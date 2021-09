Súrne rozhodnutia s novou poslankyňou

Uverejnené: streda, 01. september 2021, 10:10

Pre pandémiu koronavírusu sa poslanci Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) stretli na mimoriadnom zasadnutí po ročnej prestávke. Konalo sa v utorok 31. augusta pre rekonštrukciu zasadačky sídla CSSM na netradičnom mieste, v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch.

Príčinou zvolania mimoriadnej schôdze bola potreba súrne schváliť rozhodnutia ekonomického charakteru, resp. poveriť predsedníčku CSSM Alžbetu Hollerovú Račkovú podpísaním dohody s Vládou Maďarska o poskytnutí podpory na rekonštrukciu bývalého kostola slovenských evanjelikov na Rákócziho triede, v ktorom vznikne Slovenské kultúrne stredisko.

Napriek absencii piatich poslancov – a za prítomnosti parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku Antona Paulika – bol zbor uznášaniaschopný. Keďže bývalá poslankyňa Melinda Čapová Mešnikovová sa medzičasom stala konateľkou spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. a jej pozícia bola nezlučiteľná s funkciou poslankyne VZ CSSM, prvým bodom jednohlasne schváleného rokovacieho poriadku bolo zloženie poslaneckého sľubu novej členky VZ Gyöngyi Bajnokovej Képešovej. Slávnostný akt pokračoval gratuláciou poslancom, ktorí oslávili životné jubileum, následne sa VZ pustilo do práce. Keďže počas mimoriadnej právnej situácie spôsobenej pandémiou, rozhodnutia Valného zhromaždenia vznikali formou uznesení predsedníčky zboru, a zákon predpisuje, aby tieto uznesenia na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí VZ dodatočne potvrdilo, poslanci v druhom rokovacom bode vyhoveli tejto právnej požiadavke rovnako ako aj poslednej modifikácii národnostného zákona, podľa ktorej v každom roku je povinné aspoň jedno zasadnutie, takže budúcoročná podpora na fungovanie CSSM nebude ohrozená ani v prípade, že by k ďalším zasadnutiam pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu tohto roku už nedošlo. Následne poslanci prijali rozhodnutia súvisiace so zabezpečením fungovania spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. CSSM sa na svojom septembrovom zasadnutí v roku 2020 rozhodla, že prevezme do majetkovej správy Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, kde má svoje regionálne stredisko aj Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, resp. že odkúpi obchodnú spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje. Poslancov na zasadnutí v Mlynkoch čakal balík opatrení, ktorých cieľom je o. i. stabilizovanie fungovania obchodnej spoločnosti, či zlepšenie personálnych podmienok v záujme toho, aby sa podarilo zvýšiť tržby miestnej Slovenskej reštaurácie, ktorá by po prijatí ďalších zamestnancov vďaka podpore zo všeobecnej rezervy CSSM mohla byť otvorená dlhšie. O prežití uplynulého ťažkého roku so zmenou majiteľa v pandemických podmienkach informovala prítomných konateľka obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. M. Čapová Mešnikovová. Poslanci po krátkej diskusii a spresneniach aj s podporou Finančného výboru postupne odsúhlasili Zmluvu o prevádzkovaní priestorov Domu slovenskej kultúry, Zmluvu o výpožičke hnuteľností a softvéru, resp. Zmluvu o odovzdaní finančných prostriedkov pre spoločnosť Čabianski Slováci s. r. o.

Modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2021 si vyžiadali hlavne podpory získané od poslednej zmeny, po ktorej príjmy a výdavky nášho najvyššieho voleného zboru činia 4 258 754 537 forintov. Táto suma obsahuje o. i. aj 2 milióny eur (700 miliónov forintov) od vlády SR na obnovu kostola slovenských evanjelikov na účely Slovenského kultúrneho strediska. Podpísanie dohody s vládou Maďarska o účasti CSSM na rekonštrukcii budovy je podmienkou toho, aby aj maďarská vláda poskytla prvú čiastku vo výške 700 miliónov nášmu celoštátnemu zboru na rekonštrukciu objektu. Poslanci jednohlasne splnomocnili predsedníčku, aby podpísala zmluvu s vládou Maďarska.

VZ v poslednom rokovacom bode rozhodlo o predaji služobného auta, namiesto ktorého plánuje zbor kúpiť nové, modernejšie. Na záver mimoriadneho zasadnutia sa predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru CSSM Ildika Klauszová Fúziková podelila s prítomnými o informácie vo veci pripravovaného Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti, s ktorým bude spojených niekoľko slovenských akcií, o ktorých vás budeme informovať aj na stránkach nášho týždenníka.

Zlatko Papuček

Foto: autor, Z. S.