návrhov na ocenenie fyzických osôb a jeden návrh na ocenenie kolektívu. Rozhodli sme sa preto, že výnimočne udelíme tri vyznamenania osobností a navrhnutý kolektív vyznamenanie dostane.

Za vyšší počet hosťujúcich učiteľov

– Koniec prvého júnového týždňa ste strávili v Bratislave na rokovaniach s ministrom školstva Slovenskej republiky. Čo bolo témou vašich rozhovorov?

– Za ministrom Branislavom Gröhlingom som išla hlavne v súvislosti s našou požiadavkou o zvýšenie počtu hosťujúcich učiteľov zo Slovenska. Vo viacerých školách, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet, by tiež mali záujem o zamestnávanie slovenského hosťujúceho učiteľa. Vyjadrila som vďaku za rôzne formy pomoci SR pre naše školy. Šéfa rezortu školstva som informovala aj o tom, aké body obsahuje naša Koncepcia rozvoja výchovno-vzdelávacieho systému prijatá v roku 2017 a v čom sa spoliehame na spoluprácu so Slovenskou republikou. Navýšenie počtu hosťujúcich učiteľov sme iniciovali preto, lebo o zamestnanie učiteľa zo Slovenska prejavili záujem školy v Níži a v Číve, ako aj riaditeľka slovenskej školy v Békešskej Čabe. Aj pán minister, aj pán veľvyslanec Pavol Hamžík, ktorý pomáhal pri organizovaní stretnutia a bol aj prítomný na tomto rokovaní, mi prisľúbili, že urobia všetko v záujme toho, aby sa tento program mohol uskutočniť. V pokročilej fáze straty jazyka našej národnosti je dôležité, aby sme pre školy dokázali zabezpečiť učiteľov ovládajúcich jazyk na vysokej úrovni, ktorí prispievajú aj k vytváraniu slovenského jazykového prostredia. Myslím si, že rokovanie prebiehalo vo veľmi konštruktívnej, otvorenej atmosfére, a verím, že sa naozaj podarí dosiahnuť zvýšenie počtu učiteľov na našich školách. V súčasnosti máme 10 hosťujúcich učiteľov, pričom v inštitúciách vyučujúcich jazyk máme len jednu pedagogičku, v Jášči.

-etr

Foto: uszz.sk, archív ĽN